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Волгарь - Арсенал 23 Сентября прямая трансляция

23 Сентября 2023 года в 17:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 11-й тур
ВолгарьАрсенал

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Волгарь - Арсенал, которое состоится 23 Сентября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 11-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Волгарь
Астрахань
Арсенал
Тула
Главные тренеры
РоссияАнвер Абдулхакович Конеев
РоссияАлександр Александрович Сторожук
История личных встреч
13.05.2023Россия - Мелбет Первая лига31-й турВолгарь1 : 2Арсенал
23.10.2022Россия - Мелбет Первая лига15-й турАрсенал3 : 2Волгарь
16.03.2016ФНЛ - Первый дивизион26-й турВолгарь1 : 1Арсенал
22.02.2016Кубок ФНЛЗа 13-е местоАрсенал1 : 1 5 : 4Волгарь
23.08.2015ФНЛ - Первый дивизион8-й турАрсенал1 : 1Волгарь
24.09.2014Кубок России1/16 финалаВолгарь0 : 1Арсенал
17.09.2023Россия - Мелбет Первая лига10-й тур0 : 0Волгарь
10.09.2023Россия - Мелбет Первая лига9-й тур1 : 1Волгарь
02.09.2023Россия - Мелбет Первая лига8-й турВолгарь1 : 2
26.08.2023Россия - Мелбет Первая лига7-й тур0 : 0Волгарь
19.08.2023Россия - Мелбет Первая лига6-й турВолгарь2 : 2
17.09.2023Россия - Мелбет Первая лига10-й турАрсенал2 : 0
11.09.2023Россия - Мелбет Первая лига9-й турАрсенал0 : 2
04.09.2023Россия - Мелбет Первая лига8-й тур1 : 2Арсенал
28.08.2023Россия - Мелбет Первая лига7-й турАрсенал1 : 1
21.08.2023Россия - Мелбет Первая лига6-й тур0 : 0Арсенал

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