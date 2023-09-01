Волгарь - Арсенал 23 Сентября прямая трансляция
23 Сентября 2023 года в 17:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 11-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Волгарь - Арсенал, которое состоится 23 Сентября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 11-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Волгарь
Астрахань
Арсенал
Тула
Главные тренеры
|Анвер Абдулхакович Конеев
|Александр Александрович Сторожук
История личных встреч
|13.05.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|31-й тур
|1 : 2
|23.10.2022
|Россия - Мелбет Первая лига
|15-й тур
|3 : 2
|16.03.2016
|ФНЛ - Первый дивизион
|26-й тур
|1 : 1
|22.02.2016
|Кубок ФНЛ
|За 13-е место
|1 : 1 5 : 4
|23.08.2015
|ФНЛ - Первый дивизион
|8-й тур
|1 : 1
|24.09.2014
|Кубок России
|1/16 финала
|0 : 1
|17.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|10-й тур
|0 : 0
|10.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|9-й тур
|1 : 1
|02.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|8-й тур
|1 : 2
|26.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|7-й тур
|0 : 0
|19.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|6-й тур
|2 : 2
|17.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|10-й тур
|2 : 0
|11.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|9-й тур
|0 : 2
|04.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|8-й тур
|1 : 2
|28.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|7-й тур
|1 : 1
|21.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|6-й тур
|0 : 0