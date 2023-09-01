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Акрон - Нефтехимик 23 Сентября прямая трансляция

23 Сентября 2023 года в 18:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 11-й тур
Акрон
Нефтехимик

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Акрон - Нефтехимик, которое состоится 23 Сентября 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 11-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Акрон
Тольятти
Нефтехимик
Нижнекамск
Главные тренеры
РоссияЕвгений Игоревич Калешин
РоссияКирилл Александрович Новиков
История личных встреч
22.04.2023Россия - Мелбет Первая лига28-й турАкрон0 : 3Нефтехимик
01.10.2022Россия - Мелбет Первая лига12-й турНефтехимик0 : 1Акрон
12.03.2022ФНЛ - Первый дивизион27-й турНефтехимик0 : 0Акрон
05.09.2021ФНЛ - Первый дивизион9-й турАкрон1 : 3Нефтехимик
17.04.2021ФНЛ - Первый дивизион37-й турНефтехимик3 : 2Акрон
24.10.2020ФНЛ - Первый дивизион17-й турАкрон3 : 4Нефтехимик
17.09.2023Россия - Мелбет Первая лига10-й тур0 : 1Акрон
11.09.2023Россия - Мелбет Первая лига9-й тур1 : 0Акрон
03.09.2023Россия - Мелбет Первая лига8-й турАкрон0 : 0
27.08.2023Россия - Мелбет Первая лига7-й турАкрон1 : 2
20.08.2023Россия - Мелбет Первая лига6-й тур1 : 1Акрон
16.09.2023Россия - Мелбет Первая лига10-й тур0 : 1Нефтехимик
09.09.2023Россия - Мелбет Первая лига9-й турНефтехимик2 : 1
03.09.2023Россия - Мелбет Первая лига8-й тур1 : 0Нефтехимик
27.08.2023Россия - Мелбет Первая лига7-й турНефтехимик1 : 4
21.08.2023Россия - Мелбет Первая лига6-й тур2 : 1Нефтехимик

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