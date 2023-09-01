Акрон - Нефтехимик 23 Сентября прямая трансляция
23 Сентября 2023 года в 18:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 11-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Акрон - Нефтехимик, которое состоится 23 Сентября 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 11-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Акрон
Тольятти
Нефтехимик
Нижнекамск
Главные тренеры
|Евгений Игоревич Калешин
|Кирилл Александрович Новиков
История личных встреч
|22.04.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|28-й тур
|0 : 3
|01.10.2022
|Россия - Мелбет Первая лига
|12-й тур
|0 : 1
|12.03.2022
|ФНЛ - Первый дивизион
|27-й тур
|0 : 0
|05.09.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|9-й тур
|1 : 3
|17.04.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|37-й тур
|3 : 2
|24.10.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|17-й тур
|3 : 4
|17.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|10-й тур
|0 : 1
|11.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|9-й тур
|1 : 0
|03.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|8-й тур
|0 : 0
|27.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|7-й тур
|1 : 2
|20.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|6-й тур
|1 : 1
|16.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|10-й тур
|0 : 1
|09.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|9-й тур
|2 : 1
|03.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|8-й тур
|1 : 0
|27.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|7-й тур
|1 : 4
|21.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|6-й тур
|2 : 1