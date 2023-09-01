Родина - Шинник 23 Сентября прямая трансляция
23 Сентября 2023 года в 18:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 11-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Родина - Шинник, которое состоится 23 Сентября 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 11-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Родина
Москва
Шинник
Ярославль
Главные тренеры
|Дмитрий Владимирович Парфёнов
|Дмитрий Иванович Хомуха
История личных встреч
|05.03.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|21-й тур
|2 : 1
|13.08.2022
|Россия - Мелбет Первая лига
|5-й тур
|1 : 1
|18.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|10-й тур
|2 : 2
|10.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|9-й тур
|2 : 2
|04.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|8-й тур
|2 : 0
|27.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|7-й тур
|1 : 4
|20.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|6-й тур
|1 : 2
|17.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|10-й тур
|2 : 0
|09.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|9-й тур
|2 : 1
|03.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|8-й тур
|1 : 0
|27.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|7-й тур
|1 : 1
|19.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|6-й тур
|1 : 0