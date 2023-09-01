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Родина - Шинник 23 Сентября прямая трансляция

23 Сентября 2023 года в 18:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 11-й тур
РодинаШинник

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Родина - Шинник, которое состоится 23 Сентября 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 11-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Родина
Москва
Шинник
Ярославль
Главные тренеры
УкраинаДмитрий Владимирович Парфёнов
ТуркменистанДмитрий Иванович Хомуха
История личных встреч
05.03.2023Россия - Мелбет Первая лига21-й турРодина2 : 1Шинник
13.08.2022Россия - Мелбет Первая лига5-й турШинник1 : 1Родина
18.09.2023Россия - Мелбет Первая лига10-й тур2 : 2Родина
10.09.2023Россия - Мелбет Первая лига9-й тур2 : 2Родина
04.09.2023Россия - Мелбет Первая лига8-й турРодина2 : 0
27.08.2023Россия - Мелбет Первая лига7-й тур1 : 4Родина
20.08.2023Россия - Мелбет Первая лига6-й турРодина1 : 2
17.09.2023Россия - Мелбет Первая лига10-й тур2 : 0Шинник
09.09.2023Россия - Мелбет Первая лига9-й турШинник2 : 1
03.09.2023Россия - Мелбет Первая лига8-й турШинник1 : 0
27.08.2023Россия - Мелбет Первая лига7-й тур1 : 1Шинник
19.08.2023Россия - Мелбет Первая лига6-й турШинник1 : 0

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