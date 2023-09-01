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Лутон Таун - Вулверхэмптон 23 Сентября прямая трансляция

23 Сентября 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 6-й тур
Главный судья: Джошуа Смит (Англия);
Лутон Таун
Вулверхэмптон

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лутон Таун - Вулверхэмптон, которое состоится 23 Сентября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 6-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лутон Таун
Лутон
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
24БельгияврТомас Камински
16АнглиязщРис Бурк
4УэльсзщТом Локьер
29ЯмайказщАмари'и Белл
12Буркина-ФасозщИсса Каборе
28БельгияпзАльберт Самби Локонга
13ЗимбабвепзМарвелоуз Накамба
45АнглияпзАльфи Доти
14НидерландыпзТахит Чонг
19ШотландиянпДжейкоб Браун
9АнглиянпКарлтон Моррис
1ПортугалияврЖозе Са
22ПортугалиязщНелсон Семеду
15АнглиязщКрэйг Доусон
23АнглиязщМакс Килман
3АлжирзщРайан Айт-Нури
8БразилияпзЖоао Гомес
5ГабонпзМарио Лемина
27ФранцияпзЖан-Рикнер Беллегард
11Южная КореянпХван Хи Чан
12БразилиянпМатеус Кунья
7ПортугалиянпПедру Нету
Главные тренеры
УэльсРоб Эдвардс
АнглияГари О'Нил
История личных встреч
05.01.2013Кубок Англии1/32 финалаЛутон Таун1 : 0Вулверхэмптон
16.09.2023Англия - Премьер-лига5-й тур1 : 0Лутон Таун
01.09.2023Англия - Премьер-лига4-й турЛутон Таун1 : 2
29.08.2023Англия - Кубок лиги2-й раундЛутон Таун3 : 2
25.08.2023Англия - Премьер-лига3-й тур3 : 0Лутон Таун
12.08.2023Англия - Премьер-лига1-й тур4 : 1Лутон Таун
16.09.2023Англия - Премьер-лига5-й турВулверхэмптон1 : 3
03.09.2023Англия - Премьер-лига4-й тур3 : 2Вулверхэмптон
29.08.2023Англия - Кубок лиги2-й раундВулверхэмптон5 : 0
26.08.2023Англия - Премьер-лига3-й тур0 : 1Вулверхэмптон
19.08.2023Англия - Премьер-лига2-й турВулверхэмптон1 : 4

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