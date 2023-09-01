Лутон Таун - Вулверхэмптон 23 Сентября прямая трансляция
23 Сентября 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 6-й тур
Главный судья: Джошуа Смит (Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лутон Таун - Вулверхэмптон, которое состоится 23 Сентября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 6-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лутон Таун
Лутон
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
|24
|вр
|Томас Камински
|16
|зщ
|Рис Бурк
|4
|зщ
|Том Локьер
|29
|зщ
|Амари'и Белл
|12
|зщ
|Исса Каборе
|28
|пз
|Альберт Самби Локонга
|13
|пз
|Марвелоуз Накамба
|45
|пз
|Альфи Доти
|14
|пз
|Тахит Чонг
|19
|нп
|Джейкоб Браун
|9
|нп
|Карлтон Моррис
|1
|вр
|Жозе Са
|22
|зщ
|Нелсон Семеду
|15
|зщ
|Крэйг Доусон
|23
|зщ
|Макс Килман
|3
|зщ
|Райан Айт-Нури
|8
|пз
|Жоао Гомес
|5
|пз
|Марио Лемина
|27
|пз
|Жан-Рикнер Беллегард
|11
|нп
|Хван Хи Чан
|12
|нп
|Матеус Кунья
|7
|нп
|Педру Нету
Главные тренеры
|Роб Эдвардс
|Гари О'Нил
История личных встреч
|05.01.2013
|Кубок Англии
|1/32 финала
|1 : 0
|16.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 0
|01.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 2
|29.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|3 : 2
|25.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|3 : 0
|12.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|4 : 1
|16.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 3
|03.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|3 : 2
|29.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|5 : 0
|26.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 1
|19.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 4