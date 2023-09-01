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Кристал Пэлас - Фулхэм 23 Сентября прямая трансляция

Стадион: Селхерст Парк (Лондон, Англия), вместимость: 26309
23 Сентября 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 6-й тур
Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир, Англия);
Кристал Пэлас
Фулхэм

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кристал Пэлас - Фулхэм, которое состоится 23 Сентября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Селхерст Парк (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кристал Пэлас
Лондон
Фулхэм
Лондон
1АнглияврСэм Джонстон
2АнглиязщДжоэл Уорд
16ДаниязщЙоаким Андерсен
26СШАзщКрис Ричардс
3АнглиязщТайрик Митчелл
28МалипзШейк Дукуре
19АнглияпзУилл Хьюз
10АнглияпзЭберечи Эзе
15ГанапзДжеффри Шлупп
9ГананпДжордан Айю
22ФранциянпОдсонн Эдуар
17ГерманияврБернд Лено
2НидерландызщКенни Тете
31ФранциязщИсса Диоп
13СШАзщТим Рим
21БельгиязщТимоти Кастань
6АнглияпзХаррисон Рид
26ПортугалияпзЖоау Пальинья
8УэльспзГарри Уилсон
18БразилияпзАндреас Перейра
20Бразилиянп Виллиан
30БразилиянпКарлос Винисиус
Главные тренеры
АнглияРой Ходжсон
ПортугалияМарку Силва
История личных встреч
20.05.2023Англия - Премьер-лига37-й турФулхэм2 : 2Кристал Пэлас
26.12.2022Англия - Премьер-лига17-й турКристал Пэлас0 : 3Фулхэм
28.02.2021Англия - Премьер-лига26-й турКристал Пэлас0 : 0Фулхэм
24.10.2020Англия - Премьер-лига6-й турФулхэм1 : 2Кристал Пэлас
02.02.2019Англия - Премьер-лига25-й турКристал Пэлас2 : 0Фулхэм
11.08.2018Англия - Премьер-лига1-й турФулхэм0 : 2Кристал Пэлас
11.05.2014Англия - Премьер-лига38-й турФулхэм2 : 2Кристал Пэлас
21.10.2013Англия - Премьер-лига8-й турКристал Пэлас1 : 4Фулхэм
16.09.2023Англия - Премьер-лига5-й тур3 : 1Кристал Пэлас
03.09.2023Англия - Премьер-лига4-й турКристал Пэлас3 : 2
29.08.2023Англия - Кубок лиги2-й раунд2 : 4Кристал Пэлас
26.08.2023Англия - Премьер-лига3-й тур1 : 1Кристал Пэлас
21.08.2023Англия - Премьер-лига2-й турКристал Пэлас0 : 1
16.09.2023Англия - Премьер-лига5-й турФулхэм1 : 0
02.09.2023Англия - Премьер-лига4-й тур5 : 1Фулхэм
29.08.2023Англия - Кубок лиги2-й раундФулхэм1 : 1 5 : 3
26.08.2023Англия - Премьер-лига3-й тур2 : 2Фулхэм
19.08.2023Англия - Премьер-лига2-й турФулхэм0 : 3

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