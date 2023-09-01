Кристал Пэлас - Фулхэм 23 Сентября прямая трансляция
Стадион: Селхерст Парк (Лондон, Англия), вместимость: 26309
23 Сентября 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 6-й тур
Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кристал Пэлас - Фулхэм, которое состоится 23 Сентября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Селхерст Парк (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кристал Пэлас
Лондон
Фулхэм
Лондон
|1
|вр
|Сэм Джонстон
|2
|зщ
|Джоэл Уорд
|16
|зщ
|Йоаким Андерсен
|26
|зщ
|Крис Ричардс
|3
|зщ
|Тайрик Митчелл
|28
|пз
|Шейк Дукуре
|19
|пз
|Уилл Хьюз
|10
|пз
|Эберечи Эзе
|15
|пз
|Джеффри Шлупп
|9
|нп
|Джордан Айю
|22
|нп
|Одсонн Эдуар
|17
|вр
|Бернд Лено
|2
|зщ
|Кенни Тете
|31
|зщ
|Исса Диоп
|13
|зщ
|Тим Рим
|21
|зщ
|Тимоти Кастань
|6
|пз
|Харрисон Рид
|26
|пз
|Жоау Пальинья
|8
|пз
|Гарри Уилсон
|18
|пз
|Андреас Перейра
|20
|нп
|Виллиан
|30
|нп
|Карлос Винисиус
Главные тренеры
|Рой Ходжсон
|Марку Силва
История личных встреч
|20.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|2 : 2
|26.12.2022
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 3
|28.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|0 : 0
|24.10.2020
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 2
|02.02.2019
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|2 : 0
|11.08.2018
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 2
|11.05.2014
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|2 : 2
|21.10.2013
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 4
|16.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|3 : 1
|03.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|3 : 2
|29.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|2 : 4
|26.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 1
|21.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 1
|16.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 0
|02.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|5 : 1
|29.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|1 : 1 5 : 3
|26.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|2 : 2
|19.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 3