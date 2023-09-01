Манчестер Сити - Ноттингем Форест 23 Сентября прямая трансляция
Стадион: Этихад (Сити оф Манчестер) (Манчестер, Англия), вместимость: 55097
23 Сентября 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 6-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - Ноттингем Форест, которое состоится 23 Сентября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Этихад (Сити оф Манчестер) (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер
Ноттингем Форест
Ноттингем
|31
|вр
|Эдерсон
|2
|зщ
|Кайл Уолкер
|3
|зщ
|Рубен Диаш
|25
|зщ
|Мануэль Аканджи
|24
|зщ
|Йошко Гвардиол
|16
|пз
|Родриго Эрнандес
|27
|пз
|Матеус Нунес
|47
|пз
|Фил Фоден
|19
|нп
|Хулиан Альварес
|9
|нп
|Эрлинг Холанд
|11
|нп
|Жереми Доку
|1
|вр
|Мэтт Тёрнер
|30
|зщ
|Вилли Боли
|4
|зщ
|Джо Уорролл
|26
|зщ
|Скотт Маккенна
|43
|зщ
|Ола Айна
|3
|зщ
|Нуну Тавареш
|6
|пз
|Ибраим Сангаре
|5
|пз
|Орель Мангала
|22
|пз
|Райан Йейтс
|10
|пз
|Морган Гиббс-Уайт
|9
|нп
|Тайво Авонийи
Главные тренеры
|Хосеп Гвардиола
|Стивен Купер
История личных встреч
|18.02.2023
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 1
|31.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|6 : 0
|19.09.2023
|Лига чемпионов
|Группа G. 1-й тур
|3 : 1
|16.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 3
|02.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|5 : 1
|27.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 2
|19.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 0
|18.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 1
|02.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 1
|30.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|0 : 1
|26.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|3 : 2
|18.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 1
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Клубы постоянно тратят огромные деньги на новых игроков. У каких команд сейчас самые дорогие составы в мире? Вот так выглядит топ-10 по версии CIES Football Observatory.В списке аж восемь клубов из АПЛ!Истории У «Манчестер Сити» не самый дорогой состав в мире! Как выглядит топ-10? 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура АПЛ: «Манчестер Сити» — «Ноттингем Форест». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.