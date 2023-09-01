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Манчестер Сити - Ноттингем Форест 23 Сентября прямая трансляция

Стадион: Этихад (Сити оф Манчестер) (Манчестер, Англия), вместимость: 55097
23 Сентября 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 6-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
Манчестер Сити
Ноттингем Форест

Анонс матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - Ноттингем Форест, которое состоится 23 Сентября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Этихад (Сити оф Манчестер) (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер
Ноттингем Форест
Ноттингем
31Бразилиявр Эдерсон
2АнглиязщКайл Уолкер
3ПортугалиязщРубен Диаш
25ШвейцариязщМануэль Аканджи
24ХорватиязщЙошко Гвардиол
16ИспанияпзРодриго Эрнандес
27ПортугалияпзМатеус Нунес
47АнглияпзФил Фоден
19АргентинанпХулиан Альварес
9НорвегиянпЭрлинг Холанд
11БельгиянпЖереми Доку
1СШАврМэтт Тёрнер
30Кот-д'ИвуарзщВилли Боли
4АнглиязщДжо Уорролл
26ШотландиязщСкотт Маккенна
43НигериязщОла Айна
3ПортугалиязщНуну Тавареш
6Кот-д'ИвуарпзИбраим Сангаре
5БельгияпзОрель Мангала
22АнглияпзРайан Йейтс
10АнглияпзМорган Гиббс-Уайт
9НигериянпТайво Авонийи
Главные тренеры
ИспанияХосеп Гвардиола
УэльсСтивен Купер
История личных встреч
18.02.2023Англия - Премьер-лига24-й турНоттингем Форест1 : 1Манчестер Сити
31.08.2022Англия - Премьер-лига5-й турМанчестер Сити6 : 0Ноттингем Форест
19.09.2023Лига чемпионовГруппа G. 1-й турМанчестер Сити3 : 1
16.09.2023Англия - Премьер-лига5-й тур1 : 3Манчестер Сити
02.09.2023Англия - Премьер-лига4-й турМанчестер Сити5 : 1
27.08.2023Англия - Премьер-лига3-й тур1 : 2Манчестер Сити
19.08.2023Англия - Премьер-лига2-й турМанчестер Сити1 : 0
18.09.2023Англия - Премьер-лига5-й турНоттингем Форест1 : 1
02.09.2023Англия - Премьер-лига4-й тур0 : 1Ноттингем Форест
30.08.2023Англия - Кубок лиги2-й раундНоттингем Форест0 : 1
26.08.2023Англия - Премьер-лига3-й тур3 : 2Ноттингем Форест
18.08.2023Англия - Премьер-лига2-й турНоттингем Форест2 : 1
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Клубы постоянно тратят огромные деньги на новых игроков. У каких команд сейчас самые дорогие составы в мире? Вот так выглядит топ-10 по версии CIES Football Observatory.В списке аж восемь клубов из АПЛ!Истории У «Манчестер Сити» не самый дорогой состав в мире! Как выглядит топ-10? 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура АПЛ: «Манчестер Сити» — «Ноттингем Форест». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.

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