Бёрнли - Манчестер Юнайтед 23 Сентября прямая трансляция
Стадион: Тёрф Мур (Бернли, Англия), вместимость: 22546
23 Сентября 2023 года в 22:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 6-й тур
Главный судья: Тони Харрингтон (Кливленд, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бёрнли - Манчестер Юнайтед, которое состоится 23 Сентября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Тёрф Мур (Бернли, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бёрнли
Бёрнли
Манчестер Юнайтед
Манчестер
|1
|вр
|Джеймс Траффорд
|14
|зщ
|Коннор Робертс
|28
|зщ
|Амин Аль-Дахиль
|2
|зщ
|Дара О'Ши
|3
|зщ
|Чарли Тейлор
|24
|пз
|Джош Каллен
|8
|пз
|Джош Браунхилл
|21
|пз
|Аарон Рэмси
|30
|пз
|Лука Колеошо
|19
|нп
|Анасс Зарури
|25
|нп
|Зеки Амдуни
|24
|вр
|Андре Онана
|20
|зщ
|Диогу Дало
|19
|зщ
|Рафаэль Варан
|6
|зщ
|Лисандро Мартинес
|15
|зщ
|Серхио Регилон
|18
|пз
|Каземиро
|14
|пз
|Кристиан Эриксен
|8
|пз
|Бруну Фернандеш
|7
|пз
|Мэйсон Маунт
|10
|нп
|Маркус Рашфорд
|11
|нп
|Расмус Хойлунн
Главные тренеры
|Венсан Компани
|Эрик тен Хаг
История личных встреч
|21.12.2022
|Англия - Кубок лиги
|1/8 финала
|2 : 0
|08.02.2022
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 1
|30.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|3 : 1
|18.04.2021
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|3 : 1
|12.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 1
|22.01.2020
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|0 : 2
|28.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|0 : 2
|29.01.2019
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|2 : 2
|02.09.2018
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 2
|20.01.2018
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|0 : 1
|18.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 1
|02.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 5
|30.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|0 : 1
|27.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 3
|11.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 3
|20.09.2023
|Лига чемпионов
|Группа A. 1-й тур
|4 : 3
|16.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 3
|03.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|3 : 1
|26.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|3 : 2
|19.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 0
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