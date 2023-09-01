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Бёрнли - Манчестер Юнайтед 23 Сентября прямая трансляция

Стадион: Тёрф Мур (Бернли, Англия), вместимость: 22546
23 Сентября 2023 года в 22:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 6-й тур
Главный судья: Тони Харрингтон (Кливленд, Англия);
Бёрнли
Манчестер Юнайтед

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бёрнли - Манчестер Юнайтед, которое состоится 23 Сентября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Тёрф Мур (Бернли, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бёрнли
Бёрнли
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1АнглияврДжеймс Траффорд
14УэльсзщКоннор Робертс
28БельгиязщАмин Аль-Дахиль
2ИрландиязщДара О'Ши
3АнглиязщЧарли Тейлор
24ИрландияпзДжош Каллен
8АнглияпзДжош Браунхилл
21АнглияпзАарон Рэмси
30ИталияпзЛука Колеошо
19МарокконпАнасс Зарури
25ШвейцариянпЗеки Амдуни
24КамерунврАндре Онана
20ПортугалиязщДиогу Дало
19ФранциязщРафаэль Варан
6АргентиназщЛисандро Мартинес
15ИспаниязщСерхио Регилон
18Бразилияпз Каземиро
14ДанияпзКристиан Эриксен
8ПортугалияпзБруну Фернандеш
7АнглияпзМэйсон Маунт
10АнглиянпМаркус Рашфорд
11ДаниянпРасмус Хойлунн
Главные тренеры
БельгияВенсан Компани
НидерландыЭрик тен Хаг
История личных встреч
21.12.2022Англия - Кубок лиги1/8 финалаМанчестер Юнайтед2 : 0Бёрнли
08.02.2022Англия - Премьер-лига24-й турБёрнли1 : 1Манчестер Юнайтед
30.12.2021Англия - Премьер-лига20-й турМанчестер Юнайтед3 : 1Бёрнли
18.04.2021Англия - Премьер-лига32-й турМанчестер Юнайтед3 : 1Бёрнли
12.01.2021Англия - Премьер-лига1-й турБёрнли0 : 1Манчестер Юнайтед
22.01.2020Англия - Премьер-лига24-й турМанчестер Юнайтед0 : 2Бёрнли
28.12.2019Англия - Премьер-лига20-й турБёрнли0 : 2Манчестер Юнайтед
29.01.2019Англия - Премьер-лига24-й турМанчестер Юнайтед2 : 2Бёрнли
02.09.2018Англия - Премьер-лига4-й турБёрнли0 : 2Манчестер Юнайтед
20.01.2018Англия - Премьер-лига24-й турБёрнли0 : 1Манчестер Юнайтед
18.09.2023Англия - Премьер-лига5-й тур1 : 1Бёрнли
02.09.2023Англия - Премьер-лига4-й турБёрнли2 : 5
30.08.2023Англия - Кубок лиги2-й раунд0 : 1Бёрнли
27.08.2023Англия - Премьер-лига3-й турБёрнли1 : 3
11.08.2023Англия - Премьер-лига1-й турБёрнли0 : 3
20.09.2023Лига чемпионовГруппа A. 1-й тур4 : 3Манчестер Юнайтед
16.09.2023Англия - Премьер-лига5-й турМанчестер Юнайтед1 : 3
03.09.2023Англия - Премьер-лига4-й тур3 : 1Манчестер Юнайтед
26.08.2023Англия - Премьер-лига3-й турМанчестер Юнайтед3 : 2
19.08.2023Англия - Премьер-лига2-й тур2 : 0Манчестер Юнайтед
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«Манчестер Юнайтед» провалился на старте сезона. Разбираемся, что вообще происходит с командой.Гид по болевым точкам современного «Манчестер Юнайтед» «МЮ» провалил старт сезона. И высказывания тен Хага только накаляют обстановку 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура АПЛ: «Бёрнли» — «Манчестер Юнайтед». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.

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