22:28 ()
Онлайн трансляции
Пятница 22 сентября
Суббота 23 сентября
Свернуть список

Брентфорд - Эвертон 23 Сентября прямая трансляция

Стадион: Брентфорд Коммьюнити (Брентфорд, Англия), вместимость: 17250
23 Сентября 2023 года в 19:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 6-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
Брентфорд
Эвертон

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брентфорд - Эвертон, которое состоится 23 Сентября 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Брентфорд Коммьюнити (Брентфорд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брентфорд
Лондон
Эвертон
Ливерпуль
1НидерландыврМарк Флеккен
30ДаниязщМадс Роэрслев
22ИрландиязщНейтан Коллинз
5ЯмайказщИтан Пиннок
2ШотландиязщАарон Хики
8ДанияпзМатиас Йенсен
6ДанияпзКристиан Нёргор
27ГерманияпзВитали Янельт
19КамерунпзБрайан Мбемо
11ДР КонгопзЙоан Висса
9ГерманияпзКевин Шейд
1АнглияврДжордан Пикфорд
6АнглиязщДжеймс Тарковски
32АнглиязщДжеррэд Брэнтуэйт
19УкраиназщВиталий Миколенко
18АнглияпзЭшли Янг
7АнглияпзДуайт Макнил
27СенегалпзИдрисса Гейе
8БельгияпзАмаду Онана
10НидерландыпзАрно Данжума
16МалипзАбдулайе Дукуре
14Гвинея-Бисаунп Бету
Главные тренеры
ДанияТомас Франк
АнглияШон Дайч
История личных встреч
11.03.2023Англия - Премьер-лига27-й турЭвертон1 : 0Брентфорд
27.08.2022Англия - Премьер-лига4-й турБрентфорд1 : 1Эвертон
15.05.2022Англия - Премьер-лига37-й турЭвертон2 : 3Брентфорд
05.02.2022Кубок Англии1/16 финалаЭвертон4 : 1Брентфорд
28.11.2021Англия - Премьер-лига13-й турБрентфорд1 : 0Эвертон
16.09.2023Англия - Премьер-лига5-й тур1 : 0Брентфорд
02.09.2023Англия - Премьер-лига4-й турБрентфорд2 : 2
29.08.2023Англия - Кубок лиги2-й раунд1 : 1 0 : 3Брентфорд
26.08.2023Англия - Премьер-лига3-й турБрентфорд1 : 1
19.08.2023Англия - Премьер-лига2-й тур0 : 3Брентфорд
17.09.2023Англия - Премьер-лига5-й турЭвертон0 : 1
02.09.2023Англия - Премьер-лига4-й тур2 : 2Эвертон
30.08.2023Англия - Кубок лиги2-й раунд1 : 2Эвертон
26.08.2023Англия - Премьер-лига3-й турЭвертон0 : 1
20.08.2023Англия - Премьер-лига2-й тур4 : 0Эвертон

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close