Брентфорд - Эвертон 23 Сентября прямая трансляция
Стадион: Брентфорд Коммьюнити (Брентфорд, Англия), вместимость: 17250
23 Сентября 2023 года в 19:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 6-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брентфорд - Эвертон, которое состоится 23 Сентября 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Брентфорд Коммьюнити (Брентфорд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брентфорд
Лондон
Эвертон
Ливерпуль
|1
|вр
|Марк Флеккен
|30
|зщ
|Мадс Роэрслев
|22
|зщ
|Нейтан Коллинз
|5
|зщ
|Итан Пиннок
|2
|зщ
|Аарон Хики
|8
|пз
|Матиас Йенсен
|6
|пз
|Кристиан Нёргор
|27
|пз
|Витали Янельт
|19
|пз
|Брайан Мбемо
|11
|пз
|Йоан Висса
|9
|пз
|Кевин Шейд
|1
|вр
|Джордан Пикфорд
|6
|зщ
|Джеймс Тарковски
|32
|зщ
|Джеррэд Брэнтуэйт
|19
|зщ
|Виталий Миколенко
|18
|пз
|Эшли Янг
|7
|пз
|Дуайт Макнил
|27
|пз
|Идрисса Гейе
|8
|пз
|Амаду Онана
|10
|пз
|Арно Данжума
|16
|пз
|Абдулайе Дукуре
|14
|нп
|Бету
Главные тренеры
|Томас Франк
|Шон Дайч
История личных встреч
|11.03.2023
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 0
|27.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 1
|15.05.2022
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|2 : 3
|05.02.2022
|Кубок Англии
|1/16 финала
|4 : 1
|28.11.2021
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 0
|16.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 0
|02.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 2
|29.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|1 : 1 0 : 3
|26.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 1
|19.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 3
|17.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|0 : 1
|02.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 2
|30.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|1 : 2
|26.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 1
|20.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|4 : 0