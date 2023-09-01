Суонси Сити - Шеффилд Уэнсдей 23 Сентября прямая трансляция
Стадион: Суонси.ком (Суонси, Уэльс), вместимость: 21028
23 Сентября 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 8-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Суонси Сити - Шеффилд Уэнсдей, которое состоится 23 Сентября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 8-й тур, оно проводится на стадионе: Суонси.ком (Суонси, Уэльс). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Суонси Сити
Суонси
Шеффилд Уэнсдей
Шеффилд
История личных встреч
|13.04.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 29-й тур
|0 : 2
|25.11.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 13-й тур
|1 : 1
|05.07.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 41-й тур
|2 : 1
|09.11.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 16-й тур
|2 : 2
|23.02.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 34-й тур
|3 : 1
|15.12.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 22-й тур
|2 : 1
|27.02.2018
|Кубок Англии
|1/8 финала, переигровки
|2 : 0
|17.02.2018
|Кубок Англии
|1/8 финала
|0 : 0
|19.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 7-й тур
|1 : 1
|16.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 6-й тур
|2 : 0
|02.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 5-й тур
|1 : 2
|29.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|2 : 3
|26.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 4-й тур
|2 : 1
|19.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 7-й тур
|1 : 1
|16.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 6-й тур
|0 : 1
|02.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 5-й тур
|0 : 0
|29.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|1 : 1 4 : 5
|26.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 4-й тур
|2 : 1