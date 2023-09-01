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Суонси Сити - Шеффилд Уэнсдей 23 Сентября прямая трансляция

Стадион: Суонси.ком (Суонси, Уэльс), вместимость: 21028
23 Сентября 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 8-й тур
Суонси Сити
Шеффилд Уэнсдей

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Суонси Сити - Шеффилд Уэнсдей, которое состоится 23 Сентября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 8-й тур, оно проводится на стадионе: Суонси.ком (Суонси, Уэльс). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Суонси Сити
Суонси
Шеффилд Уэнсдей
Шеффилд
История личных встреч
13.04.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 29-й турШеффилд Уэнсдей0 : 2Суонси Сити
25.11.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 13-й турСуонси Сити1 : 1Шеффилд Уэнсдей
05.07.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 41-й турСуонси Сити2 : 1Шеффилд Уэнсдей
09.11.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 16-й турШеффилд Уэнсдей2 : 2Суонси Сити
23.02.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 34-й турШеффилд Уэнсдей3 : 1Суонси Сити
15.12.2018Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 22-й турСуонси Сити2 : 1Шеффилд Уэнсдей
27.02.2018Кубок Англии1/8 финала, переигровкиСуонси Сити2 : 0Шеффилд Уэнсдей
17.02.2018Кубок Англии1/8 финалаШеффилд Уэнсдей0 : 0Суонси Сити
19.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 7-й тур1 : 1Суонси Сити
16.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 6-й тур2 : 0Суонси Сити
02.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 5-й турСуонси Сити1 : 2
29.08.2023Англия - Кубок лиги2-й раундСуонси Сити2 : 3
26.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 4-й тур2 : 1Суонси Сити
19.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 7-й турШеффилд Уэнсдей1 : 1
16.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 6-й турШеффилд Уэнсдей0 : 1
02.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 5-й тур0 : 0Шеффилд Уэнсдей
29.08.2023Англия - Кубок лиги2-й раундШеффилд Уэнсдей1 : 1 4 : 5
26.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 4-й тур2 : 1Шеффилд Уэнсдей

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