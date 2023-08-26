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Плимут Аргайл - Норвич Сити 23 Сентября прямая трансляция

Стадион: Хоум Парк (Плимут, Англия), вместимость: 17048
23 Сентября 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 8-й тур
Плимут Аргайл
Норвич Сити

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Плимут Аргайл - Норвич Сити, которое состоится 23 Сентября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 8-й тур, оно проводится на стадионе: Хоум Парк (Плимут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Плимут Аргайл
Плимут
Норвич Сити
Норидж
Главные тренеры
АнглияСтивен Шумахер
АнглияСтивен Шумахер
АнглияСтивен Шумахер
ГерманияДавид Вагнер
История личных встреч
19.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 7-й тур4 : 1Плимут Аргайл
16.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 6-й тур2 : 1Плимут Аргайл
02.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 5-й турПлимут Аргайл3 : 0
29.08.2023Англия - Кубок лиги2-й раундПлимут Аргайл2 : 4
26.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 4-й тур2 : 1Плимут Аргайл
20.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 7-й турНорвич Сити0 : 2
16.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 6-й турНорвич Сити1 : 0
02.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 5-й тур2 : 1Норвич Сити
29.08.2023Англия - Кубок лиги2-й раунд0 : 1Норвич Сити
26.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 4-й тур0 : 4Норвич Сити

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