Плимут Аргайл - Норвич Сити 23 Сентября прямая трансляция
Стадион: Хоум Парк (Плимут, Англия), вместимость: 17048
23 Сентября 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 8-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Плимут Аргайл - Норвич Сити, которое состоится 23 Сентября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 8-й тур, оно проводится на стадионе: Хоум Парк (Плимут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Плимут Аргайл
Плимут
Норвич Сити
Норидж
Главные тренеры
|Стивен Шумахер
|Стивен Шумахер
|Стивен Шумахер
|Давид Вагнер
История личных встреч
|19.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 7-й тур
|4 : 1
|16.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 6-й тур
|2 : 1
|02.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 5-й тур
|3 : 0
|29.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|2 : 4
|26.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 4-й тур
|2 : 1
|20.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 7-й тур
|0 : 2
|16.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 6-й тур
|1 : 0
|02.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 5-й тур
|2 : 1
|29.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|0 : 1
|26.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 4-й тур
|0 : 4