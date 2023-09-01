Мидлсбро - Саутгемптон 23 Сентября прямая трансляция
Стадион: Риверсайд (Мидлсбро, Англия), вместимость: 35100
23 Сентября 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 8-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мидлсбро - Саутгемптон, которое состоится 23 Сентября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 8-й тур, оно проводится на стадионе: Риверсайд (Мидлсбро, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Мидлсбро
Мидлсбро
Саутгемптон
Саутгемптон
История личных встреч
|13.05.2017
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|1 : 2
|11.12.2016
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 0
|19.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 7-й тур
|1 : 1
|16.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 6-й тур
|2 : 1
|02.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 5-й тур
|0 : 2
|29.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|1 : 3
|26.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 4-й тур
|4 : 2
|19.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 7-й тур
|0 : 1
|15.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 6-й тур
|1 : 4
|02.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 5-й тур
|5 : 0
|26.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 4-й тур
|2 : 1
|19.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 3-й тур
|1 : 2