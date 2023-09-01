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Мидлсбро - Саутгемптон 23 Сентября прямая трансляция

Стадион: Риверсайд (Мидлсбро, Англия), вместимость: 35100
23 Сентября 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 8-й тур
Мидлсбро
Саутгемптон

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мидлсбро - Саутгемптон, которое состоится 23 Сентября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 8-й тур, оно проводится на стадионе: Риверсайд (Мидлсбро, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мидлсбро
Мидлсбро
Саутгемптон
Саутгемптон
История личных встреч
13.05.2017Англия - Премьер-лига37-й турМидлсбро1 : 2Саутгемптон
11.12.2016Англия - Премьер-лига15-й турСаутгемптон1 : 0Мидлсбро
19.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 7-й тур1 : 1Мидлсбро
16.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 6-й тур2 : 1Мидлсбро
02.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 5-й турМидлсбро0 : 2
29.08.2023Англия - Кубок лиги2-й раунд1 : 3Мидлсбро
26.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 4-й тур4 : 2Мидлсбро
19.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 7-й турСаутгемптон0 : 1
15.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 6-й турСаутгемптон1 : 4
02.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 5-й тур5 : 0Саутгемптон
26.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 4-й турСаутгемптон2 : 1
19.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 3-й тур1 : 2Саутгемптон

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