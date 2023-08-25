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Лестер Сити - Бристоль Сити 23 Сентября прямая трансляция

Стадион: Кинг Пауэр (Лестер, Англия), вместимость: 32262
23 Сентября 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 8-й тур
Лестер Сити
Бристоль Сити

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лестер Сити - Бристоль Сити, которое состоится 23 Сентября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 8-й тур, оно проводится на стадионе: Кинг Пауэр (Лестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лестер Сити
Лестер
Бристоль Сити
Бристоль
Главные тренеры
АнглияНайджел Пирсон
История личных встреч
20.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 7-й тур0 : 2Лестер Сити
15.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 6-й тур1 : 4Лестер Сити
02.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 5-й турЛестер Сити0 : 1
29.08.2023Англия - Кубок лиги2-й раунд0 : 2Лестер Сити
26.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 4-й тур1 : 2Лестер Сити
19.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 7-й турБристоль Сити4 : 1
16.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 6-й турБристоль Сити0 : 0
02.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 5-й тур1 : 2Бристоль Сити
29.08.2023Англия - Кубок лиги2-й раундБристоль Сити0 : 1
25.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 4-й тур1 : 1Бристоль Сити

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