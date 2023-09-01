Вест Бромвич Альбион - Миллуолл 23 Сентября прямая трансляция
Стадион: Хоуторнс (Вест Бромвич, Англия), вместимость: 28003
23 Сентября 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 8-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Бромвич Альбион - Миллуолл, которое состоится 23 Сентября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 8-й тур, оно проводится на стадионе: Хоуторнс (Вест Бромвич, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
Миллуолл
Лондон
Главные тренеры
|Карлос Корберан
|Карлос Корберан
История личных встреч
|01.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 39-й тур
|0 : 0
|22.10.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 17-й тур
|2 : 1
|29.01.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 29-й тур
|2 : 0
|11.09.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 6-й тур
|1 : 1
|09.02.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 31-й тур
|0 : 2
|13.08.2019
|Англия - Кубок лиги
|1-й раунд
|1 : 2
|10.08.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 2-й тур
|1 : 1
|06.04.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 40-й тур
|2 : 0
|22.09.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 9-й тур
|2 : 0
|20.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 7-й тур
|2 : 2
|16.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 6-й тур
|0 : 0
|02.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 5-й тур
|1 : 2
|26.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 4-й тур
|4 : 2
|18.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 3-й тур
|1 : 1
|20.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 7-й тур
|3 : 0
|17.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 6-й тур
|0 : 3
|02.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 5-й тур
|1 : 1
|26.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 4-й тур
|1 : 0
|20.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 3-й тур
|3 : 1