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Вест Бромвич Альбион - Миллуолл 23 Сентября прямая трансляция

Стадион: Хоуторнс (Вест Бромвич, Англия), вместимость: 28003
23 Сентября 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 8-й тур
Вест Бромвич Альбион
Миллуолл

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Бромвич Альбион - Миллуолл, которое состоится 23 Сентября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 8-й тур, оно проводится на стадионе: Хоуторнс (Вест Бромвич, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
Миллуолл
Лондон
Главные тренеры
ИспанияКарлос Корберан
ИспанияКарлос Корберан
История личных встреч
01.04.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 39-й турВест Бромвич Альбион0 : 0Миллуолл
22.10.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 17-й турМиллуолл2 : 1Вест Бромвич Альбион
29.01.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 29-й турМиллуолл2 : 0Вест Бромвич Альбион
11.09.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 6-й турВест Бромвич Альбион1 : 1Миллуолл
09.02.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 31-й турМиллуолл0 : 2Вест Бромвич Альбион
13.08.2019Англия - Кубок лиги1-й раундВест Бромвич Альбион1 : 2Миллуолл
10.08.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 2-й турВест Бромвич Альбион1 : 1Миллуолл
06.04.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 40-й турМиллуолл2 : 0Вест Бромвич Альбион
22.09.2018Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 9-й турВест Бромвич Альбион2 : 0Миллуолл
20.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 7-й тур2 : 2Вест Бромвич Альбион
16.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 6-й тур0 : 0Вест Бромвич Альбион
02.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 5-й турВест Бромвич Альбион1 : 2
26.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 4-й турВест Бромвич Альбион4 : 2
18.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 3-й тур1 : 1Вест Бромвич Альбион
20.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 7-й турМиллуолл3 : 0
17.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 6-й турМиллуолл0 : 3
02.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 5-й тур1 : 1Миллуолл
26.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 4-й турМиллуолл1 : 0
20.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 3-й тур3 : 1Миллуолл

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