Ипсвич Таун - Блэкберн Роверс 23 Сентября прямая трансляция
23 Сентября 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 8-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ипсвич Таун - Блэкберн Роверс, которое состоится 23 Сентября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 8-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ипсвич Таун
Ипсвич
Блэкберн Роверс
Блэкберн
Главные тренеры
|Киран Маккенна
|Киран Маккенна
История личных встреч
|19.01.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 28-й тур
|2 : 0
|04.08.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 1-й тур
|2 : 2
|14.01.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 26-й тур
|3 : 2
|15.10.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 12-й тур
|0 : 0
|15.03.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 32-й тур
|2 : 0
|03.10.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 10-й тур
|2 : 0
|02.05.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 46-й тур
|3 : 2
|18.10.2014
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 12-й тур
|1 : 1
|19.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 7-й тур
|0 : 1
|16.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 6-й тур
|0 : 1
|02.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 5-й тур
|3 : 2
|29.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|2 : 2 1 : 3
|26.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 4-й тур
|3 : 4
|20.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 7-й тур
|1 : 3
|16.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 6-й тур
|2 : 1
|02.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 5-й тур
|3 : 0
|30.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|0 : 8
|27.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 4-й тур
|0 : 1