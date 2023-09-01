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Ипсвич Таун - Блэкберн Роверс 23 Сентября прямая трансляция

23 Сентября 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 8-й тур
Ипсвич Таун
Блэкберн Роверс

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ипсвич Таун - Блэкберн Роверс, которое состоится 23 Сентября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 8-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ипсвич Таун
Ипсвич
Блэкберн Роверс
Блэкберн
Главные тренеры
АнглияКиран Маккенна
АнглияКиран Маккенна
История личных встреч
19.01.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 28-й турБлэкберн Роверс2 : 0Ипсвич Таун
04.08.2018Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 1-й турИпсвич Таун2 : 2Блэкберн Роверс
14.01.2017Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 26-й турИпсвич Таун3 : 2Блэкберн Роверс
15.10.2016Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 12-й турБлэкберн Роверс0 : 0Ипсвич Таун
15.03.2016Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 32-й турИпсвич Таун2 : 0Блэкберн Роверс
03.10.2015Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 10-й турБлэкберн Роверс2 : 0Ипсвич Таун
02.05.2015Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 46-й турБлэкберн Роверс3 : 2Ипсвич Таун
18.10.2014Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 12-й турИпсвич Таун1 : 1Блэкберн Роверс
19.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 7-й тур0 : 1Ипсвич Таун
16.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 6-й тур0 : 1Ипсвич Таун
02.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 5-й турИпсвич Таун3 : 2
29.08.2023Англия - Кубок лиги2-й раунд2 : 2 1 : 3Ипсвич Таун
26.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 4-й турИпсвич Таун3 : 4
20.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 7-й турБлэкберн Роверс1 : 3
16.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 6-й турБлэкберн Роверс2 : 1
02.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 5-й тур3 : 0Блэкберн Роверс
30.08.2023Англия - Кубок лиги2-й раунд0 : 8Блэкберн Роверс
27.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 4-й тур0 : 1Блэкберн Роверс

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