Ротерхэм Юнайтед - Престон Норт Энд 23 Сентября прямая трансляция
23 Сентября 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 8-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ротерхэм Юнайтед - Престон Норт Энд, которое состоится 23 Сентября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 8-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ротерхэм Юнайтед
Ротерхэм
Престон Норт Энд
Престон
История личных встреч
|14.03.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 37-й тур
|1 : 2
|16.08.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 4-й тур
|0 : 0
|06.02.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 28-й тур
|1 : 2
|07.11.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 11-й тур
|2 : 1
|01.01.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 26-й тур
|2 : 1
|27.10.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 15-й тур
|1 : 1
|29.04.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 45-й тур
|1 : 1
|05.11.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 16-й тур
|1 : 3
|02.01.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 25-й тур
|2 : 1
|18.08.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 3-й тур
|0 : 0
|20.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 7-й тур
|3 : 0
|16.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 6-й тур
|2 : 0
|02.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 5-й тур
|2 : 1
|29.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|6 : 1
|26.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 4-й тур
|1 : 2
|19.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 7-й тур
|2 : 1
|16.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 6-й тур
|2 : 1
|02.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 5-й тур
|0 : 2
|26.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 4-й тур
|2 : 1
|19.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 3-й тур
|0 : 1