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Ротерхэм Юнайтед - Престон Норт Энд 23 Сентября прямая трансляция

23 Сентября 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 8-й тур
Ротерхэм Юнайтед
Престон Норт Энд

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ротерхэм Юнайтед - Престон Норт Энд, которое состоится 23 Сентября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 8-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ротерхэм Юнайтед
Ротерхэм
Престон Норт Энд
Престон
История личных встреч
14.03.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 37-й турРотерхэм Юнайтед1 : 2Престон Норт Энд
16.08.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 4-й турПрестон Норт Энд0 : 0Ротерхэм Юнайтед
06.02.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 28-й турПрестон Норт Энд1 : 2Ротерхэм Юнайтед
07.11.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 11-й турРотерхэм Юнайтед2 : 1Престон Норт Энд
01.01.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 26-й турРотерхэм Юнайтед2 : 1Престон Норт Энд
27.10.2018Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 15-й турПрестон Норт Энд1 : 1Ротерхэм Юнайтед
29.04.2017Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 45-й турПрестон Норт Энд1 : 1Ротерхэм Юнайтед
05.11.2016Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 16-й турРотерхэм Юнайтед1 : 3Престон Норт Энд
02.01.2016Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 25-й турПрестон Норт Энд2 : 1Ротерхэм Юнайтед
18.08.2015Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 3-й турРотерхэм Юнайтед0 : 0Престон Норт Энд
20.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 7-й тур3 : 0Ротерхэм Юнайтед
16.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 6-й тур2 : 0Ротерхэм Юнайтед
02.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 5-й турРотерхэм Юнайтед2 : 1
29.08.2023Англия - Кубок лиги2-й раунд6 : 1Ротерхэм Юнайтед
26.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 4-й турРотерхэм Юнайтед1 : 2
19.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 7-й турПрестон Норт Энд2 : 1
16.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 6-й турПрестон Норт Энд2 : 1
02.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 5-й тур0 : 2Престон Норт Энд
26.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 4-й турПрестон Норт Энд2 : 1
19.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 3-й тур0 : 1Престон Норт Энд

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