Лидс Юнайтед - Уотфорд 23 Сентября прямая трансляция
Стадион: Элланд Роуд (Лидс, Англия), вместимость: 39460
23 Сентября 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 8-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лидс Юнайтед - Уотфорд, которое состоится 23 Сентября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 8-й тур, оно проводится на стадионе: Элланд Роуд (Лидс, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лидс Юнайтед
Лидс
Уотфорд
Уотфорд
Главные тренеры
|Даниэль Фарке
История личных встреч
|09.04.2022
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|0 : 3
|02.10.2021
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 0
|20.02.2016
|Кубок Англии
|1/8 финала
|1 : 0
|28.02.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 34-й тур
|2 : 3
|23.08.2014
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 4-й тур
|4 : 1
|20.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 7-й тур
|0 : 0
|17.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 6-й тур
|0 : 3
|02.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 5-й тур
|0 : 0
|29.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|1 : 1 9 : 8
|26.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 4-й тур
|3 : 4
|20.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 7-й тур
|2 : 2
|16.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 6-й тур
|2 : 0
|02.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 5-й тур
|3 : 3
|27.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 4-й тур
|0 : 1
|19.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 3-й тур
|1 : 0