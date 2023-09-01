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Лидс Юнайтед - Уотфорд 23 Сентября прямая трансляция

Стадион: Элланд Роуд (Лидс, Англия), вместимость: 39460
23 Сентября 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 8-й тур
Лидс Юнайтед
Уотфорд

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лидс Юнайтед - Уотфорд, которое состоится 23 Сентября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 8-й тур, оно проводится на стадионе: Элланд Роуд (Лидс, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лидс Юнайтед
Лидс
Уотфорд
Уотфорд
Главные тренеры
ГерманияДаниэль Фарке
История личных встреч
09.04.2022Англия - Премьер-лига32-й турУотфорд0 : 3Лидс Юнайтед
02.10.2021Англия - Премьер-лига7-й турЛидс Юнайтед1 : 0Уотфорд
20.02.2016Кубок Англии1/8 финалаУотфорд1 : 0Лидс Юнайтед
28.02.2015Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 34-й турЛидс Юнайтед2 : 3Уотфорд
23.08.2014Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 4-й турУотфорд4 : 1Лидс Юнайтед
20.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 7-й тур0 : 0Лидс Юнайтед
17.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 6-й тур0 : 3Лидс Юнайтед
02.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 5-й турЛидс Юнайтед0 : 0
29.08.2023Англия - Кубок лиги2-й раунд1 : 1 9 : 8Лидс Юнайтед
26.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 4-й тур3 : 4Лидс Юнайтед
20.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 7-й турУотфорд2 : 2
16.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 6-й турУотфорд2 : 0
02.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 5-й тур3 : 3Уотфорд
27.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 4-й турУотфорд0 : 1
19.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 3-й тур1 : 0Уотфорд

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