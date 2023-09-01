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Осасуна - Севилья 23 Сентября прямая трансляция

Стадион: Эль-Садар (Памплона, Испания), вместимость: 18330
23 Сентября 2023 года в 17:15 (+03:00). Испания - Примера, 6-й тур
Главный судья: Хавьер Иглесиас Вильянуэва (Испания);
Осасуна
Севилья

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осасуна - Севилья, которое состоится 23 Сентября 2023 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Эль-Садар (Памплона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Осасуна
Памплона
Севилья
Севилья
1ИспанияврСерхио Эррера
15ИспаниязщРубен Пенья
24ИспаниязщАлехандро Катена
5ИспаниязщДавид Гарсия
22КолумбиязщХоан Мохика
34ИспанияпзИкер Муньос
6ИспанияпзЛукас Торро
10ИспанияпзАймар Орос
9АргентинанпЧими Авила
16ИспаниянпМой Гомес
17ХорватиянпАнте Будимир
1СербияврМарко Дмитрович
16ИспаниязщХесус Навас
22ФранциязщЛуак Баде
4ИспаниязщСерхио Рамос
3ИспаниязщАдрия Педроса
18ШвейцарияпзДжибриль Соу
10ХорватияпзИван Ракитич
21ИспанияпзОливер Торрес
7Испаниянп Сусо
5АргентинанпЛукас Окампос
9ИспаниянпРафаэль Мир
Главные тренеры
ИспанияХагоба Аррасате
ИспанияХосе Луис Мендилибар
История личных встреч
26.02.2023Испания - Примера23-й турСевилья2 : 3Осасуна
26.01.2023Кубок Испании1/4 финалаОсасуна2 : 1 ДВСевилья
12.08.2022Испания - Примера1-й турОсасуна2 : 1Севилья
05.02.2022Испания - Примера23-й турОсасуна0 : 0Севилья
30.10.2021Испания - Примера12-й турСевилья2 : 0Осасуна
22.02.2021Испания - Примера24-й турОсасуна0 : 2Севилья
07.11.2020Испания - Примера9-й турСевилья1 : 0Осасуна
01.03.2020Испания - Примера26-й турСевилья3 : 2Осасуна
08.12.2019Испания - Примера16-й турОсасуна1 : 1Севилья
20.05.2017Испания - Примера38-й турСевилья5 : 0Осасуна
17.09.2023Испания - Примера5-й тур3 : 2Осасуна
03.09.2023Испания - Примера4-й турОсасуна1 : 2
31.08.2023Лига конференцийРаунд плей-офф. 2-й матч2 : 2Осасуна
27.08.2023Испания - Примера3-й тур1 : 2Осасуна
24.08.2023Лига конференцийРаунд плей-офф. 1-й матчОсасуна1 : 2
20.09.2023Лига чемпионовГруппа B. 1-й турСевилья1 : 1
17.09.2023Испания - Примера5-й турСевилья1 : 0
26.08.2023Испания - Примера3-й турСевилья1 : 2
21.08.2023Испания - Примера2-й тур4 : 3Севилья
16.08.2023Суперкубок УЕФА - 2023Финал1 : 1 5 : 4Севилья

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