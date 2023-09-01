Осасуна - Севилья 23 Сентября прямая трансляция
Стадион: Эль-Садар (Памплона, Испания), вместимость: 18330
23 Сентября 2023 года в 17:15 (+03:00). Испания - Примера, 6-й тур
Главный судья: Хавьер Иглесиас Вильянуэва (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осасуна - Севилья, которое состоится 23 Сентября 2023 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Эль-Садар (Памплона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Осасуна
Памплона
Севилья
Севилья
|1
|вр
|Серхио Эррера
|15
|зщ
|Рубен Пенья
|24
|зщ
|Алехандро Катена
|5
|зщ
|Давид Гарсия
|22
|зщ
|Хоан Мохика
|34
|пз
|Икер Муньос
|6
|пз
|Лукас Торро
|10
|пз
|Аймар Орос
|9
|нп
|Чими Авила
|16
|нп
|Мой Гомес
|17
|нп
|Анте Будимир
|1
|вр
|Марко Дмитрович
|16
|зщ
|Хесус Навас
|22
|зщ
|Луак Баде
|4
|зщ
|Серхио Рамос
|3
|зщ
|Адрия Педроса
|18
|пз
|Джибриль Соу
|10
|пз
|Иван Ракитич
|21
|пз
|Оливер Торрес
|7
|нп
|Сусо
|5
|нп
|Лукас Окампос
|9
|нп
|Рафаэль Мир
Главные тренеры
|Хагоба Аррасате
|Хосе Луис Мендилибар
История личных встреч
|26.02.2023
|Испания - Примера
|23-й тур
|2 : 3
|26.01.2023
|Кубок Испании
|1/4 финала
|2 : 1 ДВ
|12.08.2022
|Испания - Примера
|1-й тур
|2 : 1
|05.02.2022
|Испания - Примера
|23-й тур
|0 : 0
|30.10.2021
|Испания - Примера
|12-й тур
|2 : 0
|22.02.2021
|Испания - Примера
|24-й тур
|0 : 2
|07.11.2020
|Испания - Примера
|9-й тур
|1 : 0
|01.03.2020
|Испания - Примера
|26-й тур
|3 : 2
|08.12.2019
|Испания - Примера
|16-й тур
|1 : 1
|20.05.2017
|Испания - Примера
|38-й тур
|5 : 0
|17.09.2023
|Испания - Примера
|5-й тур
|3 : 2
|03.09.2023
|Испания - Примера
|4-й тур
|1 : 2
|31.08.2023
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|2 : 2
|27.08.2023
|Испания - Примера
|3-й тур
|1 : 2
|24.08.2023
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|1 : 2
|20.09.2023
|Лига чемпионов
|Группа B. 1-й тур
|1 : 1
|17.09.2023
|Испания - Примера
|5-й тур
|1 : 0
|26.08.2023
|Испания - Примера
|3-й тур
|1 : 2
|21.08.2023
|Испания - Примера
|2-й тур
|4 : 3
|16.08.2023
|Суперкубок УЕФА - 2023
|Финал
|1 : 1 5 : 4