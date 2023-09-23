Нант - Лорьян 23 Сентября прямая трансляция
Стадион: Ля Божуар - Луи Фонтено (Нант, Франция), вместимость: 38004
23 Сентября 2023 года в 18:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 6-й тур
Главный судья: Флоран Батта (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нант - Лорьян, которое состоится 23 Сентября 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Ля Божуар - Луи Фонтено (Нант, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нант
Нант
Лорьян
Лорьян
|16
|вр
|Реми Дескамп
|18
|зщ
|Ронаэль Пьер-Габриэль
|24
|зщ
|Эрай Джёмерт
|21
|зщ
|Жан-Шарль Кастеллетто
|2
|зщ
|Жан-Кевин Дюверн
|5
|пз
|Педро Чиривелья
|6
|пз
|Дуглас
|25
|пз
|Флоран Молле
|10
|нп
|Маркиньос
|27
|нп
|Мозес Саймон
|31
|нп
|Мостафа Мохамед
|38
|вр
|Ивон Мвого
|3
|зщ
|Монтассар Тальби
|15
|зщ
|Жульен Лапорт
|95
|зщ
|Сулейман Туре
|24
|зщ
|Жедеон Калулу
|25
|зщ
|Венсан Ле Гофф
|19
|пз
|Лоран Абергель
|21
|пз
|Жюльен Понсо
|10
|пз
|Ромен Февр
|22
|пз
|Эли Крупи
|27
|нп
|Айегун Тосин
Главные тренеры
|Пьер Аритуи
|Режис Ле Брис
История личных встреч
|12.02.2023
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|1 : 0
|11.09.2022
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|3 : 2
|23.01.2022
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|4 : 2
|05.12.2021
|Франция - Лига 1
|17-й тур
|0 : 1
|21.03.2021
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|1 : 1
|08.11.2020
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|0 : 2
|29.04.2017
|Франция - Лига 1
|35-й тур
|1 : 0
|15.10.2016
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|1 : 2
|13.02.2016
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|2 : 1
|19.12.2015
|Франция - Лига 1
|19-й тур
|0 : 0
|17.09.2023
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|0 : 1
|01.09.2023
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|1 : 1
|25.08.2023
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|3 : 3
|20.08.2023
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|2 : 0
|13.08.2023
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|1 : 2
|17.09.2023
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|2 : 2
|03.09.2023
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|3 : 0
|27.08.2023
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|4 : 1
|20.08.2023
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|1 : 1
|12.08.2023
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|0 : 0