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Нант - Лорьян 23 Сентября прямая трансляция

Стадион: Ля Божуар - Луи Фонтено (Нант, Франция), вместимость: 38004
23 Сентября 2023 года в 18:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 6-й тур
Главный судья: Флоран Батта (Франция);
Нант
Лорьян

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Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нант - Лорьян, которое состоится 23 Сентября 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Ля Божуар - Луи Фонтено (Нант, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нант
Нант
Лорьян
Лорьян
16 Франция вр Реми Дескамп
18 Франция зщ Ронаэль Пьер-Габриэль
24 Швейцария зщ Эрай Джёмерт
21 Камерун зщ Жан-Шарль Кастеллетто
2 Франция зщ Жан-Кевин Дюверн
5 Испания пз Педро Чиривелья
6 Бразилия пз Дуглас
25 Франция пз Флоран Молле
10 Бразилия нп Маркиньос
27 Нигерия нп Мозес Саймон
31 Египет нп Мостафа Мохамед
38 Швейцария вр Ивон Мвого
3 Тунис зщ Монтассар Тальби
15 Франция зщ Жульен Лапорт
95 Франция зщ Сулейман Туре
24 ДР Конго зщ Жедеон Калулу
25 Франция зщ Венсан Ле Гофф
19 Франция пз Лоран Абергель
21 Франция пз Жюльен Понсо
10 Франция пз Ромен Февр
22 Франция пз Эли Крупи
27 Бенин нп Айегун Тосин
Главные тренеры
Франция Пьер Аритуи
Франция Режис Ле Брис
История личных встреч
12.02.2023 Франция - Лига 1 23-й тур Нант1 : 0Лорьян
11.09.2022 Франция - Лига 1 7-й тур Лорьян3 : 2Нант
23.01.2022 Франция - Лига 1 22-й тур Нант4 : 2Лорьян
05.12.2021 Франция - Лига 1 17-й тур Лорьян0 : 1Нант
21.03.2021 Франция - Лига 1 30-й тур Нант1 : 1Лорьян
08.11.2020 Франция - Лига 1 10-й тур Лорьян0 : 2Нант
29.04.2017 Франция - Лига 1 35-й тур Нант1 : 0Лорьян
15.10.2016 Франция - Лига 1 9-й тур Лорьян1 : 2Нант
13.02.2016 Франция - Лига 1 26-й тур Нант2 : 1Лорьян
19.12.2015 Франция - Лига 1 19-й тур Лорьян0 : 0Нант
17.09.2023 Франция - Лига 1 5-й тур 0 : 1Нант
01.09.2023 Франция - Лига 1 4-й тур Нант1 : 1
25.08.2023 Франция - Лига 1 3-й тур Нант3 : 3
20.08.2023 Франция - Лига 1 2-й тур 2 : 0Нант
13.08.2023 Франция - Лига 1 1-й тур Нант1 : 2
17.09.2023 Франция - Лига 1 5-й тур Лорьян2 : 2
03.09.2023 Франция - Лига 1 4-й тур 3 : 0Лорьян
27.08.2023 Франция - Лига 1 3-й тур Лорьян4 : 1
20.08.2023 Франция - Лига 1 2-й тур Лорьян1 : 1
12.08.2023 Франция - Лига 1 1-й тур 0 : 0Лорьян

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