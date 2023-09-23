22:29 ()
Онлайн трансляции
Пятница 22 сентября
Суббота 23 сентября
Свернуть список

Брест - Лион 23 Сентября прямая трансляция

Стадион: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция), вместимость: 17000
23 Сентября 2023 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 6-й тур
Главный судья: Томас Леонар (Франция);
Брест
Лион

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брест - Лион, которое состоится 23 Сентября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брест
Брест
Лион
Лион
40 Нидерланды вр Марко Бизот
27 Франция зщ Кенни Лала
5 Франция зщ Брендан Шардонне
3 Франция зщ Лилиан Брассье
2 Франция зщ Брэдли Локо
45 Франция пз Махди Камара
20 Франция пз Пьерр Лис-Мелу
8 Франция пз Уго Маньетти
10 Франция нп Ромен дель Кастильо
7 Уругвай нп Мартин Сатриано
22 Франция нп Жереми ле Дуарон
1 Португалия вр Антони Лопеш
22 Ангола зщ Клинтон Мата
2 Кот-д'Ивуар зщ Синали Дьоманде
55 Хорватия зщ Дуе Чалета-Цар
3 Аргентина зщ Николас Тальяфико
6 Франция пз Максанс Какере
4 Кот-д'Ивуар пз Поль Акуоку
8 Франция пз Корентин Толиссо
37 Гана пз Эрнест Нуама
10 Франция нп Александр Ляказетт
18 Франция нп Райан Шерки
Главные тренеры
Франция Эрик Руа
Франция Лоран Блан
История личных встреч
01.02.2023 Франция - Лига 1 21-й тур Лион0 : 0Брест
28.12.2022 Франция - Лига 1 16-й тур Брест2 : 4Лион
20.04.2022 Франция - Лига 1 33-й тур Брест2 : 1Лион
07.08.2021 Франция - Лига 1 1-й тур Лион1 : 1Брест
19.02.2021 Франция - Лига 1 26-й тур Брест2 : 3Лион
16.12.2020 Франция - Лига 1 15-й тур Лион2 : 2Брест
08.01.2020 Франция - Кубок лиги 1/4 финала Лион3 : 1Брест
25.09.2019 Франция - Лига 1 7-й тур Брест2 : 2Лион
03.03.2013 Франция - Лига 1 27-й тур Брест1 : 1Лион
21.10.2012 Франция - Лига 1 9-й тур Лион1 : 0Брест
17.09.2023 Франция - Лига 1 5-й тур 1 : 2Брест
02.09.2023 Франция - Лига 1 4-й тур Брест0 : 0
26.08.2023 Франция - Лига 1 3-й тур 2 : 0Брест
20.08.2023 Франция - Лига 1 2-й тур 1 : 2Брест
13.08.2023 Франция - Лига 1 1-й тур Брест3 : 2
17.09.2023 Франция - Лига 1 5-й тур Лион0 : 0
03.09.2023 Франция - Лига 1 4-й тур Лион1 : 4
27.08.2023 Франция - Лига 1 3-й тур 0 : 0Лион
19.08.2023 Франция - Лига 1 2-й тур Лион1 : 4
13.08.2023 Франция - Лига 1 1-й тур 2 : 1Лион

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close