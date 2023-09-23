Брест - Лион 23 Сентября прямая трансляция
Стадион: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция), вместимость: 17000
23 Сентября 2023 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 6-й тур
Главный судья: Томас Леонар (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брест - Лион, которое состоится 23 Сентября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брест
Брест
Лион
Лион
|40
|вр
|Марко Бизот
|27
|зщ
|Кенни Лала
|5
|зщ
|Брендан Шардонне
|3
|зщ
|Лилиан Брассье
|2
|зщ
|Брэдли Локо
|45
|пз
|Махди Камара
|20
|пз
|Пьерр Лис-Мелу
|8
|пз
|Уго Маньетти
|10
|нп
|Ромен дель Кастильо
|7
|нп
|Мартин Сатриано
|22
|нп
|Жереми ле Дуарон
|1
|вр
|Антони Лопеш
|22
|зщ
|Клинтон Мата
|2
|зщ
|Синали Дьоманде
|55
|зщ
|Дуе Чалета-Цар
|3
|зщ
|Николас Тальяфико
|6
|пз
|Максанс Какере
|4
|пз
|Поль Акуоку
|8
|пз
|Корентин Толиссо
|37
|пз
|Эрнест Нуама
|10
|нп
|Александр Ляказетт
|18
|нп
|Райан Шерки
Главные тренеры
|Эрик Руа
|Лоран Блан
История личных встреч
|01.02.2023
|Франция - Лига 1
|21-й тур
|0 : 0
|28.12.2022
|Франция - Лига 1
|16-й тур
|2 : 4
|20.04.2022
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|2 : 1
|07.08.2021
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|1 : 1
|19.02.2021
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|2 : 3
|16.12.2020
|Франция - Лига 1
|15-й тур
|2 : 2
|08.01.2020
|Франция - Кубок лиги
|1/4 финала
|3 : 1
|25.09.2019
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|2 : 2
|03.03.2013
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|1 : 1
|21.10.2012
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|1 : 0
|17.09.2023
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|1 : 2
|02.09.2023
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|0 : 0
|26.08.2023
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|2 : 0
|20.08.2023
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|1 : 2
|13.08.2023
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|3 : 2
|17.09.2023
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|0 : 0
|03.09.2023
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|1 : 4
|27.08.2023
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|0 : 0
|19.08.2023
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|1 : 4
|13.08.2023
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|2 : 1