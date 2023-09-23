Милан - Верона 23 Сентября прямая трансляция
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
23 Сентября 2023 года в 16:00 (+03:00). Италия - Серия А, 5-й тур
Главный судья: Маттео Маркетти (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан - Верона, которое состоится 23 Сентября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Милан
Милан
Верона
Верона
|57
|вр
|Марко Спортьелло
|42
|зщ
|Алессандро Флоренци
|28
|зщ
|Малик Тшау
|23
|зщ
|Фикайо Томори
|19
|зщ
|Тео Эрнандес
|80
|пз
|Юнус Муса
|33
|пз
|Раде Крунич
|14
|пз
|Тейани Рейндерс
|11
|нп
|Кристиан Пулишич
|9
|нп
|Оливье Жиру
|10
|нп
|Рафаэл Леау
|1
|вр
|Лоренцо Монтипо
|23
|зщ
|Джанджакомо Маньяни
|6
|зщ
|Исак Хин
|27
|зщ
|Павел Давидович
|5
|зщ
|Марко Фараони
|18
|пз
|Мартин Онгла
|33
|пз
|Ондрей Дуда
|8
|пз
|Дарко Лазович
|25
|пз
|Суат Сердар
|26
|нп
|Сириль Нгонж
|99
|нп
|Федерико Бонаццоли
Главные тренеры
|Стефано Пиоли
|Марко Барони
История личных встреч
|04.06.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 38-й тур
|3 : 1
|16.10.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 10-й тур
|1 : 2
|08.05.2022
|Италия - Серия А
|36-й тур
|1 : 3
|16.10.2021
|Италия - Серия А
|8-й тур
|3 : 2
|07.03.2021
|Италия - Серия А
|26-й тур
|0 : 2
|08.11.2020
|Италия - Серия А
|7-й тур
|2 : 2
|02.02.2020
|Италия - Серия А
|22-й тур
|1 : 1
|15.09.2019
|Италия - Серия А
|3-й тур
|0 : 1
|05.05.2018
|Италия - Серия А
|36-й тур
|4 : 1
|17.12.2017
|Италия - Серия А
|17-й тур
|3 : 0
|19.09.2023
|Лига чемпионов
|Группа F. 1-й тур
|0 : 0
|16.09.2023
|Италия - Серия А
|4-й тур
|5 : 1
|01.09.2023
|Италия - Серия А
|3-й тур
|1 : 2
|26.08.2023
|Италия - Серия А
|2-й тур
|4 : 1
|21.08.2023
|Италия - Серия А
|1-й тур
|0 : 2
|18.09.2023
|Италия - Серия А
|4-й тур
|0 : 0
|01.09.2023
|Италия - Серия А
|3-й тур
|3 : 1
|26.08.2023
|Италия - Серия А
|2-й тур
|2 : 1
|19.08.2023
|Италия - Серия А
|1-й тур
|0 : 1
|12.08.2023
|Кубок Италии
|1-й раунд
|3 : 1