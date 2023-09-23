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Милан - Верона 23 Сентября прямая трансляция

Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
23 Сентября 2023 года в 16:00 (+03:00). Италия - Серия А, 5-й тур
Главный судья: Маттео Маркетти (Италия);
Милан
Верона

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Статистика встреч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан - Верона, которое состоится 23 Сентября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Милан
Милан
Верона
Верона
57 Италия вр Марко Спортьелло
42 Италия зщ Алессандро Флоренци
28 Германия зщ Малик Тшау
23 Англия зщ Фикайо Томори
19 Франция зщ Тео Эрнандес
80 США пз Юнус Муса
33 Босния и Герцеговина пз Раде Крунич
14 Нидерланды пз Тейани Рейндерс
11 США нп Кристиан Пулишич
9 Франция нп Оливье Жиру
10 Португалия нп Рафаэл Леау
1 Италия вр Лоренцо Монтипо
23 Италия зщ Джанджакомо Маньяни
6 Швеция зщ Исак Хин
27 Польша зщ Павел Давидович
5 Италия зщ Марко Фараони
18 Камерун пз Мартин Онгла
33 Словакия пз Ондрей Дуда
8 Сербия пз Дарко Лазович
25 Германия пз Суат Сердар
26 Бельгия нп Сириль Нгонж
99 Италия нп Федерико Бонаццоли
Главные тренеры
Италия Стефано Пиоли
Италия Марко Барони
История личных встреч
04.06.2023 Италия - Серия А Серия А. 38-й тур Милан3 : 1Верона
16.10.2022 Италия - Серия А Серия А. 10-й тур Верона1 : 2Милан
08.05.2022 Италия - Серия А 36-й тур Верона1 : 3Милан
16.10.2021 Италия - Серия А 8-й тур Милан3 : 2Верона
07.03.2021 Италия - Серия А 26-й тур Верона0 : 2Милан
08.11.2020 Италия - Серия А 7-й тур Милан2 : 2Верона
02.02.2020 Италия - Серия А 22-й тур Милан1 : 1Верона
15.09.2019 Италия - Серия А 3-й тур Верона0 : 1Милан
05.05.2018 Италия - Серия А 36-й тур Милан4 : 1Верона
17.12.2017 Италия - Серия А 17-й тур Верона3 : 0Милан
19.09.2023 Лига чемпионов Группа F. 1-й тур Милан0 : 0
16.09.2023 Италия - Серия А 4-й тур 5 : 1Милан
01.09.2023 Италия - Серия А 3-й тур 1 : 2Милан
26.08.2023 Италия - Серия А 2-й тур Милан4 : 1
21.08.2023 Италия - Серия А 1-й тур 0 : 2Милан
18.09.2023 Италия - Серия А 4-й тур Верона0 : 0
01.09.2023 Италия - Серия А 3-й тур 3 : 1Верона
26.08.2023 Италия - Серия А 2-й тур Верона2 : 1
19.08.2023 Италия - Серия А 1-й тур 0 : 1Верона
12.08.2023 Кубок Италии 1-й раунд Верона3 : 1

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