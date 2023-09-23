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Лацио - Монца 23 Сентября прямая трансляция

Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698
23 Сентября 2023 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 5-й тур
Главный судья: Розарио Абиссо (Палермо, Италия);
Лацио
Монца

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лацио - Монца, которое состоится 23 Сентября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лацио
Рим
Монца
Монца
94 Италия вр Иван Проведель
29 Италия зщ Мануэль Лаццари
15 Италия зщ Николо Казале
13 Италия зщ Алессио Романьоли
77 Черногория зщ Адам Марушич
8 Франция пз Маттео Гендузи
32 Италия пз Данило Катальди
10 Испания пз Луис Альберто
7 Бразилия нп Фелипе Андерсон
17 Италия нп Чиро Иммобиле
20 Италия нп Маттиа Дзакканьи
16 Италия вр Микеле Ди Грегорио
4 Италия зщ Армандо Иццо
22 Испания зщ Пабло Мари
44 Италия зщ Андреа Карбони
19 Италия зщ Самуэле Биринделли
6 Италия пз Роберто Гальярдини
32 Италия пз Маттео Пессина
28 Италия пз Андреа Кольпани
84 Италия нп Патрик Чиурриа
47 Португалия нп Дани Карвалью
9 Италия нп Лоренцо Коломбо
Главные тренеры
Италия Маурицио Сарри
Италия Раффаэле Палладино
История личных встреч
02.04.2023 Италия - Серия А Серия А. 28-й тур Монца0 : 2Лацио
10.11.2022 Италия - Серия А Серия А. 14-й тур Лацио1 : 0Монца
19.09.2023 Лига чемпионов Группа E. 1-й тур Лацио1 : 1
16.09.2023 Италия - Серия А 4-й тур 3 : 1Лацио
02.09.2023 Италия - Серия А 3-й тур 1 : 2Лацио
27.08.2023 Италия - Серия А 2-й тур Лацио0 : 1
20.08.2023 Италия - Серия А 1-й тур 2 : 1Лацио
17.09.2023 Италия - Серия А 4-й тур Монца1 : 1
02.09.2023 Италия - Серия А 3-й тур 3 : 0Монца
26.08.2023 Италия - Серия А 2-й тур Монца2 : 0
19.08.2023 Италия - Серия А 1-й тур 2 : 0Монца
13.08.2023 Кубок Италии 1-й раунд Монца1 : 2

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