Лацио - Монца 23 Сентября прямая трансляция
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698
23 Сентября 2023 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 5-й тур
Главный судья: Розарио Абиссо (Палермо, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лацио - Монца, которое состоится 23 Сентября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лацио
Рим
Монца
Монца
|94
|вр
|Иван Проведель
|29
|зщ
|Мануэль Лаццари
|15
|зщ
|Николо Казале
|13
|зщ
|Алессио Романьоли
|77
|зщ
|Адам Марушич
|8
|пз
|Маттео Гендузи
|32
|пз
|Данило Катальди
|10
|пз
|Луис Альберто
|7
|нп
|Фелипе Андерсон
|17
|нп
|Чиро Иммобиле
|20
|нп
|Маттиа Дзакканьи
|16
|вр
|Микеле Ди Грегорио
|4
|зщ
|Армандо Иццо
|22
|зщ
|Пабло Мари
|44
|зщ
|Андреа Карбони
|19
|зщ
|Самуэле Биринделли
|6
|пз
|Роберто Гальярдини
|32
|пз
|Маттео Пессина
|28
|пз
|Андреа Кольпани
|84
|нп
|Патрик Чиурриа
|47
|нп
|Дани Карвалью
|9
|нп
|Лоренцо Коломбо
Главные тренеры
|Маурицио Сарри
|Раффаэле Палладино
История личных встреч
|02.04.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 28-й тур
|0 : 2
|10.11.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 14-й тур
|1 : 0
|19.09.2023
|Лига чемпионов
|Группа E. 1-й тур
|1 : 1
|16.09.2023
|Италия - Серия А
|4-й тур
|3 : 1
|02.09.2023
|Италия - Серия А
|3-й тур
|1 : 2
|27.08.2023
|Италия - Серия А
|2-й тур
|0 : 1
|20.08.2023
|Италия - Серия А
|1-й тур
|2 : 1
|17.09.2023
|Италия - Серия А
|4-й тур
|1 : 1
|02.09.2023
|Италия - Серия А
|3-й тур
|3 : 0
|26.08.2023
|Италия - Серия А
|2-й тур
|2 : 0
|19.08.2023
|Италия - Серия А
|1-й тур
|2 : 0
|13.08.2023
|Кубок Италии
|1-й раунд
|1 : 2