Сассуоло - Ювентус 23 Сентября прямая трансляция
Стадион: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия), вместимость: 23717
23 Сентября 2023 года в 19:00 (+03:00). Италия - Серия А, 5-й тур
Главный судья: Андреа Коломбо (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сассуоло - Ювентус, которое состоится 23 Сентября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сассуоло
Сассуоло
Ювентус
Турин
|28
|вр
|Алессио Краньо
|22
|зщ
|Йереми Тольян
|5
|зщ
|Мартин Эрлич
|44
|зщ
|Руан
|17
|зщ
|Матиас Винья
|24
|пз
|Даниэль Болока
|7
|пз
|Матеус Энрике
|11
|пз
|Недим Байрами
|10
|нп
|Доменико Берарди
|45
|нп
|Арман Лорьенте
|9
|нп
|Андреа Пинамонти
|1
|вр
|Войцех Щенсны
|4
|зщ
|Федерико Гатти
|3
|зщ
|Бремер
|6
|зщ
|Данило
|20
|пз
|Фабио Миретти
|5
|пз
|Мануэль Локателли
|25
|пз
|Адриен Рабьо
|11
|пз
|Филип Костич
|22
|нп
|Тимоти Веа
|9
|нп
|Душан Влахович
|7
|нп
|Федерико Кьеза
Главные тренеры
|Алессио Дионизи
|Массимилиано Аллегри
История личных встреч
|16.04.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 30-й тур
|1 : 0
|15.08.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 1-й тур
|3 : 0
|25.04.2022
|Италия - Серия А
|34-й тур
|1 : 2
|10.02.2022
|Кубок Италии
|1/4 финала
|2 : 1
|27.10.2021
|Италия - Серия А
|10-й тур
|1 : 2
|12.05.2021
|Италия - Серия А
|36-й тур
|1 : 3
|10.01.2021
|Италия - Серия А
|17-й тур
|3 : 1
|15.07.2020
|Италия - Серия А
|33-й тур
|3 : 3
|01.12.2019
|Италия - Серия А
|14-й тур
|2 : 2
|10.02.2019
|Италия - Серия А
|23-й тур
|0 : 3
|17.09.2023
|Италия - Серия А
|4-й тур
|4 : 2
|01.09.2023
|Италия - Серия А
|3-й тур
|3 : 1
|27.08.2023
|Италия - Серия А
|2-й тур
|2 : 0
|20.08.2023
|Италия - Серия А
|1-й тур
|0 : 2
|13.08.2023
|Кубок Италии
|1-й раунд
|2 : 5 ДВ
|16.09.2023
|Италия - Серия А
|4-й тур
|3 : 1
|03.09.2023
|Италия - Серия А
|3-й тур
|0 : 2
|27.08.2023
|Италия - Серия А
|2-й тур
|1 : 1
|20.08.2023
|Италия - Серия А
|1-й тур
|0 : 3
|03.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 1