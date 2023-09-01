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Сассуоло - Ювентус 23 Сентября прямая трансляция

Стадион: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия), вместимость: 23717
23 Сентября 2023 года в 19:00 (+03:00). Италия - Серия А, 5-й тур
Главный судья: Андреа Коломбо (Италия);
Сассуоло
Ювентус

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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сассуоло - Ювентус, которое состоится 23 Сентября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сассуоло
Сассуоло
Ювентус
Турин
28 Италия вр Алессио Краньо
22 Германия зщ Йереми Тольян
5 Хорватия зщ Мартин Эрлич
44 Бразилия зщ Руан
17 Уругвай зщ Матиас Винья
24 Италия пз Даниэль Болока
7 Бразилия пз Матеус Энрике
11 Албания пз Недим Байрами
10 Италия нп Доменико Берарди
45 Франция нп Арман Лорьенте
9 Италия нп Андреа Пинамонти
1 Польша вр Войцех Щенсны
4 Италия зщ Федерико Гатти
3 Бразилия зщ Бремер
6 Бразилия зщ Данило
20 Италия пз Фабио Миретти
5 Италия пз Мануэль Локателли
25 Франция пз Адриен Рабьо
11 Сербия пз Филип Костич
22 США нп Тимоти Веа
9 Сербия нп Душан Влахович
7 Италия нп Федерико Кьеза
Главные тренеры
Италия Алессио Дионизи
Италия Массимилиано Аллегри
История личных встреч
16.04.2023 Италия - Серия А Серия А. 30-й тур Сассуоло1 : 0Ювентус
15.08.2022 Италия - Серия А Серия А. 1-й тур Ювентус3 : 0Сассуоло
25.04.2022 Италия - Серия А 34-й тур Сассуоло1 : 2Ювентус
10.02.2022 Кубок Италии 1/4 финала Ювентус2 : 1Сассуоло
27.10.2021 Италия - Серия А 10-й тур Ювентус1 : 2Сассуоло
12.05.2021 Италия - Серия А 36-й тур Сассуоло1 : 3Ювентус
10.01.2021 Италия - Серия А 17-й тур Ювентус3 : 1Сассуоло
15.07.2020 Италия - Серия А 33-й тур Сассуоло3 : 3Ювентус
01.12.2019 Италия - Серия А 14-й тур Ювентус2 : 2Сассуоло
10.02.2019 Италия - Серия А 23-й тур Сассуоло0 : 3Ювентус
17.09.2023 Италия - Серия А 4-й тур 4 : 2Сассуоло
01.09.2023 Италия - Серия А 3-й тур Сассуоло3 : 1
27.08.2023 Италия - Серия А 2-й тур 2 : 0Сассуоло
20.08.2023 Италия - Серия А 1-й тур Сассуоло0 : 2
13.08.2023 Кубок Италии 1-й раунд 2 : 5 ДВСассуоло
16.09.2023 Италия - Серия А 4-й тур Ювентус3 : 1
03.09.2023 Италия - Серия А 3-й тур 0 : 2Ювентус
27.08.2023 Италия - Серия А 2-й тур Ювентус1 : 1
20.08.2023 Италия - Серия А 1-й тур 0 : 3Ювентус
03.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Ювентус3 : 1

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