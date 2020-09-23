22:30 ()
Онлайн трансляции
Пятница 22 сентября
Суббота 23 сентября
Свернуть список

Аугсбург - Майнц 23 Сентября прямая трансляция

Стадион: ВВК-Арена (Аугсбург, Германия), вместимость: 30662
23 Сентября 2023 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 5-й тур
Главный судья: Марко Фриц (Корб, Германия);
Аугсбург
Майнц

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аугсбург - Майнц, которое состоится 23 Сентября 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: ВВК-Арена (Аугсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аугсбург
Аугсбург
Майнц
Майнц
1ГерманияврФинн Дамен
43ШвейцариязщКевин Мбабу
5ГаназщПатрик Пфайффер
19ГерманиязщФеликс Удуохай
3ДаниязщМадс Педерсен
30ГерманияпзНиклас Дорш
8КосовопзЭльвис Реджбечай
16ШвейцариянпРубен Варгас
9Босния и ГерцеговинанпЭрмедин Демирович
7ХорватиянпДион Белё
20ГерманиянпСвен Михель
27ГерманияврРобин Центнер
3НидерландызщСепп ван ден Берг
16ГерманиязщШтефан Белл
20ШвейцариязщЭдимилсон Фернандеш
19ФранциязщАнтони Каси
2АвстриязщФилипп Мвене
8ЛюксембургпзЛеандро Баррейро
31ГерманияпзДоминик Кор
7Южная КореяпзЛи Джэ Сон
9АвстриянпКарим Онисиво
17ФранциянпЛюдовик Ажорк
Главные тренеры
ГерманияЭнрико Масен
ДанияБо Свенссон
История личных встреч
11.02.2023Германия - Бундеслига20-й турМайнц3 : 1Аугсбург
20.08.2022Германия - Бундеслига3-й турАугсбург1 : 2Майнц
06.04.2022Германия - Бундеслига26-й турАугсбург2 : 1Майнц
22.10.2021Германия - Бундеслига9-й турМайнц4 : 1Аугсбург
28.02.2021Германия - Бундеслига23-й турМайнц0 : 1Аугсбург
31.10.2020Германия - Бундеслига6-й турАугсбург3 : 1Майнц
14.06.2020Германия - Бундеслига31-й турМайнц0 : 1Аугсбург
07.12.2019Германия - Бундеслига14-й турАугсбург2 : 1Майнц
03.02.2019Германия - Бундеслига20-й турАугсбург3 : 0Майнц
30.10.2018Кубок Германии2-й раундАугсбург3 : 2 ДВМайнц
16.09.2023Германия - Бундеслига4-й тур3 : 0Аугсбург
02.09.2023Германия - Бундеслига3-й турАугсбург2 : 2
27.08.2023Германия - Бундеслига2-й тур3 : 1Аугсбург
19.08.2023Германия - Бундеслига1-й турАугсбург4 : 4
13.08.2023Кубок Германии1-й раунд2 : 0Аугсбург
16.09.2023Германия - Бундеслига4-й турМайнц1 : 3
02.09.2023Германия - Бундеслига3-й тур4 : 0Майнц
27.08.2023Германия - Бундеслига2-й турМайнц1 : 1
20.08.2023Германия - Бундеслига1-й тур4 : 1Майнц
12.08.2023Кубок Германии1-й раунд0 : 1Майнц

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close