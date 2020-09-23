Аугсбург - Майнц 23 Сентября прямая трансляция
Стадион: ВВК-Арена (Аугсбург, Германия), вместимость: 30662
23 Сентября 2023 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 5-й тур
Главный судья: Марко Фриц (Корб, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аугсбург - Майнц, которое состоится 23 Сентября 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: ВВК-Арена (Аугсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аугсбург
Аугсбург
Майнц
Майнц
|1
|вр
|Финн Дамен
|43
|зщ
|Кевин Мбабу
|5
|зщ
|Патрик Пфайффер
|19
|зщ
|Феликс Удуохай
|3
|зщ
|Мадс Педерсен
|30
|пз
|Никлас Дорш
|8
|пз
|Эльвис Реджбечай
|16
|нп
|Рубен Варгас
|9
|нп
|Эрмедин Демирович
|7
|нп
|Дион Белё
|20
|нп
|Свен Михель
|27
|вр
|Робин Центнер
|3
|зщ
|Сепп ван ден Берг
|16
|зщ
|Штефан Белл
|20
|зщ
|Эдимилсон Фернандеш
|19
|зщ
|Антони Каси
|2
|зщ
|Филипп Мвене
|8
|пз
|Леандро Баррейро
|31
|пз
|Доминик Кор
|7
|пз
|Ли Джэ Сон
|9
|нп
|Карим Онисиво
|17
|нп
|Людовик Ажорк
Главные тренеры
|Энрико Масен
|Бо Свенссон
История личных встреч
|11.02.2023
|Германия - Бундеслига
|20-й тур
|3 : 1
|20.08.2022
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|1 : 2
|06.04.2022
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|2 : 1
|22.10.2021
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|4 : 1
|28.02.2021
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|0 : 1
|31.10.2020
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|3 : 1
|14.06.2020
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|0 : 1
|07.12.2019
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|2 : 1
|03.02.2019
|Германия - Бундеслига
|20-й тур
|3 : 0
|30.10.2018
|Кубок Германии
|2-й раунд
|3 : 2 ДВ
|16.09.2023
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|3 : 0
|02.09.2023
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|2 : 2
|27.08.2023
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|3 : 1
|19.08.2023
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|4 : 4
|13.08.2023
|Кубок Германии
|1-й раунд
|2 : 0
|16.09.2023
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|1 : 3
|02.09.2023
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|4 : 0
|27.08.2023
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|1 : 1
|20.08.2023
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|4 : 1
|12.08.2023
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 1