Боруссия М - РБ Лейпциг 23 Сентября прямая трансляция
Стадион: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия), вместимость: 54057
23 Сентября 2023 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 5-й тур
Главный судья: Роберт Шредер (Ганновер, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия М - РБ Лейпциг, которое состоится 23 Сентября 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Боруссия М
Мёнхенгладбах
РБ Лейпциг
Лейпциг
|33
|вр
|Мориц Николас
|29
|зщ
|Джозеф Скалли
|30
|зщ
|Нико Эльведи
|3
|зщ
|Коу Итакура
|39
|зщ
|Максимилиан Вёбер
|8
|пз
|Юлиан Вайгль
|10
|пз
|Флориан Нойхаус
|9
|нп
|Франк Онора
|14
|нп
|Алассан Плеа
|19
|нп
|Натан Нгуму
|13
|нп
|Теозон-Жордан Сибачо
|21
|вр
|Янис Бласвих
|39
|зщ
|Бенджамин Хенрихс
|2
|зщ
|Мохамед Симакан
|23
|зщ
|Кастелло Люкеба
|22
|зщ
|Давид Раум
|24
|пз
|Ксавер Шлагер
|44
|пз
|Кевин Кампль
|20
|пз
|Чави Симонс
|10
|пз
|Эмиль Форсберг
|17
|нп
|Луа Опенда
|9
|нп
|Юссуф Поульсен
Главные тренеры
|Херардо Сеоане
|Марко Розе
История личных встреч
|11.03.2023
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|3 : 0
|17.09.2022
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|3 : 0
|02.05.2022
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|3 : 1
|11.12.2021
|Германия - Бундеслига
|15-й тур
|4 : 1
|27.02.2021
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|3 : 2
|31.10.2020
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|1 : 0
|01.02.2020
|Германия - Бундеслига
|20-й тур
|2 : 2
|30.08.2019
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|1 : 3
|20.04.2019
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|1 : 2
|02.12.2018
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|2 : 0
|17.09.2023
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|3 : 3
|02.09.2023
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|1 : 2
|26.08.2023
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|0 : 3
|19.08.2023
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|4 : 4
|11.08.2023
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 7
|19.09.2023
|Лига чемпионов
|Группа G. 1-й тур
|1 : 3
|16.09.2023
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|3 : 0
|03.09.2023
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|0 : 3
|25.08.2023
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|5 : 1
|19.08.2023
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|3 : 2