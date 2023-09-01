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Боруссия М - РБ Лейпциг 23 Сентября прямая трансляция

Стадион: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия), вместимость: 54057
23 Сентября 2023 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 5-й тур
Главный судья: Роберт Шредер (Ганновер, Германия);
Боруссия М
РБ Лейпциг

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия М - РБ Лейпциг, которое состоится 23 Сентября 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Боруссия М
Мёнхенгладбах
РБ Лейпциг
Лейпциг
33ГерманияврМориц Николас
29СШАзщДжозеф Скалли
30ШвейцариязщНико Эльведи
3ЯпониязщКоу Итакура
39АвстриязщМаксимилиан Вёбер
8ГерманияпзЮлиан Вайгль
10ГерманияпзФлориан Нойхаус
9ФранциянпФранк Онора
14ФранциянпАлассан Плеа
19ФранциянпНатан Нгуму
13СШАнпТеозон-Жордан Сибачо
21ГерманияврЯнис Бласвих
39ГерманиязщБенджамин Хенрихс
2ФранциязщМохамед Симакан
23ФранциязщКастелло Люкеба
22ГерманиязщДавид Раум
24АвстрияпзКсавер Шлагер
44СловенияпзКевин Кампль
20НидерландыпзЧави Симонс
10ШвецияпзЭмиль Форсберг
17БельгиянпЛуа Опенда
9ДаниянпЮссуф Поульсен
Главные тренеры
ШвейцарияХерардо Сеоане
ГерманияМарко Розе
История личных встреч
11.03.2023Германия - Бундеслига24-й турРБ Лейпциг3 : 0Боруссия М
17.09.2022Германия - Бундеслига7-й турБоруссия М3 : 0РБ Лейпциг
02.05.2022Германия - Бундеслига32-й турБоруссия М3 : 1РБ Лейпциг
11.12.2021Германия - Бундеслига15-й турРБ Лейпциг4 : 1Боруссия М
27.02.2021Германия - Бундеслига23-й турРБ Лейпциг3 : 2Боруссия М
31.10.2020Германия - Бундеслига6-й турБоруссия М1 : 0РБ Лейпциг
01.02.2020Германия - Бундеслига20-й турРБ Лейпциг2 : 2Боруссия М
30.08.2019Германия - Бундеслига3-й турБоруссия М1 : 3РБ Лейпциг
20.04.2019Германия - Бундеслига30-й турБоруссия М1 : 2РБ Лейпциг
02.12.2018Германия - Бундеслига13-й турРБ Лейпциг2 : 0Боруссия М
17.09.2023Германия - Бундеслига4-й тур3 : 3Боруссия М
02.09.2023Германия - Бундеслига3-й турБоруссия М1 : 2
26.08.2023Германия - Бундеслига2-й турБоруссия М0 : 3
19.08.2023Германия - Бундеслига1-й тур4 : 4Боруссия М
11.08.2023Кубок Германии1-й раунд0 : 7Боруссия М
19.09.2023Лига чемпионовГруппа G. 1-й тур1 : 3РБ Лейпциг
16.09.2023Германия - Бундеслига4-й турРБ Лейпциг3 : 0
03.09.2023Германия - Бундеслига3-й тур0 : 3РБ Лейпциг
25.08.2023Германия - Бундеслига2-й турРБ Лейпциг5 : 1
19.08.2023Германия - Бундеслига1-й тур3 : 2РБ Лейпциг

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