Унион - Хоффенхайм 23 Сентября прямая трансляция
Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия), вместимость: 22012
23 Сентября 2023 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 5-й тур
Главный судья: Дениз Айтекин (Оберасбах, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Унион - Хоффенхайм, которое состоится 23 Сентября 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Унион
Берлин
Хоффенхайм
Зинсхайм
|1
|вр
|Фредерик Рённов
|5
|зщ
|Данило Дуки
|23
|зщ
|Леонардо Бонуччи
|4
|зщ
|Диогу Лейте
|28
|зщ
|Кристофер Триммель
|6
|зщ
|Робин Госенс
|20
|пз
|Аисса Лайдуни
|33
|пз
|Алекс Крал
|19
|пз
|Яник Хаберер
|11
|нп
|Датро Фофана
|17
|нп
|Кевин Бехренс
|1
|вр
|Оливер Бауман
|5
|зщ
|Озан Кабак
|23
|зщ
|Джон Энтони Брукс
|22
|зщ
|Кевин Фогт
|3
|зщ
|Павел Кадержабек
|6
|пз
|Гриша Прёмель
|11
|пз
|Флориан Гриллич
|29
|пз
|Роберт Сков
|27
|нп
|Андрей Крамарич
|10
|нп
|Ваут Вегорст
|14
|нп
|Максимилиан Байер
Главные тренеры
|Урс Фишер
|Пеллегрино Матараццо
История личных встреч
|20.05.2023
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|4 : 2
|21.01.2023
|Германия - Бундеслига
|16-й тур
|3 : 1
|15.01.2022
|Германия - Бундеслига
|19-й тур
|2 : 1
|22.08.2021
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|2 : 2
|28.02.2021
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|1 : 1
|02.11.2020
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|1 : 3
|20.06.2020
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|4 : 0
|17.12.2019
|Германия - Бундеслига
|16-й тур
|0 : 2
|20.09.2023
|Лига чемпионов
|Группа C. 1-й тур
|1 : 0
|16.09.2023
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|2 : 1
|03.09.2023
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|0 : 3
|26.08.2023
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|1 : 4
|20.08.2023
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|4 : 1
|16.09.2023
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|1 : 3
|02.09.2023
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|3 : 1
|26.08.2023
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|2 : 3
|19.08.2023
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|1 : 2
|14.08.2023
|Кубок Германии
|1-й раунд
|1 : 4