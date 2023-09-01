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Унион - Хоффенхайм 23 Сентября прямая трансляция

Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия), вместимость: 22012
23 Сентября 2023 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 5-й тур
Главный судья: Дениз Айтекин (Оберасбах, Германия);
Унион
Хоффенхайм

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Стартовый состав
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Унион - Хоффенхайм, которое состоится 23 Сентября 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Унион
Берлин
Хоффенхайм
Зинсхайм
1ДанияврФредерик Рённов
5НидерландызщДанило Дуки
23ИталиязщЛеонардо Бонуччи
4ПортугалиязщДиогу Лейте
28АвстриязщКристофер Триммель
6ГерманиязщРобин Госенс
20ТуниспзАисса Лайдуни
33ЧехияпзАлекс Крал
19ГерманияпзЯник Хаберер
11Кот-д'ИвуарнпДатро Фофана
17ГерманиянпКевин Бехренс
1ГерманияврОливер Бауман
5ТурциязщОзан Кабак
23СШАзщДжон Энтони Брукс
22ГерманиязщКевин Фогт
3ЧехиязщПавел Кадержабек
6ГерманияпзГриша Прёмель
11АвстрияпзФлориан Гриллич
29ДанияпзРоберт Сков
27ХорватиянпАндрей Крамарич
10НидерландынпВаут Вегорст
14ГерманиянпМаксимилиан Байер
Главные тренеры
ШвейцарияУрс Фишер
СШАПеллегрино Матараццо
История личных встреч
20.05.2023Германия - Бундеслига33-й турХоффенхайм4 : 2Унион
21.01.2023Германия - Бундеслига16-й турУнион3 : 1Хоффенхайм
15.01.2022Германия - Бундеслига19-й турУнион2 : 1Хоффенхайм
22.08.2021Германия - Бундеслига2-й турХоффенхайм2 : 2Унион
28.02.2021Германия - Бундеслига23-й турУнион1 : 1Хоффенхайм
02.11.2020Германия - Бундеслига6-й турХоффенхайм1 : 3Унион
20.06.2020Германия - Бундеслига33-й турХоффенхайм4 : 0Унион
17.12.2019Германия - Бундеслига16-й турУнион0 : 2Хоффенхайм
20.09.2023Лига чемпионовГруппа C. 1-й тур1 : 0Унион
16.09.2023Германия - Бундеслига4-й тур2 : 1Унион
03.09.2023Германия - Бундеслига3-й турУнион0 : 3
26.08.2023Германия - Бундеслига2-й тур1 : 4Унион
20.08.2023Германия - Бундеслига1-й турУнион4 : 1
16.09.2023Германия - Бундеслига4-й тур1 : 3Хоффенхайм
02.09.2023Германия - Бундеслига3-й турХоффенхайм3 : 1
26.08.2023Германия - Бундеслига2-й тур2 : 3Хоффенхайм
19.08.2023Германия - Бундеслига1-й турХоффенхайм1 : 2
14.08.2023Кубок Германии1-й раунд1 : 4Хоффенхайм

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