Бавария - Бохум 23 Сентября прямая трансляция
Стадион: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия), вместимость: 75000
23 Сентября 2023 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 5-й тур
Главный судья: Роберт Хартман (Ванген-им-Алльгой, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - Бохум, которое состоится 23 Сентября 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бавария
Мюнхен
Бохум
Бохум
|26
|вр
|Свен Ульрайх
|40
|зщ
|Нуссайр Мазрауи
|2
|зщ
|Деотшанкюль Юпамекано
|3
|зщ
|Ким Мин Джэ
|19
|зщ
|Альфонсо Дэвис
|6
|пз
|Йозуа Киммих
|8
|пз
|Леон Горецка
|42
|пз
|Джамал Мусиала
|10
|нп
|Лерой Зане
|11
|нп
|Кингсли Коман
|9
|нп
|Гарри Кейн
|1
|вр
|Мануэль Риман
|4
|зщ
|Эрхан Машович
|20
|зщ
|Иван Ордец
|5
|зщ
|Бернардо
|15
|зщ
|Феликс Пасслак
|32
|зщ
|Максимилиан Виттек
|19
|пз
|Матуш Беро
|8
|пз
|Энтони Лосийя
|7
|пз
|Кевин Штёгер
|11
|нп
|Такума Асано
|33
|нп
|Филипп Хофман
Главные тренеры
|Томас Тухель
|Томас Леч
История личных встреч
|11.02.2023
|Германия - Бундеслига
|20-й тур
|3 : 0
|21.08.2022
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|0 : 7
|12.02.2022
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|4 : 2
|18.09.2021
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|7 : 0
|29.10.2019
|Кубок Германии
|2-й раунд
|1 : 2
|10.02.2016
|Кубок Германии
|1/4 финала
|0 : 3
|20.12.2011
|Кубок Германии
|1/8 финала
|1 : 2
|01.05.2010
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|3 : 1
|12.12.2009
|Германия - Бундеслига
|16-й тур
|1 : 5
|14.03.2009
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|0 : 3
|20.09.2023
|Лига чемпионов
|Группа A. 1-й тур
|4 : 3
|15.09.2023
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|2 : 2
|02.09.2023
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|1 : 2
|27.08.2023
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|3 : 1
|18.08.2023
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|0 : 4
|16.09.2023
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|1 : 1
|02.09.2023
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|2 : 2
|26.08.2023
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|1 : 1
|19.08.2023
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|5 : 0
|12.08.2023
|Кубок Германии
|1-й раунд
|2 : 2 4 : 1