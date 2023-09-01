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Бавария - Бохум 23 Сентября прямая трансляция

Стадион: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия), вместимость: 75000
23 Сентября 2023 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 5-й тур
Главный судья: Роберт Хартман (Ванген-им-Алльгой, Германия);
Бавария
Бохум

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - Бохум, которое состоится 23 Сентября 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бавария
Мюнхен
Бохум
Бохум
26ГерманияврСвен Ульрайх
40МароккозщНуссайр Мазрауи
2ФранциязщДеотшанкюль Юпамекано
3Южная КореязщКим Мин Джэ
19КанадазщАльфонсо Дэвис
6ГерманияпзЙозуа Киммих
8ГерманияпзЛеон Горецка
42ГерманияпзДжамал Мусиала
10ГерманиянпЛерой Зане
11ФранциянпКингсли Коман
9АнглиянпГарри Кейн
1ГерманияврМануэль Риман
4СербиязщЭрхан Машович
20УкраиназщИван Ордец
5Бразилиязщ Бернардо
15ГерманиязщФеликс Пасслак
32ГерманиязщМаксимилиан Виттек
19СловакияпзМатуш Беро
8ФранцияпзЭнтони Лосийя
7АвстрияпзКевин Штёгер
11ЯпониянпТакума Асано
33ГерманиянпФилипп Хофман
Главные тренеры
ГерманияТомас Тухель
ГерманияТомас Леч
История личных встреч
11.02.2023Германия - Бундеслига20-й турБавария3 : 0Бохум
21.08.2022Германия - Бундеслига3-й турБохум0 : 7Бавария
12.02.2022Германия - Бундеслига22-й турБохум4 : 2Бавария
18.09.2021Германия - Бундеслига5-й турБавария7 : 0Бохум
29.10.2019Кубок Германии2-й раундБохум1 : 2Бавария
10.02.2016Кубок Германии1/4 финалаБохум0 : 3Бавария
20.12.2011Кубок Германии1/8 финалаБохум1 : 2Бавария
01.05.2010Германия - Бундеслига33-й турБавария3 : 1Бохум
12.12.2009Германия - Бундеслига16-й турБохум1 : 5Бавария
14.03.2009Германия - Бундеслига24-й турБохум0 : 3Бавария
20.09.2023Лига чемпионовГруппа A. 1-й турБавария4 : 3
15.09.2023Германия - Бундеслига4-й турБавария2 : 2
02.09.2023Германия - Бундеслига3-й тур1 : 2Бавария
27.08.2023Германия - Бундеслига2-й турБавария3 : 1
18.08.2023Германия - Бундеслига1-й тур0 : 4Бавария
16.09.2023Германия - Бундеслига4-й турБохум1 : 1
02.09.2023Германия - Бундеслига3-й тур2 : 2Бохум
26.08.2023Германия - Бундеслига2-й турБохум1 : 1
19.08.2023Германия - Бундеслига1-й тур5 : 0Бохум
12.08.2023Кубок Германии1-й раунд2 : 2 4 : 1Бохум

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