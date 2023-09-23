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Вердер - Кёльн 23 Сентября прямая трансляция

Стадион: Везерштадион (Бремен, Германия), вместимость: 42100
23 Сентября 2023 года в 19:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 5-й тур
Главный судья: Бастиан Данкерт (Росток, Германия);
Вердер
Кёльн

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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вердер - Кёльн, которое состоится 23 Сентября 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Везерштадион (Бремен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вердер
Бремен
Кёльн
Кёльн
1ЧехияврИржи Павленка
5ГерманиязщАмос Пипер
4ГерманиязщНиклас Штарк
32АвстриязщМарко Фридль
8ГерманиязщМитчелл-Элия Вайзер
3ГерманиязщАнтони Юнг
20АвстрияпзРомано Шмид
36ГерманияпзКристиан Гросс
6ДанияпзЙенс Стаге
9ПольшанпДавид Ковнацки
7ГерманиянпМарвин Дукш
1ГерманияврМарвин Швебе
2ГерманиязщБенно Шмиц
4ГерманиязщТимо Хюберс
24ГерманиязщЮлиан Хабот
17КосовозщЛеарт Пакярада
7АвстрияпзДеян Любичич
8ГерманияпзДенис Хусейнбашич
9ГерманиянпДжан-Лука Вальдшмидт
11АвстриянпФлориан Кайнц
37ГерманиянпЛинтон Майна
27ГерманиянпДейви Зельке
Главные тренеры
ГерманияОле Вернер
ГерманияШтеффен Баумгарт
История личных встреч
20.05.2023Германия - Бундеслига33-й турВердер1 : 1Кёльн
21.01.2023Германия - Бундеслига16-й турКёльн7 : 1Вердер
07.03.2021Германия - Бундеслига24-й турКёльн1 : 1Вердер
06.11.2020Германия - Бундеслига7-й турВердер1 : 1Кёльн
27.06.2020Германия - Бундеслига34-й турВердер6 : 1Кёльн
21.12.2019Германия - Бундеслига17-й турКёльн1 : 0Вердер
12.03.2018Германия - Бундеслига26-й турВердер3 : 1Кёльн
22.10.2017Германия - Бундеслига9-й турКёльн0 : 0Вердер
05.05.2017Германия - Бундеслига32-й турКёльн4 : 3Вердер
17.12.2016Германия - Бундеслига15-й турВердер1 : 1Кёльн
17.09.2023Германия - Бундеслига4-й тур4 : 2Вердер
02.09.2023Германия - Бундеслига3-й турВердер4 : 0
26.08.2023Германия - Бундеслига2-й тур1 : 0Вердер
18.08.2023Германия - Бундеслига1-й турВердер0 : 4
12.08.2023Кубок Германии1-й раунд3 : 2Вердер
16.09.2023Германия - Бундеслига4-й турКёльн1 : 3
03.09.2023Германия - Бундеслига3-й тур1 : 1Кёльн
26.08.2023Германия - Бундеслига2-й турКёльн1 : 2
19.08.2023Германия - Бундеслига1-й тур1 : 0Кёльн
14.08.2023Кубок Германии1-й раунд1 : 3 ДВКёльн

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