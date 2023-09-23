Вердер - Кёльн 23 Сентября прямая трансляция
Стадион: Везерштадион (Бремен, Германия), вместимость: 42100
23 Сентября 2023 года в 19:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 5-й тур
Главный судья: Бастиан Данкерт (Росток, Германия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вердер - Кёльн, которое состоится 23 Сентября 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Везерштадион (Бремен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вердер
Бремен
Кёльн
Кёльн
|1
|вр
|Иржи Павленка
|5
|зщ
|Амос Пипер
|4
|зщ
|Никлас Штарк
|32
|зщ
|Марко Фридль
|8
|зщ
|Митчелл-Элия Вайзер
|3
|зщ
|Антони Юнг
|20
|пз
|Романо Шмид
|36
|пз
|Кристиан Гросс
|6
|пз
|Йенс Стаге
|9
|нп
|Давид Ковнацки
|7
|нп
|Марвин Дукш
|1
|вр
|Марвин Швебе
|2
|зщ
|Бенно Шмиц
|4
|зщ
|Тимо Хюберс
|24
|зщ
|Юлиан Хабот
|17
|зщ
|Леарт Пакярада
|7
|пз
|Деян Любичич
|8
|пз
|Денис Хусейнбашич
|9
|нп
|Джан-Лука Вальдшмидт
|11
|нп
|Флориан Кайнц
|37
|нп
|Линтон Майна
|27
|нп
|Дейви Зельке
Главные тренеры
|Оле Вернер
|Штеффен Баумгарт
История личных встреч
|20.05.2023
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|1 : 1
|21.01.2023
|Германия - Бундеслига
|16-й тур
|7 : 1
|07.03.2021
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|1 : 1
|06.11.2020
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|1 : 1
|27.06.2020
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|6 : 1
|21.12.2019
|Германия - Бундеслига
|17-й тур
|1 : 0
|12.03.2018
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|3 : 1
|22.10.2017
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|0 : 0
|05.05.2017
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|4 : 3
|17.12.2016
|Германия - Бундеслига
|15-й тур
|1 : 1
|17.09.2023
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|4 : 2
|02.09.2023
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|4 : 0
|26.08.2023
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|1 : 0
|18.08.2023
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|0 : 4
|12.08.2023
|Кубок Германии
|1-й раунд
|3 : 2
|16.09.2023
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|1 : 3
|03.09.2023
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|1 : 1
|26.08.2023
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|1 : 2
|19.08.2023
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|1 : 0
|14.08.2023
|Кубок Германии
|1-й раунд
|1 : 3 ДВ