Боруссия Д - Вольфсбург 23 Сентября прямая трансляция
Стадион: Сигнал Идуна Парк (Дортмунд, Германия), вместимость: 81360
23 Сентября 2023 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 5-й тур
Главный судья: Свен Яблонски (Бремен, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия Д - Вольфсбург, которое состоится 23 Сентября 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Сигнал Идуна Парк (Дортмунд, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Боруссия Д
Дортмунд
Вольфсбург
Вольфсбург
|1
|вр
|Грегор Кобель
|26
|зщ
|Юлиан Рюэрсон
|15
|зщ
|Матс Хуммельс
|4
|зщ
|Нико Шлоттербек
|5
|зщ
|Рами Бенсебаини
|8
|пз
|Феликс Нмеча
|23
|пз
|Эмре Джан
|19
|пз
|Юлиан Брандт
|21
|нп
|Дониэлл Мален
|14
|нп
|Никлас Фюллькруг
|27
|нп
|Карим Адейеми
|1
|вр
|Коэн Кастельс
|21
|зщ
|Йоаким Мехле
|4
|зщ
|Максанс Лакруа
|25
|зщ
|Моритц Йенц
|13
|зщ
|Рожерио
|32
|пз
|Маттиас Сванберг
|27
|пз
|Максимилиан Арнольд
|19
|пз
|Ловро Майер
|31
|пз
|Янник Герардт
|39
|нп
|Патрик Виммер
|23
|нп
|Йонас Винд
Главные тренеры
|Эдин Терзич
|Нико Ковач
История личных встреч
|07.05.2023
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|6 : 0
|08.11.2022
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|2 : 0
|16.04.2022
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|6 : 1
|27.11.2021
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|1 : 3
|24.04.2021
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|0 : 2
|03.01.2021
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|2 : 0
|23.05.2020
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|0 : 2
|02.11.2019
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|3 : 0
|30.03.2019
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|2 : 0
|03.11.2018
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|0 : 1
|19.09.2023
|Лига чемпионов
|Группа F. 1-й тур
|2 : 0
|16.09.2023
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|2 : 4
|01.09.2023
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|2 : 2
|26.08.2023
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|1 : 1
|19.08.2023
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|1 : 0
|16.09.2023
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|2 : 1
|02.09.2023
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|3 : 1
|26.08.2023
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|1 : 2
|19.08.2023
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|2 : 0
|13.08.2023
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 6