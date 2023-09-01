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Боруссия Д - Вольфсбург 23 Сентября прямая трансляция

Стадион: Сигнал Идуна Парк (Дортмунд, Германия), вместимость: 81360
23 Сентября 2023 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 5-й тур
Главный судья: Свен Яблонски (Бремен, Германия);
Боруссия Д
Вольфсбург

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия Д - Вольфсбург, которое состоится 23 Сентября 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Сигнал Идуна Парк (Дортмунд, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Боруссия Д
Дортмунд
Вольфсбург
Вольфсбург
1ШвейцарияврГрегор Кобель
26НорвегиязщЮлиан Рюэрсон
15ГерманиязщМатс Хуммельс
4ГерманиязщНико Шлоттербек
5АлжирзщРами Бенсебаини
8ГерманияпзФеликс Нмеча
23ГерманияпзЭмре Джан
19ГерманияпзЮлиан Брандт
21НидерландынпДониэлл Мален
14ГерманиянпНиклас Фюллькруг
27ГерманиянпКарим Адейеми
1БельгияврКоэн Кастельс
21ДаниязщЙоаким Мехле
4ФранциязщМаксанс Лакруа
25ГерманиязщМоритц Йенц
13Бразилиязщ Рожерио
32ШвецияпзМаттиас Сванберг
27ГерманияпзМаксимилиан Арнольд
19ХорватияпзЛовро Майер
31ГерманияпзЯнник Герардт
39АвстриянпПатрик Виммер
23ДаниянпЙонас Винд
Главные тренеры
ГерманияЭдин Терзич
ХорватияНико Ковач
История личных встреч
07.05.2023Германия - Бундеслига31-й турБоруссия Д6 : 0Вольфсбург
08.11.2022Германия - Бундеслига14-й турВольфсбург2 : 0Боруссия Д
16.04.2022Германия - Бундеслига30-й турБоруссия Д6 : 1Вольфсбург
27.11.2021Германия - Бундеслига13-й турВольфсбург1 : 3Боруссия Д
24.04.2021Германия - Бундеслига31-й турВольфсбург0 : 2Боруссия Д
03.01.2021Германия - Бундеслига14-й турБоруссия Д2 : 0Вольфсбург
23.05.2020Германия - Бундеслига27-й турВольфсбург0 : 2Боруссия Д
02.11.2019Германия - Бундеслига10-й турБоруссия Д3 : 0Вольфсбург
30.03.2019Германия - Бундеслига27-й турБоруссия Д2 : 0Вольфсбург
03.11.2018Германия - Бундеслига10-й турВольфсбург0 : 1Боруссия Д
19.09.2023Лига чемпионовГруппа F. 1-й тур2 : 0Боруссия Д
16.09.2023Германия - Бундеслига4-й тур2 : 4Боруссия Д
01.09.2023Германия - Бундеслига3-й турБоруссия Д2 : 2
26.08.2023Германия - Бундеслига2-й тур1 : 1Боруссия Д
19.08.2023Германия - Бундеслига1-й турБоруссия Д1 : 0
16.09.2023Германия - Бундеслига4-й турВольфсбург2 : 1
02.09.2023Германия - Бундеслига3-й тур3 : 1Вольфсбург
26.08.2023Германия - Бундеслига2-й тур1 : 2Вольфсбург
19.08.2023Германия - Бундеслига1-й турВольфсбург2 : 0
13.08.2023Кубок Германии1-й раунд0 : 6Вольфсбург

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