Морейренсе - Фаренсе 23 Сентября прямая трансляция
23 Сентября 2023 года в 17:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 6-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Морейренсе - Фаренсе, которое состоится 23 Сентября 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 6-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Морейренсе
Морейра-де-Конегуш
Фаренсе
Фару
|40
|вр
|Кевин
|2
|зщ
|Фабиано
|44
|зщ
|Marcelo
|14
|зщ
|Понк
|23
|зщ
|Годфрид Фримпонг
|80
|пз
|Лоуренс Офори
|88
|пз
|Гонсалу Баптишта Франку
|11
|пз
|Алан де Соуза
|28
|нп
|Эрнани Инфанди
|9
|нп
|Андре
|19
|нп
|Жоау Камачу
|33
|вр
|Рикарду Велью
|28
|зщ
|Pastor
|37
|зщ
|Гонсалу Силва
|4
|зщ
|Artur Jorge
|31
|зщ
|Жоау Карлуш Араужу Талоша
|14
|пз
|Фабрисиу Исидору Фонсека де Жесус
|29
|пз
|Клаудио Фалькан
|12
|пз
|Талис Перейра
|19
|нп
|Руи Кошта
|9
|нп
|Bruno Duarte
|62
|нп
|Mohamed Belloumi
Главные тренеры
|Руй Гомеш Боргеш
|Руй Гомеш Боргеш
История личных встреч
|08.02.2021
|Португалия - Примейра
|18-й тур
|1 : 2
|20.09.2020
|Португалия - Примейра
|1-й тур
|2 : 0
|17.09.2023
|Португалия - Примейра
|5-й тур
|3 : 0
|09.09.2023
|Португалия - Примейра
|3-й тур
|2 : 3
|03.09.2023
|Португалия - Примейра
|4-й тур
|1 : 2
|21.08.2023
|Португалия - Примейра
|2-й тур
|0 : 0
|14.08.2023
|Португалия - Примейра
|1-й тур
|1 : 2
|16.09.2023
|Португалия - Примейра
|5-й тур
|3 : 1
|02.09.2023
|Португалия - Примейра
|4-й тур
|1 : 0
|26.08.2023
|Португалия - Примейра
|3-й тур
|5 : 0
|20.08.2023
|Португалия - Примейра
|2-й тур
|2 : 1
|12.08.2023
|Португалия - Примейра
|1-й тур
|0 : 3