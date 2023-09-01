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Морейренсе - Фаренсе 23 Сентября прямая трансляция

23 Сентября 2023 года в 17:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 6-й тур
Морейренсе
Фаренсе

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Морейренсе - Фаренсе, которое состоится 23 Сентября 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 6-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Морейренсе
Морейра-де-Конегуш
Фаренсе
Фару
40Бразилиявр Кевин
2Бразилиязщ Фабиано
44Бразилиязщ Marcelo
14Кабо-Вердезщ Понк
23НидерландызщГодфрид Фримпонг
80ГанапзЛоуренс Офори
88ПортугалияпзГонсалу Баптишта Франку
11БразилияпзАлан де Соуза
28Гвинея-БисаунпЭрнани Инфанди
9Бразилиянп Андре
19ПортугалиянпЖоау Камачу
33ПортугалияврРикарду Велью
28Бразилиязщ Pastor
37ПортугалиязщГонсалу Силва
4ПортугалиязщArtur Jorge
31ПортугалиязщЖоау Карлуш Араужу Талоша
14БразилияпзФабрисиу Исидору Фонсека де Жесус
29БразилияпзКлаудио Фалькан
12БразилияпзТалис Перейра
19ПортугалиянпРуи Кошта
9БразилиянпBruno Duarte
62АлжирнпMohamed Belloumi
Главные тренеры
ПортугалияРуй Гомеш Боргеш
ПортугалияРуй Гомеш Боргеш
История личных встреч
08.02.2021Португалия - Примейра18-й турФаренсе1 : 2Морейренсе
20.09.2020Португалия - Примейра1-й турМорейренсе2 : 0Фаренсе
17.09.2023Португалия - Примейра5-й тур3 : 0Морейренсе
09.09.2023Португалия - Примейра3-й турМорейренсе2 : 3
03.09.2023Португалия - Примейра4-й тур1 : 2Морейренсе
21.08.2023Португалия - Примейра2-й тур0 : 0Морейренсе
14.08.2023Португалия - Примейра1-й турМорейренсе1 : 2
16.09.2023Португалия - Примейра5-й турФаренсе3 : 1
02.09.2023Португалия - Примейра4-й тур1 : 0Фаренсе
26.08.2023Португалия - Примейра3-й турФаренсе5 : 0
20.08.2023Португалия - Примейра2-й тур2 : 1Фаренсе
12.08.2023Португалия - Примейра1-й турФаренсе0 : 3

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