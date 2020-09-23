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Эшторил - Визела 23 Сентября прямая трансляция

23 Сентября 2023 года в 17:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 6-й тур
Эшторил
Визела

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эшторил - Визела, которое состоится 23 Сентября 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 6-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эшторил
Эшторил
Визела
Визела
История личных встреч
04.03.2023Португалия - Примейра23-й турЭшторил0 : 3Визела
12.09.2022Португалия - Примейра6-й турВизела0 : 1Эшторил
02.04.2022Португалия - Примейра28-й турЭшторил1 : 2Визела
06.11.2021Португалия - Примейра11-й турВизела1 : 1Эшторил
03.04.2021Португалия - Сегунда27-й турВизела1 : 1Эшторил
29.11.2020Португалия - Сегунда10-й турЭшторил2 : 2Визела
17.09.2023Португалия - Примейра5-й тур5 : 3Эшторил
03.09.2023Португалия - Примейра4-й турЭшторил1 : 2
25.08.2023Португалия - Примейра3-й тур2 : 1Эшторил
20.08.2023Португалия - Примейра2-й турЭшторил2 : 0
13.08.2023Португалия - Примейра1-й тур4 : 3Эшторил
16.09.2023Португалия - Примейра5-й турВизела1 : 2
01.09.2023Португалия - Примейра4-й турВизела1 : 0
27.08.2023Португалия - Примейра3-й тур2 : 0Визела
20.08.2023Португалия - Примейра2-й турВизела2 : 2
12.08.2023Португалия - Примейра1-й тур3 : 2Визела

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