Эшторил - Визела 23 Сентября прямая трансляция
23 Сентября 2023 года в 17:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 6-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эшторил - Визела, которое состоится 23 Сентября 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 6-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эшторил
Эшторил
Визела
Визела
История личных встреч
|04.03.2023
|Португалия - Примейра
|23-й тур
|0 : 3
|12.09.2022
|Португалия - Примейра
|6-й тур
|0 : 1
|02.04.2022
|Португалия - Примейра
|28-й тур
|1 : 2
|06.11.2021
|Португалия - Примейра
|11-й тур
|1 : 1
|03.04.2021
|Португалия - Сегунда
|27-й тур
|1 : 1
|29.11.2020
|Португалия - Сегунда
|10-й тур
|2 : 2
|17.09.2023
|Португалия - Примейра
|5-й тур
|5 : 3
|03.09.2023
|Португалия - Примейра
|4-й тур
|1 : 2
|25.08.2023
|Португалия - Примейра
|3-й тур
|2 : 1
|20.08.2023
|Португалия - Примейра
|2-й тур
|2 : 0
|13.08.2023
|Португалия - Примейра
|1-й тур
|4 : 3
|16.09.2023
|Португалия - Примейра
|5-й тур
|1 : 2
|01.09.2023
|Португалия - Примейра
|4-й тур
|1 : 0
|27.08.2023
|Португалия - Примейра
|3-й тур
|2 : 0
|20.08.2023
|Португалия - Примейра
|2-й тур
|2 : 2
|12.08.2023
|Португалия - Примейра
|1-й тур
|3 : 2