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Каза Пия - Витория Гимарайнш 23 Сентября прямая трансляция

23 Сентября 2023 года в 20:00 (+03:00). Португалия - Примейра, 6-й тур
Главный судья: Жоау Педру Пиньейру (Португалия);
Каза Пия
Витория Гимарайнш

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Каза Пия - Витория Гимарайнш, которое состоится 23 Сентября 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 6-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Каза Пия
Лиссабон
Витория Гимарайнш
Гимарайнш
33АнголаврРикарду Батишта
15Кабо-ВердезщФернанду Варела
19Босния и ГерцеговиназщНермин Золотич
13ПортугалиязщВашку Фернандеш
72ИспанияпзГаиска Ларрасабаль
16АнголапзБени Мукенди
80Бразилияпз Pablo
5ПортугалияпзЛеонарду Лелу
79Бразилиянп Жажа
30Бразилиянп Фелиппе Кардозо
11ЯпониянпЮки Сома
14ПортугалияврБруну Варела
4ПортугалиязщТомаш Рибейру
6ПортугалиязщМануэл Силва
44ПортугалиязщЖорже Фернандеш
76АнголапзБруну Гашпар
17ПортугалияпзЖоао Мендеш
10ПортугалияпзТьягу Силва
80ПортугалияпзДаниэл Силва
72ПортугалияпзАфонсу Фрейташ
11ПортугалияпзЖота Силва
7БразилиянпАндре Силва
Главные тренеры
ПортугалияФелипе Пинту Мартиньш
История личных встреч
19.02.2023Португалия - Примейра21-й турКаза Пия0 : 0Витория Гимарайнш
29.08.2022Португалия - Примейра4-й турВитория Гимарайнш0 : 1Каза Пия
01.08.2021Португалия - Кубок лиги2-й раундКаза Пия0 : 1Витория Гимарайнш
17.09.2023Португалия - Примейра5-й тур0 : 1Каза Пия
02.09.2023Португалия - Примейра4-й турКаза Пия1 : 1
27.08.2023Португалия - Примейра3-й тур1 : 1Каза Пия
18.08.2023Португалия - Примейра2-й турКаза Пия1 : 2
12.08.2023Португалия - Примейра1-й тур0 : 3Каза Пия
17.09.2023Португалия - Примейра5-й турВитория Гимарайнш1 : 2
02.09.2023Португалия - Примейра4-й тур4 : 0Витория Гимарайнш
27.08.2023Португалия - Примейра3-й турВитория Гимарайнш2 : 0
19.08.2023Португалия - Примейра2-й турВитория Гимарайнш2 : 1
13.08.2023Португалия - Примейра1-й тур0 : 1Витория Гимарайнш

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