Каза Пия - Витория Гимарайнш 23 Сентября прямая трансляция
23 Сентября 2023 года в 20:00 (+03:00). Португалия - Примейра, 6-й тур
Главный судья: Жоау Педру Пиньейру (Португалия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Каза Пия - Витория Гимарайнш, которое состоится 23 Сентября 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 6-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Каза Пия
Лиссабон
Витория Гимарайнш
Гимарайнш
|33
|вр
|Рикарду Батишта
|15
|зщ
|Фернанду Варела
|19
|зщ
|Нермин Золотич
|13
|зщ
|Вашку Фернандеш
|72
|пз
|Гаиска Ларрасабаль
|16
|пз
|Бени Мукенди
|80
|пз
|Pablo
|5
|пз
|Леонарду Лелу
|79
|нп
|Жажа
|30
|нп
|Фелиппе Кардозо
|11
|нп
|Юки Сома
|14
|вр
|Бруну Варела
|4
|зщ
|Томаш Рибейру
|6
|зщ
|Мануэл Силва
|44
|зщ
|Жорже Фернандеш
|76
|пз
|Бруну Гашпар
|17
|пз
|Жоао Мендеш
|10
|пз
|Тьягу Силва
|80
|пз
|Даниэл Силва
|72
|пз
|Афонсу Фрейташ
|11
|пз
|Жота Силва
|7
|нп
|Андре Силва
Главные тренеры
|Фелипе Пинту Мартиньш
История личных встреч
|19.02.2023
|Португалия - Примейра
|21-й тур
|0 : 0
|29.08.2022
|Португалия - Примейра
|4-й тур
|0 : 1
|01.08.2021
|Португалия - Кубок лиги
|2-й раунд
|0 : 1
|17.09.2023
|Португалия - Примейра
|5-й тур
|0 : 1
|02.09.2023
|Португалия - Примейра
|4-й тур
|1 : 1
|27.08.2023
|Португалия - Примейра
|3-й тур
|1 : 1
|18.08.2023
|Португалия - Примейра
|2-й тур
|1 : 2
|12.08.2023
|Португалия - Примейра
|1-й тур
|0 : 3
|17.09.2023
|Португалия - Примейра
|5-й тур
|1 : 2
|02.09.2023
|Португалия - Примейра
|4-й тур
|4 : 0
|27.08.2023
|Португалия - Примейра
|3-й тур
|2 : 0
|19.08.2023
|Португалия - Примейра
|2-й тур
|2 : 1
|13.08.2023
|Португалия - Примейра
|1-й тур
|0 : 1