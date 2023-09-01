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Порту - Жил Висенте 23 Сентября прямая трансляция

Стадион: Драгау (Порту, Португалия), вместимость: 50399
23 Сентября 2023 года в 22:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 6-й тур
Главный судья: Антониу Нобре (Португалия);
Порту
Жил Висенте

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Порту - Жил Висенте, которое состоится 23 Сентября 2023 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Драгау (Порту, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Порту
Порту
Жил Висенте
Барселуш
99ПортугалияврДиогу Кошта
11Бразилиязщ Пепе
3Португалиязщ Пепе
5ИспаниязщИван Маркано
12НигериязщЗайду Занузи
20ПортугалияпзАндре Франку
6КанадапзСтефен Эуштакиу
22АргентинапзАлан Варела
13БразилияпзВендерсон Галено
9ИраннпМехди Тареми
29ИспаниянпАнтонио Мартинес
42БразилияврЭндрю да Силва Вентура
2Португалиязщ Зе Карлуш
13БразилиязщGabriel Pereira Magalhães dos Santos
26ПортугалиязщРубен Фернандеш
23ПортугалиязщЛеонарду Бута
25ПортугалияпзПедру Тиба
10ЯпонияпзКанья Фудзимото
8ШвейцариянпМаксим Домингес
77Бразилиянп Мурило
29Анголанп Depu
70ПортугалиянпФелиш Коррея
Главные тренеры
ПортугалияСержиу Консейсау
ПортугалияВитор Кампелуш
ПортугалияВитор Кампелуш
ПортугалияВитор Кампелуш
ПортугалияВитор Кампелуш
История личных встреч
26.02.2023Португалия - Примейра22-й турПорту1 : 2Жил Висенте
21.12.2022Португалия - Кубок лиги1/4 финалаПорту2 : 0Жил Висенте
03.09.2022Португалия - Примейра5-й турЖил Висенте0 : 2Порту
27.02.2022Португалия - Примейра24-й турПорту1 : 1Жил Висенте
24.09.2021Португалия - Примейра7-й турЖил Висенте1 : 2Порту
06.03.2021Португалия - Примейра22-й турЖил Висенте0 : 2Порту
29.01.2021Кубок Португалии1/4 финалаЖил Висенте0 : 2Порту
24.10.2020Португалия - Примейра5-й турПорту1 : 0Жил Висенте
28.01.2020Португалия - Примейра18-й турПорту2 : 1Жил Висенте
10.08.2019Португалия - Примейра1-й турЖил Висенте2 : 1Порту
19.09.2023Лига чемпионовГруппа H. 1-й тур1 : 3Порту
15.09.2023Португалия - Примейра5-й тур0 : 1Порту
03.09.2023Португалия - Примейра4-й турПорту1 : 1
28.08.2023Португалия - Примейра3-й тур1 : 2Порту
20.08.2023Португалия - Примейра2-й турПорту2 : 1
17.09.2023Португалия - Примейра5-й турЖил Висенте5 : 3
01.09.2023Португалия - Примейра4-й тур1 : 0Жил Висенте
26.08.2023Португалия - Примейра3-й турЖил Висенте2 : 3
19.08.2023Португалия - Примейра2-й тур2 : 1Жил Висенте
12.08.2023Португалия - Примейра1-й турЖил Висенте5 : 0

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