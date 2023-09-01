Порту - Жил Висенте 23 Сентября прямая трансляция
Стадион: Драгау (Порту, Португалия), вместимость: 50399
23 Сентября 2023 года в 22:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 6-й тур
Главный судья: Антониу Нобре (Португалия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Порту - Жил Висенте, которое состоится 23 Сентября 2023 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Драгау (Порту, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Порту
Порту
Жил Висенте
Барселуш
|99
|вр
|Диогу Кошта
|11
|зщ
|Пепе
|3
|зщ
|Пепе
|5
|зщ
|Иван Маркано
|12
|зщ
|Зайду Занузи
|20
|пз
|Андре Франку
|6
|пз
|Стефен Эуштакиу
|22
|пз
|Алан Варела
|13
|пз
|Вендерсон Галено
|9
|нп
|Мехди Тареми
|29
|нп
|Антонио Мартинес
|42
|вр
|Эндрю да Силва Вентура
|2
|зщ
|Зе Карлуш
|13
|зщ
|Gabriel Pereira Magalhães dos Santos
|26
|зщ
|Рубен Фернандеш
|23
|зщ
|Леонарду Бута
|25
|пз
|Педру Тиба
|10
|пз
|Канья Фудзимото
|8
|нп
|Максим Домингес
|77
|нп
|Мурило
|29
|нп
|Depu
|70
|нп
|Фелиш Коррея
Главные тренеры
|Сержиу Консейсау
|Витор Кампелуш
|Витор Кампелуш
|Витор Кампелуш
|Витор Кампелуш
История личных встреч
|26.02.2023
|Португалия - Примейра
|22-й тур
|1 : 2
|21.12.2022
|Португалия - Кубок лиги
|1/4 финала
|2 : 0
|03.09.2022
|Португалия - Примейра
|5-й тур
|0 : 2
|27.02.2022
|Португалия - Примейра
|24-й тур
|1 : 1
|24.09.2021
|Португалия - Примейра
|7-й тур
|1 : 2
|06.03.2021
|Португалия - Примейра
|22-й тур
|0 : 2
|29.01.2021
|Кубок Португалии
|1/4 финала
|0 : 2
|24.10.2020
|Португалия - Примейра
|5-й тур
|1 : 0
|28.01.2020
|Португалия - Примейра
|18-й тур
|2 : 1
|10.08.2019
|Португалия - Примейра
|1-й тур
|2 : 1
|19.09.2023
|Лига чемпионов
|Группа H. 1-й тур
|1 : 3
|15.09.2023
|Португалия - Примейра
|5-й тур
|0 : 1
|03.09.2023
|Португалия - Примейра
|4-й тур
|1 : 1
|28.08.2023
|Португалия - Примейра
|3-й тур
|1 : 2
|20.08.2023
|Португалия - Примейра
|2-й тур
|2 : 1
|17.09.2023
|Португалия - Примейра
|5-й тур
|5 : 3
|01.09.2023
|Португалия - Примейра
|4-й тур
|1 : 0
|26.08.2023
|Португалия - Примейра
|3-й тур
|2 : 3
|19.08.2023
|Португалия - Примейра
|2-й тур
|2 : 1
|12.08.2023
|Португалия - Примейра
|1-й тур
|5 : 0