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Волендам - Хераклес 23 Сентября прямая трансляция

Стадион: Крас (Волендам, Нидерланды), вместимость: 7164
23 Сентября 2023 года в 17:30 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 6-й тур
Главный судья: Ингмар Остром (Нидерланды);
Волендам
Хераклес

Анонс матча
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Волендам - Хераклес, которое состоится 23 Сентября 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Крас (Волендам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Волендам
Волендам
Хераклес
Алмело
1ГерманияврМио Бакхаус
6МароккозщБенаисса Бенамар
4НидерландызщДамон Мирани
26НидерландызщДерон Пейн
3НидерландыпзБрайан Плат
17НидерландыпзКалвин Твигт
36НидерландыпзMilan de Haan
16НидерландыпзИмран Назих
11НидерландынпБилаль Оулд-Чикх
25НидерландынпЛеквинцио Зиифьюк
14АвстралиянпГаранг Куол
1НидерландыврМайкл Браувер
19НидерландызщНавайо Бакборд
4ГерманиязщСвен Зонненберг
21НидерландызщЮстин Хогма
15НидерландызщЙетро Виллемс
14БельгияпзБрайан Де Кеерсмакер
10ГерманияпзАнас Уахим
8ГерманияпзМарио Энгельс
7БельгиянпБрайан Лимбомбе
29ШвециянпЭмиль Ханссон
9ИталиянпАнтонио Сатриано
Главные тренеры
ГерманияМаттиас Колер
НидерландыДжон Ламмерс
История личных встреч
16.09.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 5-й тур3 : 1Волендам
03.09.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 4-й турВолендам0 : 2
19.08.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 2-й тур4 : 1Волендам
11.08.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 1-й турВолендам1 : 2
28.05.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 34-й турВолендам3 : 2
16.09.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 5-й турХераклес1 : 3
02.09.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 4-й турХераклес3 : 1
18.08.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 2-й турХераклес2 : 1
12.08.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 1-й тур4 : 1Хераклес
12.01.2023Кубок Нидерландов1/16 финалаХераклес0 : 1

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