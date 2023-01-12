Волендам - Хераклес 23 Сентября прямая трансляция
Стадион: Крас (Волендам, Нидерланды), вместимость: 7164
23 Сентября 2023 года в 17:30 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 6-й тур
Главный судья: Ингмар Остром (Нидерланды);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Волендам - Хераклес, которое состоится 23 Сентября 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Крас (Волендам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Волендам
Волендам
Хераклес
Алмело
|1
|вр
|Мио Бакхаус
|6
|зщ
|Бенаисса Бенамар
|4
|зщ
|Дамон Мирани
|26
|зщ
|Дерон Пейн
|3
|пз
|Брайан Плат
|17
|пз
|Калвин Твигт
|36
|пз
|Milan de Haan
|16
|пз
|Имран Назих
|11
|нп
|Билаль Оулд-Чикх
|25
|нп
|Леквинцио Зиифьюк
|14
|нп
|Гаранг Куол
|1
|вр
|Майкл Браувер
|19
|зщ
|Навайо Бакборд
|4
|зщ
|Свен Зонненберг
|21
|зщ
|Юстин Хогма
|15
|зщ
|Йетро Виллемс
|14
|пз
|Брайан Де Кеерсмакер
|10
|пз
|Анас Уахим
|8
|пз
|Марио Энгельс
|7
|нп
|Брайан Лимбомбе
|29
|нп
|Эмиль Ханссон
|9
|нп
|Антонио Сатриано
Главные тренеры
|Маттиас Колер
|Джон Ламмерс
История личных встреч
|16.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 5-й тур
|3 : 1
|03.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 4-й тур
|0 : 2
|19.08.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 2-й тур
|4 : 1
|11.08.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 1-й тур
|1 : 2
|28.05.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|3 : 2
|16.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 5-й тур
|1 : 3
|02.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 4-й тур
|3 : 1
|18.08.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 2-й тур
|2 : 1
|12.08.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 1-й тур
|4 : 1
|12.01.2023
|Кубок Нидерландов
|1/16 финала
|0 : 1