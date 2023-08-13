Алмере Сити - ПСВ Эйндховен 23 Сентября прямая трансляция
Стадион: Янмар - Мицубиси Форклифт (Алмере, Нидерланды), вместимость: 3200
23 Сентября 2023 года в 21:00 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 6-й тур
Главный судья: Алекс Бос (Лёсден, Нидерланды);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алмере Сити - ПСВ Эйндховен, которое состоится 23 Сентября 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Янмар - Мицубиси Форклифт (Алмере, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Алмере Сити
Алмере
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
|1
|вр
|Нордин Баккер
|20
|зщ
|Хамби Акуйоби
|4
|зщ
|Дамиан ван Брюген
|22
|зщ
|Тео Барбе
|2
|зщ
|Шерел Флоранус
|15
|зщ
|Пер Копмейнерс
|6
|пз
|Альваро Пенья
|10
|пз
|Лансе Дёйвестейн
|27
|нп
|Rajiv van La Parra
|19
|нп
|Йоанн Катлин
|9
|нп
|Томас Робине
|1
|вр
|Вальтер Бенитес
|2
|зщ
|Шуранди Самбо
|5
|зщ
|Андре Рамальо
|8
|зщ
|Серджино Дест
|22
|пз
|Йерди Схаутен
|23
|пз
|Йоей Верман
|20
|пз
|Гус Тиль
|34
|пз
|Исмаэль Сайбари
|11
|нп
|Жоан Бакайоко
|7
|нп
|Ноа Ланг
|9
|нп
|Люк де Йонг
Главные тренеры
|Алекс Пастор
|Петер Бош
История личных встреч
|17.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 5-й тур
|0 : 0
|02.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 4-й тур
|1 : 2
|27.08.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 3-й тур
|6 : 1
|19.08.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 2-й тур
|2 : 1
|13.08.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 1-й тур
|1 : 4
|20.09.2023
|Лига чемпионов
|Группа B. 1-й тур
|4 : 0
|16.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 5-й тур
|4 : 0
|02.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 4-й тур
|0 : 4
|30.08.2023
|Лига чемпионов
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|5 : 1
|22.08.2023
|Лига чемпионов
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|2 : 2