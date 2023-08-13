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Алмере Сити - ПСВ Эйндховен 23 Сентября прямая трансляция

Стадион: Янмар - Мицубиси Форклифт (Алмере, Нидерланды), вместимость: 3200
23 Сентября 2023 года в 21:00 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 6-й тур
Главный судья: Алекс Бос (Лёсден, Нидерланды);
Алмере Сити
ПСВ Эйндховен

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Статистика встреч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алмере Сити - ПСВ Эйндховен, которое состоится 23 Сентября 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Янмар - Мицубиси Форклифт (Алмере, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Алмере Сити
Алмере
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
1НидерландыврНордин Баккер
20НидерландызщХамби Акуйоби
4НидерландызщДамиан ван Брюген
22ФранциязщТео Барбе
2НидерландызщШерел Флоранус
15НидерландызщПер Копмейнерс
6ИспанияпзАльваро Пенья
10НидерландыпзЛансе Дёйвестейн
27НидерландынпRajiv van La Parra
19ФранциянпЙоанн Катлин
9ФранциянпТомас Робине
1АргентинаврВальтер Бенитес
2НидерландызщШуранди Самбо
5БразилиязщАндре Рамальо
8СШАзщСерджино Дест
22НидерландыпзЙерди Схаутен
23НидерландыпзЙоей Верман
20НидерландыпзГус Тиль
34МароккопзИсмаэль Сайбари
11БельгиянпЖоан Бакайоко
7НидерландынпНоа Ланг
9НидерландынпЛюк де Йонг
Главные тренеры
НидерландыАлекс Пастор
НидерландыПетер Бош
История личных встреч
17.09.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 5-й тур0 : 0Алмере Сити
02.09.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 4-й турАлмере Сити1 : 2
27.08.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 3-й тур6 : 1Алмере Сити
19.08.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 2-й тур2 : 1Алмере Сити
13.08.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 1-й турАлмере Сити1 : 4
20.09.2023Лига чемпионовГруппа B. 1-й тур4 : 0ПСВ Эйндховен
16.09.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 5-й турПСВ Эйндховен4 : 0
02.09.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 4-й тур0 : 4ПСВ Эйндховен
30.08.2023Лига чемпионовРаунд плей-офф. 2-й матчПСВ Эйндховен5 : 1
22.08.2023Лига чемпионовРаунд плей-офф. 1-й матч2 : 2ПСВ Эйндховен

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