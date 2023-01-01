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Слуцк - Торпедо-БелАЗ 23 Сентября прямая трансляция

23 Сентября 2023 года в 16:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 22-й тур
Слуцк
Торпедо-БелАЗ

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Слуцк - Торпедо-БелАЗ, которое состоится 23 Сентября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 22-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Слуцк
Слуцк
Торпедо-БелАЗ
Жодино
История личных встреч
05.05.2023 Беларусь - Высшая лига 7-й тур Торпедо-БелАЗ1 : 1Слуцк
30.10.2022 Беларусь - Высшая лига 28-й тур Слуцк1 : 1Торпедо-БелАЗ
04.07.2022 Беларусь - Высшая лига 13-й тур Торпедо-БелАЗ3 : 0Слуцк
14.08.2021 Беларусь - Высшая лига 19-й тур Торпедо-БелАЗ0 : 1Слуцк
10.04.2021 Беларусь - Высшая лига 4-й тур Слуцк2 : 0Торпедо-БелАЗ
26.10.2020 Беларусь - Высшая лига 27-й тур Торпедо-БелАЗ4 : 1Слуцк
06.06.2020 Беларусь - Высшая лига 12-й тур Слуцк1 : 1Торпедо-БелАЗ
21.09.2019 Беларусь - Высшая лига 22-й тур Слуцк1 : 2Торпедо-БелАЗ
11.05.2019 Беларусь - Высшая лига 7-й тур Торпедо-БелАЗ1 : 0Слуцк
21.10.2018 Беларусь - Высшая лига 25-й тур Слуцк0 : 3Торпедо-БелАЗ
16.09.2023 Беларусь - Высшая лига 21-й тур 1 : 1Слуцк
03.09.2023 Беларусь - Высшая лига 20-й тур Слуцк3 : 3
26.08.2023 Беларусь - Высшая лига 19-й тур 2 : 1Слуцк
20.08.2023 Беларусь - Высшая лига 18-й тур Слуцк1 : 2
11.08.2023 Беларусь - Высшая лига 17-й тур 0 : 1Слуцк
15.09.2023 Беларусь - Высшая лига 21-й тур Торпедо-БелАЗ2 : 2
05.09.2023 Кубок Беларуси 1/8 финала 1 : 2Торпедо-БелАЗ
01.09.2023 Беларусь - Высшая лига 20-й тур 1 : 2Торпедо-БелАЗ
19.08.2023 Беларусь - Высшая лига 18-й тур Торпедо-БелАЗ1 : 1
13.08.2023 Беларусь - Высшая лига 17-й тур 1 : 1Торпедо-БелАЗ

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