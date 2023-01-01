Слуцк - Торпедо-БелАЗ 23 Сентября прямая трансляция
23 Сентября 2023 года в 16:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 22-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Слуцк - Торпедо-БелАЗ, которое состоится 23 Сентября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 22-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Слуцк
Слуцк
Торпедо-БелАЗ
Жодино
История личных встреч
|05.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|7-й тур
|1 : 1
|30.10.2022
|Беларусь - Высшая лига
|28-й тур
|1 : 1
|04.07.2022
|Беларусь - Высшая лига
|13-й тур
|3 : 0
|14.08.2021
|Беларусь - Высшая лига
|19-й тур
|0 : 1
|10.04.2021
|Беларусь - Высшая лига
|4-й тур
|2 : 0
|26.10.2020
|Беларусь - Высшая лига
|27-й тур
|4 : 1
|06.06.2020
|Беларусь - Высшая лига
|12-й тур
|1 : 1
|21.09.2019
|Беларусь - Высшая лига
|22-й тур
|1 : 2
|11.05.2019
|Беларусь - Высшая лига
|7-й тур
|1 : 0
|21.10.2018
|Беларусь - Высшая лига
|25-й тур
|0 : 3
|16.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|21-й тур
|1 : 1
|03.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|20-й тур
|3 : 3
|26.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|19-й тур
|2 : 1
|20.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|18-й тур
|1 : 2
|11.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|17-й тур
|0 : 1
|15.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|21-й тур
|2 : 2
|05.09.2023
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|1 : 2
|01.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|20-й тур
|1 : 2
|19.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|18-й тур
|1 : 1
|13.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|17-й тур
|1 : 1