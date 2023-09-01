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Неман - Динамо-Брест 23 Сентября прямая трансляция

Стадион: Неман (Гродно, Беларусь), вместимость: 8800
23 Сентября 2023 года в 18:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 22-й тур
Неман
Динамо-Брест

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Неман - Динамо-Брест, которое состоится 23 Сентября 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Неман (Гродно, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Неман
Гродно
Динамо-Брест
Брест
История личных встреч
06.05.2023 Беларусь - Высшая лига 7-й тур Динамо-Брест1 : 3Неман
22.08.2022 Беларусь - Высшая лига 18-й тур Динамо-Брест0 : 0Неман
10.04.2022 Беларусь - Высшая лига 3-й тур Неман2 : 1Динамо-Брест
02.08.2021 Беларусь - Высшая лига 18-й тур Динамо-Брест1 : 3Неман
02.04.2021 Беларусь - Высшая лига 3-й тур Неман0 : 1Динамо-Брест
28.11.2020 Беларусь - Высшая лига 30-й тур Динамо-Брест3 : 1Неман
27.06.2020 Беларусь - Высшая лига 15-й тур Неман1 : 0Динамо-Брест
05.10.2019 Беларусь - Высшая лига 24-й тур Неман0 : 1Динамо-Брест
25.05.2019 Беларусь - Высшая лига 9-й тур Динамо-Брест6 : 1Неман
02.12.2018 Беларусь - Высшая лига 30-й тур Неман0 : 3Динамо-Брест
17.09.2023 Беларусь - Высшая лига 21-й тур 2 : 1Неман
02.09.2023 Беларусь - Высшая лига 20-й тур Неман3 : 0
27.08.2023 Беларусь - Высшая лига 19-й тур 1 : 3Неман
22.08.2023 Беларусь - Высшая лига 18-й тур Неман2 : 2
17.08.2023 Лига конференций 3-й квалификационный раунд. 2-й матч Неман1 : 4
16.09.2023 Беларусь - Высшая лига 21-й тур Динамо-Брест2 : 2
03.09.2023 Беларусь - Высшая лига 20-й тур 4 : 0Динамо-Брест
26.08.2023 Беларусь - Высшая лига 19-й тур Динамо-Брест2 : 1
20.08.2023 Беларусь - Высшая лига 18-й тур 0 : 1Динамо-Брест
12.08.2023 Беларусь - Высшая лига 17-й тур Динамо-Брест0 : 1

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