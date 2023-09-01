Неман - Динамо-Брест 23 Сентября прямая трансляция
Стадион: Неман (Гродно, Беларусь), вместимость: 8800
23 Сентября 2023 года в 18:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 22-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Неман - Динамо-Брест, которое состоится 23 Сентября 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Неман (Гродно, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Неман
Гродно
Динамо-Брест
Брест
История личных встреч
|06.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|7-й тур
|1 : 3
|22.08.2022
|Беларусь - Высшая лига
|18-й тур
|0 : 0
|10.04.2022
|Беларусь - Высшая лига
|3-й тур
|2 : 1
|02.08.2021
|Беларусь - Высшая лига
|18-й тур
|1 : 3
|02.04.2021
|Беларусь - Высшая лига
|3-й тур
|0 : 1
|28.11.2020
|Беларусь - Высшая лига
|30-й тур
|3 : 1
|27.06.2020
|Беларусь - Высшая лига
|15-й тур
|1 : 0
|05.10.2019
|Беларусь - Высшая лига
|24-й тур
|0 : 1
|25.05.2019
|Беларусь - Высшая лига
|9-й тур
|6 : 1
|02.12.2018
|Беларусь - Высшая лига
|30-й тур
|0 : 3
|17.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|21-й тур
|2 : 1
|02.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|20-й тур
|3 : 0
|27.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|19-й тур
|1 : 3
|22.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|18-й тур
|2 : 2
|17.08.2023
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 4
|16.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|21-й тур
|2 : 2
|03.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|20-й тур
|4 : 0
|26.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|19-й тур
|2 : 1
|20.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|18-й тур
|0 : 1
|12.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|17-й тур
|0 : 1