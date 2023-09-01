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Санкт-Паули - Шальке-04 23 Сентября прямая трансляция

Стадион: Миллернтор-Штадион (Гамбург, Германия), вместимость: 29546
23 Сентября 2023 года в 21:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 7-й тур
Санкт-Паули
Шальке-04

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Санкт-Паули - Шальке-04, которое состоится 23 Сентября 2023 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Миллернтор-Штадион (Гамбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Санкт-Паули
Гамбург
Шальке-04
Гельзенкирхен
История личных встреч
07.05.2022 Германия - Вторая Бундеслига 33-й тур Шальке-043 : 2Санкт-Паули
04.12.2021 Германия - Вторая Бундеслига 16-й тур Санкт-Паули2 : 1Шальке-04
01.04.2011 Германия - Бундеслига 28-й тур Санкт-Паули0 : 2Шальке-04
05.11.2010 Германия - Бундеслига 11-й тур Шальке-043 : 0Санкт-Паули
17.09.2023 Германия - Вторая Бундеслига 6-й тур Санкт-Паули5 : 1
01.09.2023 Германия - Вторая Бундеслига 5-й тур 1 : 1Санкт-Паули
27.08.2023 Германия - Вторая Бундеслига 4-й тур Санкт-Паули0 : 0
19.08.2023 Германия - Вторая Бундеслига 3-й тур 0 : 0Санкт-Паули
12.08.2023 Кубок Германии 1-й раунд 0 : 5Санкт-Паули
16.09.2023 Германия - Вторая Бундеслига 6-й тур Шальке-044 : 3
02.09.2023 Германия - Вторая Бундеслига 5-й тур 1 : 1Шальке-04
25.08.2023 Германия - Вторая Бундеслига 4-й тур Шальке-040 : 2
20.08.2023 Германия - Вторая Бундеслига 3-й тур 1 : 0Шальке-04
11.08.2023 Кубок Германии 1-й раунд 1 : 3Шальке-04

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