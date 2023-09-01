Санкт-Паули - Шальке-04 23 Сентября прямая трансляция
Стадион: Миллернтор-Штадион (Гамбург, Германия), вместимость: 29546
23 Сентября 2023 года в 21:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 7-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Санкт-Паули - Шальке-04, которое состоится 23 Сентября 2023 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Миллернтор-Штадион (Гамбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Санкт-Паули
Гамбург
Шальке-04
Гельзенкирхен
История личных встреч
|07.05.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|33-й тур
|3 : 2
|04.12.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|16-й тур
|2 : 1
|01.04.2011
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|0 : 2
|05.11.2010
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|3 : 0
|17.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|6-й тур
|5 : 1
|01.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|5-й тур
|1 : 1
|27.08.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|4-й тур
|0 : 0
|19.08.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|3-й тур
|0 : 0
|12.08.2023
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 5
|16.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|6-й тур
|4 : 3
|02.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|5-й тур
|1 : 1
|25.08.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|4-й тур
|0 : 2
|20.08.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|3-й тур
|1 : 0
|11.08.2023
|Кубок Германии
|1-й раунд
|1 : 3