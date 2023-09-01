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Кайсар - Каспий 23 Сентября прямая трансляция

23 Сентября 2023 года в 17:00 (+03:00). Казахстан - Премьер-лига, 23-й тур
Кайсар
Каспий

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кайсар - Каспий, которое состоится 23 Сентября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан - Премьер-лига, 23-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кайсар
Кызылорда
Каспий
Актау
История личных встреч
01.04.2023 Казахстан - Премьер-лига 4-й тур Каспий1 : 3Кайсар
19.06.2021 Казахстан - Премьер-лига 16-й тур Каспий2 : 4Кайсар
09.04.2021 Казахстан - Премьер-лига 4-й тур Кайсар2 : 1Каспий
30.10.2020 Казахстан - Премьер-лига 16-й тур Кайсар0 : 1Каспий
26.08.2020 Казахстан - Премьер-лига 6-й тур Каспий1 : 0Кайсар
17.09.2023 Казахстан - Премьер-лига 22-й тур 2 : 2Кайсар
26.08.2023 Казахстан - Премьер-лига 21-й тур Кайсар1 : 1
20.08.2023 Казахстан - Премьер-лига 20-й тур 1 : 1Кайсар
13.08.2023 Казахстан - Премьер-лига 19-й тур Кайсар2 : 3
06.08.2023 Казахстан - Премьер-лига 18-й тур 0 : 2Кайсар
15.09.2023 Казахстан - Премьер-лига 22-й тур Каспий0 : 2
26.08.2023 Казахстан - Премьер-лига 21-й тур 3 : 3Каспий
19.08.2023 Казахстан - Премьер-лига 20-й тур Каспий1 : 2
12.08.2023 Казахстан - Премьер-лига 19-й тур 1 : 0Каспий
05.08.2023 Казахстан - Премьер-лига 18-й тур Каспий3 : 1

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