Кайсар - Каспий 23 Сентября прямая трансляция
23 Сентября 2023 года в 17:00 (+03:00). Казахстан - Премьер-лига, 23-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кайсар - Каспий, которое состоится 23 Сентября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан - Премьер-лига, 23-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кайсар
Кызылорда
Каспий
Актау
История личных встреч
|01.04.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 3
|19.06.2021
|Казахстан - Премьер-лига
|16-й тур
|2 : 4
|09.04.2021
|Казахстан - Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 1
|30.10.2020
|Казахстан - Премьер-лига
|16-й тур
|0 : 1
|26.08.2020
|Казахстан - Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 0
|17.09.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|22-й тур
|2 : 2
|26.08.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|21-й тур
|1 : 1
|20.08.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 1
|13.08.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|19-й тур
|2 : 3
|06.08.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|18-й тур
|0 : 2
|15.09.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|22-й тур
|0 : 2
|26.08.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|21-й тур
|3 : 3
|19.08.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 2
|12.08.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 0
|05.08.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|18-й тур
|3 : 1