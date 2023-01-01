Пари Нижний Новгород - Оренбург 24 Сентября прямая трансляция
Стадион: Нижний Новгород (Нижний Новгород, Россия), вместимость: 44899
24 Сентября 2023 года в 14:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 9-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пари Нижний Новгород - Оренбург, которое состоится 24 Сентября 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Нижний Новгород (Нижний Новгород, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Оренбург
Оренбург
Главные тренеры
|Сергей Николаевич Юран
|Давид Деограсия
История личных встреч
|30.04.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 0
|16.02.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|18.09.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 2
|24.04.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|38-й тур
|2 : 1
|28.10.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|18-й тур
|0 : 0
|17.03.2018
|ФНЛ - Первый дивизион
|28-й тур
|3 : 0
|27.08.2017
|ФНЛ - Первый дивизион
|10-й тур
|0 : 1
|19.09.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа D
|0 : 3
|15.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 1
|02.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 1
|29.08.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа D
|0 : 1
|26.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 0
|21.09.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа A
|0 : 0 4 : 2
|17.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 2
|03.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|7-й тур
|3 : 0
|29.08.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа A
|0 : 1
|25.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча девятого тура РПЛ: «Пари Нижний Новгород» — «Оренбург». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.