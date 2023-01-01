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Пари Нижний Новгород - Оренбург 24 Сентября прямая трансляция

Стадион: Нижний Новгород (Нижний Новгород, Россия), вместимость: 44899
24 Сентября 2023 года в 14:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 9-й тур
Пари Нижний НовгородОренбург

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пари Нижний Новгород - Оренбург, которое состоится 24 Сентября 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Нижний Новгород (Нижний Новгород, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Оренбург
Оренбург
Главные тренеры
Россия Сергей Николаевич Юран
Испания Давид Деограсия
История личных встреч
30.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 25-й тур Оренбург1 : 0Пари Нижний Новгород
16.02.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Оренбург2 : 1Пари Нижний Новгород
18.09.2022 МИР Российская Премьер-лига 10-й тур Пари Нижний Новгород0 : 2Оренбург
24.04.2021 ФНЛ - Первый дивизион 38-й тур Оренбург2 : 1Пари Нижний Новгород
28.10.2020 ФНЛ - Первый дивизион 18-й тур Пари Нижний Новгород0 : 0Оренбург
17.03.2018 ФНЛ - Первый дивизион 28-й тур Оренбург3 : 0Пари Нижний Новгород
27.08.2017 ФНЛ - Первый дивизион 10-й тур Пари Нижний Новгород0 : 1Оренбург
19.09.2023 Фонбет Кубок России Группа D Пари Нижний Новгород0 : 3
15.09.2023 МИР Российская Премьер-лига 8-й тур 1 : 1Пари Нижний Новгород
02.09.2023 МИР Российская Премьер-лига 7-й тур Пари Нижний Новгород2 : 1
29.08.2023 Фонбет Кубок России Группа D Пари Нижний Новгород0 : 1
26.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 6-й тур Пари Нижний Новгород1 : 0
21.09.2023 Фонбет Кубок России Группа A Оренбург0 : 0 4 : 2
17.09.2023 МИР Российская Премьер-лига 8-й тур 0 : 2Оренбург
03.09.2023 МИР Российская Премьер-лига 7-й тур Оренбург3 : 0
29.08.2023 Фонбет Кубок России Группа A 0 : 1Оренбург
25.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 6-й тур Оренбург1 : 1
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча девятого тура РПЛ: «Пари Нижний Новгород» — «Оренбург». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.

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