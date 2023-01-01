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Зенит - Локомотив М 24 Сентября прямая трансляция

Стадион: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 68134
24 Сентября 2023 года в 16:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 9-й тур
Зенит
Локомотив М

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зенит - Локомотив М, которое состоится 24 Сентября 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург
Локомотив М
Москва
Главные тренеры
Россия Сергей Богданович Семак
Россия Михаил Михайлович Галактионов
История личных встреч
09.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 22-й тур Локомотив М1 : 2Зенит
30.07.2022 МИР Российская Премьер-лига 3-й тур Зенит5 : 0Локомотив М
30.04.2022 Россия - Премьер-Лига 27-й тур Зенит3 : 1Локомотив М
15.08.2021 Россия - Премьер-Лига 4-й тур Локомотив М1 : 1Зенит
17.07.2021 Суперкубок России Финал Зенит3 : 0Локомотив М
02.05.2021 Россия - Премьер-Лига 28-й тур Зенит6 : 1Локомотив М
30.08.2020 Россия - Премьер-Лига 6-й тур Локомотив М0 : 0Зенит
07.08.2020 Суперкубок России Финал Зенит2 : 1Локомотив М
29.02.2020 Россия - Премьер-Лига 20-й тур Зенит0 : 0Локомотив М
28.09.2019 Россия - Премьер-Лига 11-й тур Локомотив М1 : 0Зенит
20.09.2023 Фонбет Кубок России Группа C 3 : 3 2 : 4Зенит
17.09.2023 МИР Российская Премьер-лига 8-й тур 0 : 3Зенит
07.09.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 4 : 1
03.09.2023 МИР Российская Премьер-лига 7-й тур 1 : 1Зенит
30.08.2023 Фонбет Кубок России Группа C 1 : 0Зенит
20.09.2023 Фонбет Кубок России Группа B 0 : 0 4 : 2Локомотив М
17.09.2023 МИР Российская Премьер-лига 8-й тур Локомотив М0 : 2
03.09.2023 МИР Российская Премьер-лига 7-й тур Локомотив М3 : 2
30.08.2023 Фонбет Кубок России Группа B 2 : 1Локомотив М
27.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 6-й тур 0 : 1Локомотив М
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча девятого тура РПЛ: «Зенит» — «Локомотив». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.

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