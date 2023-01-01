Зенит - Локомотив М 24 Сентября прямая трансляция
Стадион: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 68134
24 Сентября 2023 года в 16:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 9-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зенит - Локомотив М, которое состоится 24 Сентября 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург
Локомотив М
Москва
Главные тренеры
|Сергей Богданович Семак
|Михаил Михайлович Галактионов
История личных встреч
|09.04.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|22-й тур
|1 : 2
|30.07.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|3-й тур
|5 : 0
|30.04.2022
|Россия - Премьер-Лига
|27-й тур
|3 : 1
|15.08.2021
|Россия - Премьер-Лига
|4-й тур
|1 : 1
|17.07.2021
|Суперкубок России
|Финал
|3 : 0
|02.05.2021
|Россия - Премьер-Лига
|28-й тур
|6 : 1
|30.08.2020
|Россия - Премьер-Лига
|6-й тур
|0 : 0
|07.08.2020
|Суперкубок России
|Финал
|2 : 1
|29.02.2020
|Россия - Премьер-Лига
|20-й тур
|0 : 0
|28.09.2019
|Россия - Премьер-Лига
|11-й тур
|1 : 0
|20.09.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа C
|3 : 3 2 : 4
|17.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 3
|07.09.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 1
|03.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 1
|30.08.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа C
|1 : 0
|20.09.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа B
|0 : 0 4 : 2
|17.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 2
|03.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|7-й тур
|3 : 2
|30.08.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа B
|2 : 1
|27.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча девятого тура РПЛ: «Зенит» — «Локомотив». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.