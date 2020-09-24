Краснодар - Урал 24 Сентября прямая трансляция
Стадион: ФК Краснодар (Краснодар, Россия), вместимость: 35059
24 Сентября 2023 года в 19:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 9-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Краснодар - Урал, которое состоится 24 Сентября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Краснодар (Краснодар, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Краснодар
Краснодар
Урал
Екатеринбург
Главные тренеры
|Владимир Ивич
|Виктор Михайлович Гончаренко
История личных встреч
|17.05.2023
|Фонбет Кубок России
|Финал. Этап 2 (Путь регионов)
|2 : 1
|29.04.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 1
|29.07.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 3
|07.03.2022
|Россия - Премьер-Лига
|20-й тур
|2 : 1
|25.07.2021
|Россия - Премьер-Лига
|1-й тур
|0 : 3
|28.02.2021
|Россия - Премьер-Лига
|20-й тур
|2 : 2
|22.08.2020
|Россия - Премьер-Лига
|4-й тур
|1 : 0
|12.07.2020
|Россия - Премьер-Лига
|28-й тур
|3 : 0
|01.09.2019
|Россия - Премьер-Лига
|8-й тур
|2 : 4
|05.07.2019
|Товарищеские матчи (клубы) - 2019
|Июль 2019
|0 : 2
|19.09.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа D
|1 : 1 4 : 2
|16.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 1
|02.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 0
|29.08.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа D
|0 : 1
|25.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 0
|20.09.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа B
|0 : 0 4 : 2
|17.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 0
|02.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 1
|29.08.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа B
|2 : 1
|26.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|6-й тур
|4 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча девятого тура РПЛ: «Краснодар» — «Урал». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.