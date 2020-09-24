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Краснодар - Урал 24 Сентября прямая трансляция

Стадион: ФК Краснодар (Краснодар, Россия), вместимость: 35059
24 Сентября 2023 года в 19:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 9-й тур
Краснодар
Урал

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Краснодар - Урал, которое состоится 24 Сентября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Краснодар (Краснодар, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Краснодар
Краснодар
Урал
Екатеринбург
Главные тренеры
Сербия Владимир Ивич
Беларусь Виктор Михайлович Гончаренко
История личных встреч
17.05.2023 Фонбет Кубок России Финал. Этап 2 (Путь регионов) Краснодар2 : 1Урал
29.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 25-й тур Краснодар1 : 1Урал
29.07.2022 МИР Российская Премьер-лига 3-й тур Урал1 : 3Краснодар
07.03.2022 Россия - Премьер-Лига 20-й тур Краснодар2 : 1Урал
25.07.2021 Россия - Премьер-Лига 1-й тур Урал0 : 3Краснодар
28.02.2021 Россия - Премьер-Лига 20-й тур Краснодар2 : 2Урал
22.08.2020 Россия - Премьер-Лига 4-й тур Урал1 : 0Краснодар
12.07.2020 Россия - Премьер-Лига 28-й тур Краснодар3 : 0Урал
01.09.2019 Россия - Премьер-Лига 8-й тур Урал2 : 4Краснодар
05.07.2019 Товарищеские матчи (клубы) - 2019 Июль 2019 Краснодар0 : 2Урал
19.09.2023 Фонбет Кубок России Группа D Краснодар1 : 1 4 : 2
16.09.2023 МИР Российская Премьер-лига 8-й тур 1 : 1Краснодар
02.09.2023 МИР Российская Премьер-лига 7-й тур Краснодар2 : 0
29.08.2023 Фонбет Кубок России Группа D 0 : 1Краснодар
25.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 6-й тур 0 : 0Краснодар
20.09.2023 Фонбет Кубок России Группа B Урал0 : 0 4 : 2
17.09.2023 МИР Российская Премьер-лига 8-й тур Урал0 : 0
02.09.2023 МИР Российская Премьер-лига 7-й тур Урал0 : 1
29.08.2023 Фонбет Кубок России Группа B 2 : 1Урал
26.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 6-й тур 4 : 0Урал
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча девятого тура РПЛ: «Краснодар» — «Урал». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.

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