Ростов - ЦСКА 24 Сентября прямая трансляция
Стадион: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия), вместимость: 45000
24 Сентября 2023 года в 19:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 9-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ростов - ЦСКА, которое состоится 24 Сентября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ростов
Ростов-на-Дону
ЦСКА
Москва
Главные тренеры
|Валерий Георгиевич Карпин
|Владимир Валентинович Федотов
История личных встреч
|03.06.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|30-й тур
|4 : 1
|28.08.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 0
|21.05.2022
|Россия - Премьер-Лига
|30-й тур
|4 : 0
|14.08.2021
|Россия - Премьер-Лига
|4-й тур
|1 : 3
|17.12.2020
|Россия - Премьер-Лига
|19-й тур
|1 : 3
|08.11.2020
|Россия - Премьер-Лига
|14-й тур
|2 : 0
|09.03.2020
|Россия - Премьер-Лига
|21-й тур
|3 : 2
|06.10.2019
|Россия - Премьер-Лига
|12-й тур
|1 : 3
|03.07.2019
|Кубок Матч Премьер
|3-й тур
|1 : 2
|02.12.2018
|Россия - Премьер-Лига
|16-й тур
|0 : 0
|20.09.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа B
|1 : 1 2 : 4
|16.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 2
|03.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 2
|30.08.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа B
|2 : 1
|26.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 0
|20.09.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа A
|1 : 1 4 : 2
|16.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 2
|03.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 1
|30.08.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа A
|0 : 0 4 : 5
|25.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча девятого тура РПЛ: «Ростов» — ЦСКА. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.