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Ростов - ЦСКА 24 Сентября прямая трансляция

Стадион: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия), вместимость: 45000
24 Сентября 2023 года в 19:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 9-й тур
Ростов
ЦСКА

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ростов - ЦСКА, которое состоится 24 Сентября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ростов
Ростов-на-Дону
ЦСКА
Москва
Главные тренеры
Россия Валерий Георгиевич Карпин
Россия Владимир Валентинович Федотов
История личных встреч
03.06.2023 МИР Российская Премьер-лига 30-й тур ЦСКА4 : 1Ростов
28.08.2022 МИР Российская Премьер-лига 7-й тур Ростов0 : 0ЦСКА
21.05.2022 Россия - Премьер-Лига 30-й тур ЦСКА4 : 0Ростов
14.08.2021 Россия - Премьер-Лига 4-й тур Ростов1 : 3ЦСКА
17.12.2020 Россия - Премьер-Лига 19-й тур Ростов1 : 3ЦСКА
08.11.2020 Россия - Премьер-Лига 14-й тур ЦСКА2 : 0Ростов
09.03.2020 Россия - Премьер-Лига 21-й тур Ростов3 : 2ЦСКА
06.10.2019 Россия - Премьер-Лига 12-й тур ЦСКА1 : 3Ростов
03.07.2019 Кубок Матч Премьер 3-й тур ЦСКА1 : 2Ростов
02.12.2018 Россия - Премьер-Лига 16-й тур Ростов0 : 0ЦСКА
20.09.2023 Фонбет Кубок России Группа B 1 : 1 2 : 4Ростов
16.09.2023 МИР Российская Премьер-лига 8-й тур 2 : 2Ростов
03.09.2023 МИР Российская Премьер-лига 7-й тур Ростов1 : 2
30.08.2023 Фонбет Кубок России Группа B Ростов2 : 1
26.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 6-й тур 1 : 0Ростов
20.09.2023 Фонбет Кубок России Группа A ЦСКА1 : 1 4 : 2
16.09.2023 МИР Российская Премьер-лига 8-й тур ЦСКА2 : 2
03.09.2023 МИР Российская Премьер-лига 7-й тур ЦСКА1 : 1
30.08.2023 Фонбет Кубок России Группа A 0 : 0 4 : 5ЦСКА
25.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 6-й тур 1 : 1ЦСКА
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча девятого тура РПЛ: «Ростов» — ЦСКА. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.

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