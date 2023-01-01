Ливерпуль - Вест Хэм 24 Сентября прямая трансляция
Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 54074
24 Сентября 2023 года в 16:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 6-й тур
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Вест Хэм Юнайтед, которое состоится 24 Сентября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Энфилд (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
|1
|вр
|Алисон Бекер
|2
|зщ
|Джозеф Гомес
|5
|зщ
|Ибраима Конате
|4
|зщ
|Вирджил ван Дейк
|26
|зщ
|Эндрю Робертсон
|8
|пз
|Доминик Собослаи
|10
|пз
|Алексис Мак Аллистер
|17
|пз
|Кёртис Джонс
|11
|нп
|Мохамед Салах
|9
|нп
|Дарвин Нуньес
|7
|нп
|Луис Диас
|23
|вр
|Альфонс Ареола
|5
|зщ
|Владимир Цоуфал
|4
|зщ
|Курт Зума
|27
|зщ
|Найеф Агер
|33
|зщ
|Эмерсон Пальмиери
|19
|зщ
|Эдсон Альварес
|28
|пз
|Томаш Соучек
|7
|пз
|Джеймс Уорд-Праус
|10
|пз
|Лукас Пакета
|20
|нп
|Джаррод Боуэн
|9
|нп
|Майкл Антонио
Главные тренеры
|Юрген Клопп
|Дэвид Мойес
История личных встреч
|26.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|1 : 2
|19.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 0
|05.03.2022
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 0
|07.11.2021
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|3 : 2
|31.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|1 : 3
|31.10.2020
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 1
|24.02.2020
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|3 : 2
|29.01.2020
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|0 : 2
|04.02.2019
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 1
|12.08.2018
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|4 : 0
|21.09.2023
|Лига Европы
|Группа E. 1-й тур
|1 : 3
|16.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 3
|03.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|3 : 0
|27.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 2
|19.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|3 : 1
|21.09.2023
|Лига Европы
|Группа A. 1-й тур
|3 : 1
|16.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 3
|01.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 2
|26.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 3
|20.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|3 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура АПЛ: «Ливерпуль» — «Вест Хэм Юнайтед». Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.