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Ливерпуль - Вест Хэм 24 Сентября прямая трансляция

Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 54074
24 Сентября 2023 года в 16:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 6-й тур
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия);
Ливерпуль
Вест Хэм Юнайтед

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Вест Хэм Юнайтед, которое состоится 24 Сентября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Энфилд (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
1 Бразилия вр Алисон Бекер
2 Англия зщ Джозеф Гомес
5 Франция зщ Ибраима Конате
4 Нидерланды зщ Вирджил ван Дейк
26 Шотландия зщ Эндрю Робертсон
8 Венгрия пз Доминик Собослаи
10 Аргентина пз Алексис Мак Аллистер
17 Англия пз Кёртис Джонс
11 Египет нп Мохамед Салах
9 Уругвай нп Дарвин Нуньес
7 Колумбия нп Луис Диас
23 Франция вр Альфонс Ареола
5 Чехия зщ Владимир Цоуфал
4 Франция зщ Курт Зума
27 Марокко зщ Найеф Агер
33 Италия зщ Эмерсон Пальмиери
19 Мексика зщ Эдсон Альварес
28 Чехия пз Томаш Соучек
7 Англия пз Джеймс Уорд-Праус
10 Бразилия пз Лукас Пакета
20 Англия нп Джаррод Боуэн
9 Ямайка нп Майкл Антонио
Главные тренеры
Германия Юрген Клопп
Шотландия Дэвид Мойес
История личных встреч
26.04.2023 Англия - Премьер-лига 33-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 2Ливерпуль
19.10.2022 Англия - Премьер-лига 12-й тур Ливерпуль1 : 0Вест Хэм Юнайтед
05.03.2022 Англия - Премьер-лига 28-й тур Ливерпуль1 : 0Вест Хэм Юнайтед
07.11.2021 Англия - Премьер-лига 11-й тур Вест Хэм Юнайтед3 : 2Ливерпуль
31.01.2021 Англия - Премьер-лига 21-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 3Ливерпуль
31.10.2020 Англия - Премьер-лига 7-й тур Ливерпуль2 : 1Вест Хэм Юнайтед
24.02.2020 Англия - Премьер-лига 27-й тур Ливерпуль3 : 2Вест Хэм Юнайтед
29.01.2020 Англия - Премьер-лига 18-й тур Вест Хэм Юнайтед0 : 2Ливерпуль
04.02.2019 Англия - Премьер-лига 25-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 1Ливерпуль
12.08.2018 Англия - Премьер-лига 1-й тур Ливерпуль4 : 0Вест Хэм Юнайтед
21.09.2023 Лига Европы Группа E. 1-й тур 1 : 3Ливерпуль
16.09.2023 Англия - Премьер-лига 5-й тур 1 : 3Ливерпуль
03.09.2023 Англия - Премьер-лига 4-й тур Ливерпуль3 : 0
27.08.2023 Англия - Премьер-лига 3-й тур 1 : 2Ливерпуль
19.08.2023 Англия - Премьер-лига 2-й тур Ливерпуль3 : 1
21.09.2023 Лига Европы Группа A. 1-й тур Вест Хэм Юнайтед3 : 1
16.09.2023 Англия - Премьер-лига 5-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 3
01.09.2023 Англия - Премьер-лига 4-й тур 1 : 2Вест Хэм Юнайтед
26.08.2023 Англия - Премьер-лига 3-й тур 1 : 3Вест Хэм Юнайтед
20.08.2023 Англия - Премьер-лига 2-й тур Вест Хэм Юнайтед3 : 1
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура АПЛ: «Ливерпуль» — «Вест Хэм Юнайтед». Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.

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