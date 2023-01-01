Брайтон энд Хоув Альбион - Борнмут 24 Сентября прямая трансляция
Стадион: Фалмер - Зе Амекс (Брайтон энд Хоув, Англия), вместимость: 30750
24 Сентября 2023 года в 16:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 6-й тур
Главный судья: Джон Брукс (Лестер, Англия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брайтон энд Хоув Альбион - Борнмут, которое состоится 24 Сентября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Фалмер - Зе Амекс (Брайтон энд Хоув, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Борнмут
Борнмут
|1
|вр
|Барт Вербрюгген
|34
|зщ
|Йоэл Велтман
|29
|зщ
|Ян Паул ван Хекке
|3
|зщ
|Игор
|30
|зщ
|Первис Эступиньян
|8
|пз
|Махмуд Дауд
|20
|пз
|Карлос Балеба
|40
|пз
|Факундо Буонанотте
|14
|пз
|Адам Лаллана
|24
|пз
|Симон Адингра
|18
|нп
|Дэнни Уэлбек
|1
|вр
|Нето
|37
|зщ
|Максимилиан Ааронс
|27
|зщ
|Илья Забарный
|5
|зщ
|Ллойд Келли
|3
|зщ
|Милош Керкез
|10
|пз
|Райан Кристи
|4
|пз
|Льюис Кук
|16
|пз
|Маркус Таверньер
|29
|пз
|Филип Биллинг
|19
|пз
|Джастин Клюйверт
|9
|нп
|Доминик Соланке
Главные тренеры
|Роберто де Дзерби
|Андони Ираола
История личных встреч
|04.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 2
|04.02.2023
|Англия - Премьер-лига
|22-й тур
|1 : 0
|21.01.2020
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|3 : 1
|28.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 0
|13.04.2019
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|0 : 5
|05.01.2019
|Кубок Англии
|1/32 финала
|1 : 3
|22.12.2018
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|2 : 0
|01.01.2018
|Англия - Премьер-лига
|22-й тур
|2 : 2
|19.09.2017
|Англия - Кубок лиги
|3-й раунд
|1 : 0 ДВ
|15.09.2017
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 1
|21.09.2023
|Лига Европы
|Группа B. 1-й тур
|2 : 3
|16.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 3
|02.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|3 : 1
|26.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 3
|19.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 4
|17.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|0 : 0
|02.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 2
|29.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|2 : 3
|26.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 2
|19.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|3 : 1