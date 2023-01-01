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Брайтон энд Хоув Альбион - Борнмут 24 Сентября прямая трансляция

Стадион: Фалмер - Зе Амекс (Брайтон энд Хоув, Англия), вместимость: 30750
24 Сентября 2023 года в 16:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 6-й тур
Главный судья: Джон Брукс (Лестер, Англия);
Брайтон энд Хоув Альбион
Борнмут

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брайтон энд Хоув Альбион - Борнмут, которое состоится 24 Сентября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Фалмер - Зе Амекс (Брайтон энд Хоув, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Борнмут
Борнмут
1 Нидерланды вр Барт Вербрюгген
34 Нидерланды зщ Йоэл Велтман
29 Нидерланды зщ Ян Паул ван Хекке
3 Бразилия зщ Игор
30 Эквадор зщ Первис Эступиньян
8 Германия пз Махмуд Дауд
20 Камерун пз Карлос Балеба
40 Аргентина пз Факундо Буонанотте
14 Англия пз Адам Лаллана
24 Кот-д'Ивуар пз Симон Адингра
18 Англия нп Дэнни Уэлбек
1 Бразилия вр Нето
37 Англия зщ Максимилиан Ааронс
27 Украина зщ Илья Забарный
5 Англия зщ Ллойд Келли
3 Венгрия зщ Милош Керкез
10 Шотландия пз Райан Кристи
4 Англия пз Льюис Кук
16 Англия пз Маркус Таверньер
29 Дания пз Филип Биллинг
19 Нидерланды пз Джастин Клюйверт
9 Англия нп Доминик Соланке
Главные тренеры
Италия Роберто де Дзерби
Испания Андони Ираола
История личных встреч
04.04.2023 Англия - Премьер-лига 7-й тур Борнмут0 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
04.02.2023 Англия - Премьер-лига 22-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 0Борнмут
21.01.2020 Англия - Премьер-лига 24-й тур Борнмут3 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
28.12.2019 Англия - Премьер-лига 20-й тур Брайтон энд Хоув Альбион2 : 0Борнмут
13.04.2019 Англия - Премьер-лига 34-й тур Брайтон энд Хоув Альбион0 : 5Борнмут
05.01.2019 Кубок Англии 1/32 финала Борнмут1 : 3Брайтон энд Хоув Альбион
22.12.2018 Англия - Премьер-лига 18-й тур Борнмут2 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
01.01.2018 Англия - Премьер-лига 22-й тур Брайтон энд Хоув Альбион2 : 2Борнмут
19.09.2017 Англия - Кубок лиги 3-й раунд Борнмут1 : 0 ДВБрайтон энд Хоув Альбион
15.09.2017 Англия - Премьер-лига 5-й тур Борнмут2 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
21.09.2023 Лига Европы Группа B. 1-й тур Брайтон энд Хоув Альбион2 : 3
16.09.2023 Англия - Премьер-лига 5-й тур 1 : 3Брайтон энд Хоув Альбион
02.09.2023 Англия - Премьер-лига 4-й тур Брайтон энд Хоув Альбион3 : 1
26.08.2023 Англия - Премьер-лига 3-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 3
19.08.2023 Англия - Премьер-лига 2-й тур 1 : 4Брайтон энд Хоув Альбион
17.09.2023 Англия - Премьер-лига 5-й тур Борнмут0 : 0
02.09.2023 Англия - Премьер-лига 4-й тур 2 : 2Борнмут
29.08.2023 Англия - Кубок лиги 2-й раунд 2 : 3Борнмут
26.08.2023 Англия - Премьер-лига 3-й тур Борнмут0 : 2
19.08.2023 Англия - Премьер-лига 2-й тур 3 : 1Борнмут

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