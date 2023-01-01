Шеффилд Юнайтед - Ньюкасл 24 Сентября прямая трансляция
Стадион: Брэммел Лэйн (Шеффилд, Англия), вместимость: 32702
24 Сентября 2023 года в 18:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 6-й тур
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шеффилд Юнайтед - Ньюкасл Юнайтед, которое состоится 24 Сентября 2023 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Брэммел Лэйн (Шеффилд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
|18
|вр
|Уэс Фодеринхэм
|15
|зщ
|Анель Ахмедходжич
|19
|зщ
|Джек Робинсон
|12
|зщ
|Джон Иган
|20
|зщ
|Джейден Богл
|8
|пз
|Густаво Хамер
|21
|пз
|Вини Соуза
|28
|пз
|Джеймс Макэйти
|14
|пз
|Люк Томас
|11
|нп
|Бени Траоре
|10
|нп
|Кэмерон Арчер
|22
|вр
|Ник Поуп
|2
|зщ
|Киран Триппьер
|5
|зщ
|Фабиан Шер
|4
|зщ
|Свен Ботман
|33
|зщ
|Дэн Бёрн
|36
|пз
|Шон Лонгстафф
|39
|пз
|Бруно Гимарайнс
|32
|пз
|Эллиот Андерсон
|24
|пз
|Мигель Альмирон
|15
|пз
|Харви Барнс
|9
|нп
|Каллум Уилсон
Главные тренеры
|Пол Хекингботтом
|Эдди Хау
История личных встреч
|19.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|1 : 0
|12.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 0
|21.06.2020
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|3 : 0
|05.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|0 : 2
|07.04.2007
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|1 : 2
|04.11.2006
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 1
|16.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 1
|02.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 2
|30.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|0 : 0 2 : 3
|27.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 2
|18.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 1
|19.09.2023
|Лига чемпионов
|Группа F. 1-й тур
|0 : 0
|16.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 0
|02.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|3 : 1
|27.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 2
|19.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 0