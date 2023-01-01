03:44 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 24 сентября
Свернуть список

Шеффилд Юнайтед - Ньюкасл 24 Сентября прямая трансляция

Стадион: Брэммел Лэйн (Шеффилд, Англия), вместимость: 32702
24 Сентября 2023 года в 18:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 6-й тур
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия);
Шеффилд Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шеффилд Юнайтед - Ньюкасл Юнайтед, которое состоится 24 Сентября 2023 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Брэммел Лэйн (Шеффилд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
18 Англия вр Уэс Фодеринхэм
15 Босния и Герцеговина зщ Анель Ахмедходжич
19 Англия зщ Джек Робинсон
12 Ирландия зщ Джон Иган
20 Англия зщ Джейден Богл
8 Нидерланды пз Густаво Хамер
21 Бразилия пз Вини Соуза
28 Англия пз Джеймс Макэйти
14 Англия пз Люк Томас
11 Кот-д'Ивуар нп Бени Траоре
10 Англия нп Кэмерон Арчер
22 Англия вр Ник Поуп
2 Англия зщ Киран Триппьер
5 Швейцария зщ Фабиан Шер
4 Нидерланды зщ Свен Ботман
33 Англия зщ Дэн Бёрн
36 Англия пз Шон Лонгстафф
39 Бразилия пз Бруно Гимарайнс
32 Шотландия пз Эллиот Андерсон
24 Парагвай пз Мигель Альмирон
15 Англия пз Харви Барнс
9 Англия нп Каллум Уилсон
Главные тренеры
Англия Пол Хекингботтом
Англия Эдди Хау
История личных встреч
19.05.2021 Англия - Премьер-лига 37-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 0Шеффилд Юнайтед
12.01.2021 Англия - Премьер-лига 18-й тур Шеффилд Юнайтед1 : 0Ньюкасл Юнайтед
21.06.2020 Англия - Премьер-лига 30-й тур Ньюкасл Юнайтед3 : 0Шеффилд Юнайтед
05.12.2019 Англия - Премьер-лига 15-й тур Шеффилд Юнайтед0 : 2Ньюкасл Юнайтед
07.04.2007 Англия - Премьер-лига 32-й тур Шеффилд Юнайтед1 : 2Ньюкасл Юнайтед
04.11.2006 Англия - Премьер-лига 11-й тур Ньюкасл Юнайтед0 : 1Шеффилд Юнайтед
16.09.2023 Англия - Премьер-лига 5-й тур 2 : 1Шеффилд Юнайтед
02.09.2023 Англия - Премьер-лига 4-й тур Шеффилд Юнайтед2 : 2
30.08.2023 Англия - Кубок лиги 2-й раунд Шеффилд Юнайтед0 : 0 2 : 3
27.08.2023 Англия - Премьер-лига 3-й тур Шеффилд Юнайтед1 : 2
18.08.2023 Англия - Премьер-лига 2-й тур 2 : 1Шеффилд Юнайтед
19.09.2023 Лига чемпионов Группа F. 1-й тур 0 : 0Ньюкасл Юнайтед
16.09.2023 Англия - Премьер-лига 5-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 0
02.09.2023 Англия - Премьер-лига 4-й тур 3 : 1Ньюкасл Юнайтед
27.08.2023 Англия - Премьер-лига 3-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 2
19.08.2023 Англия - Премьер-лига 2-й тур 1 : 0Ньюкасл Юнайтед

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close