Реал Сосьедад - Хетафе 24 Сентября прямая трансляция
Стадион: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания), вместимость: 39313
24 Сентября 2023 года в 15:00 (+03:00). Испания - Примера, 6-й тур
Главный судья: Хуан Луис Пулидо Сантана (Испания);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Сосьедад - Хетафе, которое состоится 24 Сентября 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Хетафе
Хетафе
|1
|вр
|Алекс Ремиро
|18
|зщ
|Амари Траоре
|5
|зщ
|Игор Субельдия
|20
|зщ
|Хон Пачеко
|3
|зщ
|Айен Муньос
|4
|пз
|Мартин Субименди
|22
|пз
|Беньят Туррьентес
|23
|пз
|Брайс Мендес
|14
|нп
|Такефуса Кубо
|11
|нп
|Мохамед-Али Шо
|19
|нп
|Умар Садик
|13
|вр
|Давид Сория
|22
|зщ
|Дамиан Суарес
|23
|зщ
|Стефан Митрович
|6
|зщ
|Домингуш Дуарте
|16
|зщ
|Диего Рико
|18
|зщ
|Хосе Анхель Кармона
|2
|зщ
|Джене
|20
|пз
|Неманья Максимович
|11
|пз
|Карлес Аленья
|19
|нп
|Борха Майораль
|14
|нп
|Хуанми Латаса
Главные тренеры
|Иманол Альгуасиль
|Хосе Бордалас
История личных встреч
|08.04.2023
|Испания - Примера
|28-й тур
|2 : 0
|11.09.2022
|Испания - Примера
|5-й тур
|2 : 1
|23.01.2022
|Испания - Примера
|22-й тур
|0 : 0
|03.10.2021
|Испания - Примера
|8-й тур
|1 : 1
|14.02.2021
|Испания - Примера
|23-й тур
|0 : 1
|03.10.2020
|Испания - Примера
|5-й тур
|3 : 0
|29.06.2020
|Испания - Примера
|32-й тур
|2 : 1
|06.10.2019
|Испания - Примера
|8-й тур
|1 : 2
|28.04.2019
|Испания - Примера
|35-й тур
|2 : 1
|15.12.2018
|Испания - Примера
|16-й тур
|1 : 0
|20.09.2023
|Лига чемпионов
|Группа D. 1-й тур
|1 : 1
|17.09.2023
|Испания - Примера
|5-й тур
|2 : 1
|02.09.2023
|Испания - Примера
|4-й тур
|5 : 3
|25.08.2023
|Испания - Примера
|3-й тур
|0 : 0
|19.08.2023
|Испания - Примера
|2-й тур
|1 : 1
|17.09.2023
|Испания - Примера
|5-й тур
|3 : 2
|02.09.2023
|Испания - Примера
|4-й тур
|2 : 1
|28.08.2023
|Испания - Примера
|3-й тур
|1 : 0
|20.08.2023
|Испания - Примера
|2-й тур
|3 : 0
|13.08.2023
|Испания - Примера
|1-й тур
|0 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура Примеры: «Реал Сосьедад» — «Хетафе». Начало встречи запланировано на 15:00 по московскому времени.