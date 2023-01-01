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Реал Сосьедад - Хетафе 24 Сентября прямая трансляция

Стадион: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания), вместимость: 39313
24 Сентября 2023 года в 15:00 (+03:00). Испания - Примера, 6-й тур
Главный судья: Хуан Луис Пулидо Сантана (Испания);
Реал Сосьедад
Хетафе

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Сосьедад - Хетафе, которое состоится 24 Сентября 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Хетафе
Хетафе
1 Испания вр Алекс Ремиро
18 Мали зщ Амари Траоре
5 Испания зщ Игор Субельдия
20 Испания зщ Хон Пачеко
3 Испания зщ Айен Муньос
4 Испания пз Мартин Субименди
22 Испания пз Беньят Туррьентес
23 Испания пз Брайс Мендес
14 Япония нп Такефуса Кубо
11 Франция нп Мохамед-Али Шо
19 Нигерия нп Умар Садик
13 Испания вр Давид Сория
22 Уругвай зщ Дамиан Суарес
23 Сербия зщ Стефан Митрович
6 Португалия зщ Домингуш Дуарте
16 Испания зщ Диего Рико
18 Испания зщ Хосе Анхель Кармона
2 Того зщ Джене
20 Сербия пз Неманья Максимович
11 Испания пз Карлес Аленья
19 Испания нп Борха Майораль
14 Испания нп Хуанми Латаса
Главные тренеры
Испания Иманол Альгуасиль
Испания Хосе Бордалас
История личных встреч
08.04.2023 Испания - Примера 28-й тур Реал Сосьедад2 : 0Хетафе
11.09.2022 Испания - Примера 5-й тур Хетафе2 : 1Реал Сосьедад
23.01.2022 Испания - Примера 22-й тур Реал Сосьедад0 : 0Хетафе
03.10.2021 Испания - Примера 8-й тур Хетафе1 : 1Реал Сосьедад
14.02.2021 Испания - Примера 23-й тур Хетафе0 : 1Реал Сосьедад
03.10.2020 Испания - Примера 5-й тур Реал Сосьедад3 : 0Хетафе
29.06.2020 Испания - Примера 32-й тур Хетафе2 : 1Реал Сосьедад
06.10.2019 Испания - Примера 8-й тур Реал Сосьедад1 : 2Хетафе
28.04.2019 Испания - Примера 35-й тур Реал Сосьедад2 : 1Хетафе
15.12.2018 Испания - Примера 16-й тур Хетафе1 : 0Реал Сосьедад
20.09.2023 Лига чемпионов Группа D. 1-й тур Реал Сосьедад1 : 1
17.09.2023 Испания - Примера 5-й тур 2 : 1Реал Сосьедад
02.09.2023 Испания - Примера 4-й тур Реал Сосьедад5 : 3
25.08.2023 Испания - Примера 3-й тур 0 : 0Реал Сосьедад
19.08.2023 Испания - Примера 2-й тур Реал Сосьедад1 : 1
17.09.2023 Испания - Примера 5-й тур Хетафе3 : 2
02.09.2023 Испания - Примера 4-й тур 2 : 1Хетафе
28.08.2023 Испания - Примера 3-й тур Хетафе1 : 0
20.08.2023 Испания - Примера 2-й тур 3 : 0Хетафе
13.08.2023 Испания - Примера 1-й тур Хетафе0 : 0
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура Примеры: «Реал Сосьедад» — «Хетафе». Начало встречи запланировано на 15:00 по московскому времени.

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