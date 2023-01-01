Райо Вальекано - Вильярреал 24 Сентября прямая трансляция
Стадион: Кампо де Вальекас (Мадрид, Испания), вместимость: 15489
24 Сентября 2023 года в 17:15 (+03:00). Испания - Примера, 6-й тур
Главный судья: Хорхе Фигероа Васкес (Испания);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Райо Вальекано - Вильярреал, которое состоится 24 Сентября 2023 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Кампо де Вальекас (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Райо Вальекано
Мадрид
Вильярреал
Вильярреал
|1
|вр
|Столе Димитриевски
|20
|зщ
|Иван Балиу
|24
|зщ
|Флорьян Лежён
|5
|зщ
|Аридане Эрнандес
|12
|зщ
|Луис Эспино
|17
|пз
|Унай Лопес
|23
|пз
|Оскар Мартин
|14
|пз
|Кике Перес
|7
|нп
|Иси Паласон
|18
|нп
|Альваро Гарсия
|22
|нп
|Рауль де Томас
|13
|вр
|Филип Йоргенсен
|8
|зщ
|Хуан Фойт
|3
|зщ
|Рауль Альбиоль
|2
|зщ
|Маттео Габбиа
|18
|зщ
|Альберто Морено
|4
|пз
|Сантьяго Комесанья
|10
|пз
|Дани Парехо
|16
|пз
|Алекс Баэна
|21
|нп
|Йереми Пино
|7
|нп
|Херар Морено
|11
|нп
|Александр Сёрлот
Главные тренеры
|Франсиско Родригес
|Энрике Сетьен
|Хосе Пачета
История личных встреч
|28.05.2023
|Испания - Примера
|37-й тур
|2 : 1
|30.01.2023
|Испания - Примера
|19-й тур
|0 : 1
|12.05.2022
|Испания - Примера
|36-й тур
|1 : 5
|12.12.2021
|Испания - Примера
|17-й тур
|2 : 0
|29.01.2020
|Кубок Испании
|1/8 финала
|0 : 2
|17.03.2019
|Испания - Примера
|28-й тур
|3 : 1
|11.11.2018
|Испания - Примера
|12-й тур
|2 : 2
|17.04.2016
|Испания - Примера
|33-й тур
|2 : 1
|06.12.2015
|Испания - Примера
|14-й тур
|2 : 1
|15.02.2015
|Испания - Примера
|23-й тур
|2 : 0
|15.09.2023
|Испания - Примера
|5-й тур
|2 : 0
|02.09.2023
|Испания - Примера
|4-й тур
|1 : 0
|28.08.2023
|Испания - Примера
|3-й тур
|0 : 7
|21.08.2023
|Испания - Примера
|2-й тур
|0 : 2
|11.08.2023
|Испания - Примера
|1-й тур
|0 : 2
|21.09.2023
|Лига Европы
|Группа F. 1-й тур
|2 : 0
|17.09.2023
|Испания - Примера
|5-й тур
|2 : 1
|01.09.2023
|Испания - Примера
|4-й тур
|3 : 1
|27.08.2023
|Испания - Примера
|3-й тур
|3 : 4
|18.08.2023
|Испания - Примера
|2-й тур
|0 : 1