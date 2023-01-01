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Райо Вальекано - Вильярреал 24 Сентября прямая трансляция

Стадион: Кампо де Вальекас (Мадрид, Испания), вместимость: 15489
24 Сентября 2023 года в 17:15 (+03:00). Испания - Примера, 6-й тур
Главный судья: Хорхе Фигероа Васкес (Испания);
Райо Вальекано
Вильярреал

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Райо Вальекано - Вильярреал, которое состоится 24 Сентября 2023 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Кампо де Вальекас (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Райо Вальекано
Мадрид
Вильярреал
Вильярреал
1 Северная Македония вр Столе Димитриевски
20 Албания зщ Иван Балиу
24 Франция зщ Флорьян Лежён
5 Испания зщ Аридане Эрнандес
12 Уругвай зщ Луис Эспино
17 Испания пз Унай Лопес
23 Испания пз Оскар Мартин
14 Испания пз Кике Перес
7 Испания нп Иси Паласон
18 Испания нп Альваро Гарсия
22 Испания нп Рауль де Томас
13 Швеция вр Филип Йоргенсен
8 Аргентина зщ Хуан Фойт
3 Испания зщ Рауль Альбиоль
2 Италия зщ Маттео Габбиа
18 Испания зщ Альберто Морено
4 Испания пз Сантьяго Комесанья
10 Испания пз Дани Парехо
16 Испания пз Алекс Баэна
21 Испания нп Йереми Пино
7 Испания нп Херар Морено
11 Норвегия нп Александр Сёрлот
Главные тренеры
Испания Франсиско Родригес
Испания Энрике Сетьен
Испания Хосе Пачета
История личных встреч
28.05.2023 Испания - Примера 37-й тур Райо Вальекано2 : 1Вильярреал
30.01.2023 Испания - Примера 19-й тур Вильярреал0 : 1Райо Вальекано
12.05.2022 Испания - Примера 36-й тур Райо Вальекано1 : 5Вильярреал
12.12.2021 Испания - Примера 17-й тур Вильярреал2 : 0Райо Вальекано
29.01.2020 Кубок Испании 1/8 финала Райо Вальекано0 : 2Вильярреал
17.03.2019 Испания - Примера 28-й тур Вильярреал3 : 1Райо Вальекано
11.11.2018 Испания - Примера 12-й тур Райо Вальекано2 : 2Вильярреал
17.04.2016 Испания - Примера 33-й тур Райо Вальекано2 : 1Вильярреал
06.12.2015 Испания - Примера 14-й тур Вильярреал2 : 1Райо Вальекано
15.02.2015 Испания - Примера 23-й тур Райо Вальекано2 : 0Вильярреал
15.09.2023 Испания - Примера 5-й тур Райо Вальекано2 : 0
02.09.2023 Испания - Примера 4-й тур 1 : 0Райо Вальекано
28.08.2023 Испания - Примера 3-й тур Райо Вальекано0 : 7
21.08.2023 Испания - Примера 2-й тур 0 : 2Райо Вальекано
11.08.2023 Испания - Примера 1-й тур 0 : 2Райо Вальекано
21.09.2023 Лига Европы Группа F. 1-й тур 2 : 0Вильярреал
17.09.2023 Испания - Примера 5-й тур Вильярреал2 : 1
01.09.2023 Испания - Примера 4-й тур 3 : 1Вильярреал
27.08.2023 Испания - Примера 3-й тур Вильярреал3 : 4
18.08.2023 Испания - Примера 2-й тур 0 : 1Вильярреал

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