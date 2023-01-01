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Лас-Пальмас - Гранада 24 Сентября прямая трансляция

Стадион: Гран Канария (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания), вместимость: 31250
24 Сентября 2023 года в 19:30 (+03:00). Испания - Примера, 6-й тур
Главный судья: Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Бильбао, Испания);
Лас-Пальмас
Гранада

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лас-Пальмас - Гранада, которое состоится 24 Сентября 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Гран Канария (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
Гранада
Гранада
13 Испания вр Альваро Вальес
28 Мексика зщ Хулиан Араухо
4 Испания зщ Алекс Суарес
15 Испания зщ Мика Мармоль
3 Испания зщ Серхи Кардона
12 Франция пз Энзо Луаодис
20 Испания пз Кирьян Родригес
21 Испания пз Хонатан Виера
24 Испания нп Пехиньо
16 Гвинея нп Сори Каба
17 Марокко нп Мунир Эль-Хаддади
1 Испания вр Рауль Фернандес-Кавада
12 Испания зщ Рикард Санчес
14 Испания зщ Игнаси Микель
28 Испания зщ Рауль Торренте
15 Испания зщ Карлос Нева
23 Испания пз Херард Гумбау
20 Испания пз Серхио Риус
9 Испания нп Хосе Кальехон
11 Албания нп Мюрто Узуни
26 Испания нп Брайан Сарагоса
7 Аргентина нп Лукас Бое
Главные тренеры
Испания Гарсия Пимьента
Испания Пако Лопес
История личных встреч
15.04.2023 Испания - Сегунда Сегунда. 36-й тур Гранада2 : 1Лас-Пальмас
26.09.2022 Испания - Сегунда Сегунда. 7-й тур Лас-Пальмас2 : 0Гранада
24.03.2019 Испания - Сегунда Сегунда. 31-й тур Гранада1 : 1Лас-Пальмас
16.11.2018 Испания - Сегунда Сегунда. 14-й тур Лас-Пальмас2 : 2Гранада
06.02.2017 Испания - Примера 21-й тур Гранада1 : 0Лас-Пальмас
28.08.2016 Испания - Примера 2-й тур Лас-Пальмас5 : 1Гранада
30.04.2016 Испания - Примера 36-й тур Гранада3 : 2Лас-Пальмас
30.12.2015 Испания - Примера 17-й тур Лас-Пальмас4 : 1Гранада
17.09.2023 Испания - Примера 5-й тур 1 : 0Лас-Пальмас
03.09.2023 Испания - Примера 4-й тур 1 : 0Лас-Пальмас
25.08.2023 Испания - Примера 3-й тур Лас-Пальмас0 : 0
18.08.2023 Испания - Примера 2-й тур 1 : 0Лас-Пальмас
12.08.2023 Испания - Примера 1-й тур Лас-Пальмас1 : 1
18.09.2023 Испания - Примера 5-й тур Гранада2 : 4
02.09.2023 Испания - Примера 4-й тур 5 : 3Гранада
26.08.2023 Испания - Примера 3-й тур Гранада3 : 2
21.08.2023 Испания - Примера 2-й тур Гранада0 : 2
14.08.2023 Испания - Примера 1-й тур 3 : 1Гранада

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