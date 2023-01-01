Лас-Пальмас - Гранада 24 Сентября прямая трансляция
Стадион: Гран Канария (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания), вместимость: 31250
24 Сентября 2023 года в 19:30 (+03:00). Испания - Примера, 6-й тур
Главный судья: Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Бильбао, Испания);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лас-Пальмас - Гранада, которое состоится 24 Сентября 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Гран Канария (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
Гранада
Гранада
|13
|вр
|Альваро Вальес
|28
|зщ
|Хулиан Араухо
|4
|зщ
|Алекс Суарес
|15
|зщ
|Мика Мармоль
|3
|зщ
|Серхи Кардона
|12
|пз
|Энзо Луаодис
|20
|пз
|Кирьян Родригес
|21
|пз
|Хонатан Виера
|24
|нп
|Пехиньо
|16
|нп
|Сори Каба
|17
|нп
|Мунир Эль-Хаддади
|1
|вр
|Рауль Фернандес-Кавада
|12
|зщ
|Рикард Санчес
|14
|зщ
|Игнаси Микель
|28
|зщ
|Рауль Торренте
|15
|зщ
|Карлос Нева
|23
|пз
|Херард Гумбау
|20
|пз
|Серхио Риус
|9
|нп
|Хосе Кальехон
|11
|нп
|Мюрто Узуни
|26
|нп
|Брайан Сарагоса
|7
|нп
|Лукас Бое
Главные тренеры
|Гарсия Пимьента
|Пако Лопес
История личных встреч
|15.04.2023
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 36-й тур
|2 : 1
|26.09.2022
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 7-й тур
|2 : 0
|24.03.2019
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 31-й тур
|1 : 1
|16.11.2018
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 14-й тур
|2 : 2
|06.02.2017
|Испания - Примера
|21-й тур
|1 : 0
|28.08.2016
|Испания - Примера
|2-й тур
|5 : 1
|30.04.2016
|Испания - Примера
|36-й тур
|3 : 2
|30.12.2015
|Испания - Примера
|17-й тур
|4 : 1
|17.09.2023
|Испания - Примера
|5-й тур
|1 : 0
|03.09.2023
|Испания - Примера
|4-й тур
|1 : 0
|25.08.2023
|Испания - Примера
|3-й тур
|0 : 0
|18.08.2023
|Испания - Примера
|2-й тур
|1 : 0
|12.08.2023
|Испания - Примера
|1-й тур
|1 : 1
|18.09.2023
|Испания - Примера
|5-й тур
|2 : 4
|02.09.2023
|Испания - Примера
|4-й тур
|5 : 3
|26.08.2023
|Испания - Примера
|3-й тур
|3 : 2
|21.08.2023
|Испания - Примера
|2-й тур
|0 : 2
|14.08.2023
|Испания - Примера
|1-й тур
|3 : 1