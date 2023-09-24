Бетис - Кадис 24 Сентября прямая трансляция
Стадион: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания), вместимость: 56432
24 Сентября 2023 года в 19:30 (+03:00). Испания - Примера, 6-й тур
Главный судья: Мигель Анхель Ортис Арьяс (Испания);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бетис - Кадис, которое состоится 24 Сентября 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бетис
Севилья
Кадис
Кадис
|1
|вр
|Клаудио Браво
|6
|зщ
|Херман Песселья
|28
|зщ
|Шади Риад
|3
|зщ
|Хуан Миранда
|5
|пз
|Гвидо Родригес
|18
|пз
|Андрес Гуардадо
|17
|пз
|Родри Санчес
|22
|пз
|Иско
|24
|нп
|Айтор Руибаль
|10
|нп
|Айосе Перес
|12
|нп
|Виллиан Жозе
|1
|вр
|Херемьяс Ледесма
|20
|зщ
|Исаак Карселен
|23
|зщ
|Луис Эрнандес
|3
|зщ
|Фали Хименес
|15
|зщ
|Хавьер Эрнандес
|17
|пз
|Гонсало Эскаланте
|4
|пз
|Рубен Алькарас
|11
|нп
|Иван Алехо
|18
|нп
|Дарвин Мачис
|16
|нп
|Кристофер Рамос
|21
|нп
|Рохер Марти
Главные тренеры
|Мануэль Пеллегрини
|Серхио Гонсалес
История личных встреч
|09.04.2023
|Испания - Примера
|28-й тур
|0 : 2
|19.10.2022
|Испания - Примера
|10-й тур
|0 : 0
|09.04.2022
|Испания - Примера
|31-й тур
|1 : 2
|20.08.2021
|Испания - Примера
|2-й тур
|1 : 1
|28.02.2021
|Испания - Примера
|25-й тур
|0 : 1
|24.12.2020
|Испания - Примера
|15-й тур
|1 : 0
|30.11.2017
|Кубок Испании
|1/16 финала. 2-й матч
|3 : 5
|24.10.2017
|Кубок Испании
|1/16 финала. 1-й матч
|1 : 2
|21.09.2023
|Лига Европы
|Группа C. 1-й тур
|1 : 0
|16.09.2023
|Испания - Примера
|5-й тур
|5 : 0
|02.09.2023
|Испания - Примера
|4-й тур
|1 : 0
|27.08.2023
|Испания - Примера
|3-й тур
|4 : 2
|20.08.2023
|Испания - Примера
|2-й тур
|0 : 0
|16.09.2023
|Испания - Примера
|5-й тур
|3 : 0
|01.09.2023
|Испания - Примера
|4-й тур
|3 : 1
|26.08.2023
|Испания - Примера
|3-й тур
|1 : 1
|20.08.2023
|Испания - Примера
|2-й тур
|2 : 0
|14.08.2023
|Испания - Примера
|1-й тур
|1 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура Примеры: «Бетис» — «Кадис». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.