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Бетис - Кадис 24 Сентября прямая трансляция

Стадион: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания), вместимость: 56432
24 Сентября 2023 года в 19:30 (+03:00). Испания - Примера, 6-й тур
Главный судья: Мигель Анхель Ортис Арьяс (Испания);
Бетис
Кадис

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бетис - Кадис, которое состоится 24 Сентября 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бетис
Севилья
Кадис
Кадис
1 Чили вр Клаудио Браво
6 Аргентина зщ Херман Песселья
28 Марокко зщ Шади Риад
3 Испания зщ Хуан Миранда
5 Аргентина пз Гвидо Родригес
18 Мексика пз Андрес Гуардадо
17 Испания пз Родри Санчес
22 Испания пз Иско
24 Испания нп Айтор Руибаль
10 Испания нп Айосе Перес
12 Бразилия нп Виллиан Жозе
1 Аргентина вр Херемьяс Ледесма
20 Испания зщ Исаак Карселен
23 Испания зщ Луис Эрнандес
3 Испания зщ Фали Хименес
15 Испания зщ Хавьер Эрнандес
17 Аргентина пз Гонсало Эскаланте
4 Испания пз Рубен Алькарас
11 Испания нп Иван Алехо
18 Венесуэла нп Дарвин Мачис
16 Испания нп Кристофер Рамос
21 Испания нп Рохер Марти
Главные тренеры
Чили Мануэль Пеллегрини
Испания Серхио Гонсалес
История личных встреч
09.04.2023 Испания - Примера 28-й тур Бетис0 : 2Кадис
19.10.2022 Испания - Примера 10-й тур Кадис0 : 0Бетис
09.04.2022 Испания - Примера 31-й тур Кадис1 : 2Бетис
20.08.2021 Испания - Примера 2-й тур Бетис1 : 1Кадис
28.02.2021 Испания - Примера 25-й тур Кадис0 : 1Бетис
24.12.2020 Испания - Примера 15-й тур Бетис1 : 0Кадис
30.11.2017 Кубок Испании 1/16 финала. 2-й матч Бетис3 : 5Кадис
24.10.2017 Кубок Испании 1/16 финала. 1-й матч Кадис1 : 2Бетис
21.09.2023 Лига Европы Группа C. 1-й тур 1 : 0Бетис
16.09.2023 Испания - Примера 5-й тур 5 : 0Бетис
02.09.2023 Испания - Примера 4-й тур Бетис1 : 0
27.08.2023 Испания - Примера 3-й тур 4 : 2Бетис
20.08.2023 Испания - Примера 2-й тур Бетис0 : 0
16.09.2023 Испания - Примера 5-й тур 3 : 0Кадис
01.09.2023 Испания - Примера 4-й тур Кадис3 : 1
26.08.2023 Испания - Примера 3-й тур Кадис1 : 1
20.08.2023 Испания - Примера 2-й тур 2 : 0Кадис
14.08.2023 Испания - Примера 1-й тур Кадис1 : 0
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура Примеры: «Бетис» — «Кадис». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.

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