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Атлетико - Реал Мадрид 24 Сентября прямая трансляция

Стадион: Цивитас Метрополитано (Мадрид, Испания), вместимость: 68000
24 Сентября 2023 года в 22:00 (+03:00). Испания - Примера, 6-й тур
Главный судья: Хавьер Альберола Рохас (Испания);
Атлетико М
Реал Мадрид

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико М - Реал Мадрид, которое состоится 24 Сентября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Цивитас Метрополитано (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атлетико М
Мадрид
Реал Мадрид
Мадрид
13 Словения вр Ян Облак
15 Черногория зщ Стефан Савич
2 Уругвай зщ Хосе Хименес
22 Испания зщ Марио Эрмосо
16 Аргентина зщ Науэль Молина
14 Испания пз Маркос Льоренте
6 Испания пз Коке
8 Испания пз Сауль Ньигес
12 Бразилия нп Самуэл Лино
7 Франция нп Антуан Гризманн
19 Испания нп Альваро Мората
25 Испания вр Кепа Аррисабалага
6 Испания зщ Начо Фернандес
22 Германия зщ Антонио Рюдигер
4 Австрия зщ Давид Алаба
20 Испания зщ Франсиско Гарсия
15 Уругвай пз Федерико Вальверде
18 Франция пз Орельен Тчуамени
12 Франция пз Эдуарду Камавинга
5 Англия пз Джуд Беллингем
11 Бразилия нп Родриго
14 Испания нп Хоселу
Главные тренеры
Аргентина Диего Симеоне
Италия Карло Анчелотти
История личных встреч
25.02.2023 Испания - Примера 23-й тур Реал Мадрид1 : 1Атлетико М
26.01.2023 Кубок Испании 1/4 финала Реал Мадрид3 : 1 ДВАтлетико М
18.09.2022 Испания - Примера 6-й тур Атлетико М1 : 2Реал Мадрид
08.05.2022 Испания - Примера 35-й тур Атлетико М1 : 0Реал Мадрид
12.12.2021 Испания - Примера 17-й тур Реал Мадрид2 : 0Атлетико М
07.03.2021 Испания - Примера 26-й тур Атлетико М1 : 1Реал Мадрид
12.12.2020 Испания - Примера 13-й тур Реал Мадрид2 : 0Атлетико М
01.02.2020 Испания - Примера 22-й тур Реал Мадрид1 : 0Атлетико М
12.01.2020 Суперкубок Испании Финал Реал Мадрид0 : 0 4 : 1Атлетико М
28.09.2019 Испания - Примера 7-й тур Атлетико М0 : 0Реал Мадрид
19.09.2023 Лига чемпионов Группа E. 1-й тур 1 : 1Атлетико М
16.09.2023 Испания - Примера 5-й тур 3 : 0Атлетико М
28.08.2023 Испания - Примера 3-й тур 0 : 7Атлетико М
20.08.2023 Испания - Примера 2-й тур 0 : 0Атлетико М
14.08.2023 Испания - Примера 1-й тур Атлетико М3 : 1
20.09.2023 Лига чемпионов Группа C. 1-й тур Реал Мадрид1 : 0
17.09.2023 Испания - Примера 5-й тур Реал Мадрид2 : 1
02.09.2023 Испания - Примера 4-й тур Реал Мадрид2 : 1
25.08.2023 Испания - Примера 3-й тур 0 : 1Реал Мадрид
19.08.2023 Испания - Примера 2-й тур 1 : 3Реал Мадрид
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча шестого тура Примеры: «Атлетико» — «Реал». Начало мадридского дерби запланировано на 22:00 по московскому времени.

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