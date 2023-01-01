Атлетико - Реал Мадрид 24 Сентября прямая трансляция
Стадион: Цивитас Метрополитано (Мадрид, Испания), вместимость: 68000
24 Сентября 2023 года в 22:00 (+03:00). Испания - Примера, 6-й тур
Главный судья: Хавьер Альберола Рохас (Испания);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико М - Реал Мадрид, которое состоится 24 Сентября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Цивитас Метрополитано (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Атлетико М
Мадрид
Реал Мадрид
Мадрид
|13
|вр
|Ян Облак
|15
|зщ
|Стефан Савич
|2
|зщ
|Хосе Хименес
|22
|зщ
|Марио Эрмосо
|16
|зщ
|Науэль Молина
|14
|пз
|Маркос Льоренте
|6
|пз
|Коке
|8
|пз
|Сауль Ньигес
|12
|нп
|Самуэл Лино
|7
|нп
|Антуан Гризманн
|19
|нп
|Альваро Мората
|25
|вр
|Кепа Аррисабалага
|6
|зщ
|Начо Фернандес
|22
|зщ
|Антонио Рюдигер
|4
|зщ
|Давид Алаба
|20
|зщ
|Франсиско Гарсия
|15
|пз
|Федерико Вальверде
|18
|пз
|Орельен Тчуамени
|12
|пз
|Эдуарду Камавинга
|5
|пз
|Джуд Беллингем
|11
|нп
|Родриго
|14
|нп
|Хоселу
Главные тренеры
|Диего Симеоне
|Карло Анчелотти
История личных встреч
|25.02.2023
|Испания - Примера
|23-й тур
|1 : 1
|26.01.2023
|Кубок Испании
|1/4 финала
|3 : 1 ДВ
|18.09.2022
|Испания - Примера
|6-й тур
|1 : 2
|08.05.2022
|Испания - Примера
|35-й тур
|1 : 0
|12.12.2021
|Испания - Примера
|17-й тур
|2 : 0
|07.03.2021
|Испания - Примера
|26-й тур
|1 : 1
|12.12.2020
|Испания - Примера
|13-й тур
|2 : 0
|01.02.2020
|Испания - Примера
|22-й тур
|1 : 0
|12.01.2020
|Суперкубок Испании
|Финал
|0 : 0 4 : 1
|28.09.2019
|Испания - Примера
|7-й тур
|0 : 0
|19.09.2023
|Лига чемпионов
|Группа E. 1-й тур
|1 : 1
|16.09.2023
|Испания - Примера
|5-й тур
|3 : 0
|28.08.2023
|Испания - Примера
|3-й тур
|0 : 7
|20.08.2023
|Испания - Примера
|2-й тур
|0 : 0
|14.08.2023
|Испания - Примера
|1-й тур
|3 : 1
|20.09.2023
|Лига чемпионов
|Группа C. 1-й тур
|1 : 0
|17.09.2023
|Испания - Примера
|5-й тур
|2 : 1
|02.09.2023
|Испания - Примера
|4-й тур
|2 : 1
|25.08.2023
|Испания - Примера
|3-й тур
|0 : 1
|19.08.2023
|Испания - Примера
|2-й тур
|1 : 3
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча шестого тура Примеры: «Атлетико» — «Реал». Начало мадридского дерби запланировано на 22:00 по московскому времени.